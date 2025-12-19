ఇండియాస్ టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025
హైదరాబాద్: ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్, హురున్ ఇండియా... ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ప్రైవేట్- హురున్ ఇండియాస్ టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025 యొక్క మూడవ ఎడిషన్ను ప్రారంభించాయి. ఇది 2000 సంవత్సరం తర్వాత స్థాపించబడిన భారతదేశంలోని 200 అత్యంత విలువైన కంపెనీల జాబితా. ఈ కంపెనీలు వాటి విలువ ఆధారంగా ర్యాంక్ చేయబడ్డాయి (లిస్టెడ్ కంపెనీలకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మరియు నాన్-లిస్టెడ్ కంపెనీలకు వాల్యుయేషన్లు). ఈ జాబితాను రూపొందించడానికి కటాఫ్ తేదీ 25 సెప్టెంబర్ 2025. ఈ జాబితా కేవలం భారతదేశంలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న కంపెనీలను మాత్రమే సూచిస్తుంది (ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కంపెనీలు మరియు విదేశీ కంపెనీల అనుబంధ సంస్థలు ఇందులో చేర్చబడలేదు).
ఇండియాస్ టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025 జాబితాలోని అన్ని కంపెనీల మొత్తం విలువ రూ. 42 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో భారతదేశం అంతటా ఉన్న 51 నగరాల పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు. జాబితా ప్రారంభమైనప్పటి నుండి మొదటిసారిగా, ఎటర్నల్ వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ (42), డిమార్ట్కు చెందిన ఆర్కె దమానీ(70)ని అధిగమించి మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. బెంగళూరు 88 మంది పారిశ్రామికవేత్తలతో అగ్రస్థానంలో ఉంది, ఆ తర్వాత ముంబై 83 మందితో, న్యూఢిల్లీ 52 మందితో ఉన్నాయి. ఈ మూడు నగరాలు కలిపి జాబితాలో సగానికి పైగా వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. రంగాల వారీగా చూస్తే, ఆర్థిక సేవలు 47 కంపెనీలతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ & సర్వీసెస్ (28), హెల్త్కేర్ (27), రిటైల్ (20) ఉన్నాయి. విశేషమేమిటంటే, 189 కంపెనీలు - అంటే జాబితాలో దాదాపు 95% - బాహ్య పెట్టుబడిదారులను కలిగి ఉన్నాయి, మిగిలినవి బూట్స్ట్రాప్డ్ (స్వంత నిధులతో నడిచేవి).
ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, హెడ్-వెల్త్ మేనేజ్మెంట్- ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్, శ్రీ వికాస్ శర్మ ఇలా అన్నారు, తన ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ పర్యావరణ వ్యవస్థ నాణ్యత విషయంలో ప్రపంచంలోని ప్రముఖ దేశాలలో ఒకటిగా భారతదేశం సగర్వంగా నిలుస్తుంది. ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ప్రైవేట్ & హురున్ ఇండియాస్ టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025 యొక్క మూడవ ఎడిషన్, భారతదేశపు శక్తివంతమైన స్టార్టప్ మరియు పారిశ్రామిక ప్రయాణాన్ని వేడుక చేసుకునే మరో సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుంది. దేశ ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్న దార్శనిక నాయకుల అసాధారణ కథలను ఈ నివేదిక గౌరవిస్తుంది. వారి స్థితిస్థాపకత, ఆవిష్కరణ మరియు శ్రేష్ఠత కోసం వారు సాగించే నిరంతర కృషి... ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్లో మేము ప్రగాఢంగా విశ్వసించే విలువలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ ప్రచురణ ద్వారా, మేము ఈ మార్గదర్శకులను సగర్వంగా వెలుగులోకి తెస్తున్నాము. భారతదేశ వృద్ధి గాథను ముందుకు నడిపిస్తున్న పారిశ్రామిక స్ఫూర్తిని ప్రోత్సహించాలనే మా నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము.
హురున్ ఇండియా ఫౌండర్, చీఫ్ రీసెర్చర్ అనస్ రెహమాన్ జునైద్ ఇలా అన్నారు, ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ప్రైవేట్-హురున్ ఇండియాస్ టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై స్వయంకృషితో ఎదిగిన పారిశ్రామికవేత్తల అసాధారణ ప్రభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. వీరి మొత్తం వ్యాపార విలువ 469 బిలియన్ డాలర్లు. భారతదేశపు 300 అత్యంత విలువైన కుటుంబ వ్యాపారాల సగటు వయసు 73 ఏళ్లు కాగా, గత 25 ఏళ్లలోపు స్థాపించబడిన ఈ మిలీనియం కంపెనీల విలువ అందులో నాలుగింట ఒక వంతుకు సమానంగా ఉండటం గమనార్హం. 2020 తర్వాత స్థాపించబడిన ఐదు కంపెనీల మొత్తం విలువ ఇప్పుడు రూ. 78,000 కోట్లుగా ఉంది. ఈ పారిశ్రామికవేత్తలు వృద్ధిని నడిపిస్తున్నారు మరియు దేశ నిర్మాణానికి దోహదపడుతున్నారు. ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు రూ. 54,000 కోట్ల నుండి ఈ ఏడాది రూ. 57,200 కోట్లకు పెరగడం, ప్రజల పట్ల వారి పెట్టుబడిని ప్రతిబింబిస్తోంది.