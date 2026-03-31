బుధవారం, 1 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 31 మార్చి 2026 (23:44 IST)

నక్షత్రాలను చేరుకుంటున్న భారత్- హంగేరి: అంతరిక్ష సహకారం, విద్యలో నూతన అధ్యాయాలు

భారత్-హంగేరీ మధ్య అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సహకారానికి ఇది ఒక శక్తివంతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో, అంతరిక్ష అన్వేషణ, ఉన్నత విద్య రంగాల్లో పరస్పర సంబంధాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ రెండు దేశాలు కీలక ముందడుగులు వేసాయి. 21వ శతాబ్దంలో అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు ఇకపై మహాశక్తుల పోటీకి మాత్రమే పరిమితం కావు; అవి బహుముఖ, బహుకేంద్ర సహకార వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందాయి. ఇందులో అభివృద్ధి చెందుతున్న, మధ్యస్థ దేశాలు కూడా వ్యూహాత్మక పాత్రను వేగంగా స్వీకరిస్తున్నాయి.
 
ఈ మారుతున్న ప్రపంచ దృశ్యంలో, గత దశాబ్దంలో భారత్ అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న అంతరిక్ష శక్తిగా తన స్థానాన్ని స్థిరపరచుకుంది. మరోవైపు, హంగేరీ కూడా సుదీర్ఘ దృష్టితో రూపొందించిన జాతీయ కార్యక్రమాల ద్వారా మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయాణం, విలువ ఆధారిత అంతరిక్ష సాంకేతిక అభివృద్ధిలో మళ్లీ తన అడుగులు మోపింది. ఈ రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలకు కొత్త పరిమాణం జోడించబడింది. ఇప్పటికే ఈ భాగస్వామ్యం కేవలం దౌత్య లేదా పారిశ్రామిక స్థాయికే పరిమితం కాకుండా, వ్యక్తిగత, శాస్త్రీయ, సంస్థాగత సంబంధాల రూపంలో మరింత బలపడుతోంది.
 
భారత అంతరిక్ష ఆకాంక్షల కేంద్రంలో నిలిచింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ(ఇస్రో). ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో చంద్ర అన్వేషణ, సౌర పరిశీలనలు, అంతర్‌గ్రహ మిషన్లు వంటి రంగాల్లో ఇది విశేషమైన శాస్త్రీయ, సాంకేతిక విజయాలను సాధించింది. ప్రస్తుతం ఇస్రో చేపట్టిన వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతల్లో ‘గగనయాన్’ కార్యక్రమం ఒక కీలక లక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. భారత్‌కు స్వతంత్ర మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయాణ సామర్థ్యాన్ని స్థాపించడం. ఇది కేవలం ప్రతీకాత్మక ప్రయత్నం మాత్రమే కాదు; గగనయాన్ ద్వారా వ్యవస్థల సమగ్ర సమన్వయం, మానవ అంతరిక్ష శరీర శాస్త్రం, పదార్థ శాస్త్రం, అంతరిక్ష నౌక ఇంజినీరింగ్ వంటి అత్యాధునిక నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో, ఇది భారతదేశం యొక్క విస్తృత హైటెక్ పర్యావరణ వ్యవస్థను ముందుకు నడిపించే శక్తివంతమైన ప్రేరణగా కూడా పనిచేస్తోంది.
 
తక్కువగా తెలిసిన విషయం అయినప్పటికీ వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన అంశం ఏమిటంటే, భారత్ ప్రారంభించిన చంద్ర మరియు మార్స్ మిషన్లలో హంగేరీలో తయారైన పరికరాలు ఇప్పటికే వినియోగించబడ్డాయి. ఈ దీర్ఘకాలిక సాంకేతిక సహకారం, భారతదేశంలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న హంగేరీకి చెందిన అతిపెద్ద అంతరిక్ష పరిశ్రమ సంస్థ బి.హెచ్.ఇ. బాన్ హంగేరీ స్థిరమైన పారిశ్రామిక ఉనికికి పునాది అయింది. ఈ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన అధిక విశ్వసనీయత గల మైక్రోవేవ్, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు అనేక అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష ప్రాజెక్టుల్లో తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్నాయి. అంతేకాకుండా, హంగేరీ సాంకేతికతను ఇస్రో సరఫరాదారులు, భాగస్వాముల నెట్‌వర్క్‌లో స్థిరపరచడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషించాయి.
 
భారతదేశంలో మా ప్రధాన లక్ష్యం ఎప్పుడూ అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక సవాళ్లకు పరిష్కారాలను అందించడం అని బి.హెచ్.ఇ. బాన్ హంగేరీ యొక్క స్పేస్ అండ్ ఏవియేషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్, అలాగే బుడాపెస్ట్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్(బిఎంఇ) మాజీ పరిశోధకుడు జానోస్ సోల్యమోషి తెలుపుతూ, మూడు చంద్రయాన్ మిషన్లకు, అలాగే మార్స్ మిషన్‌కు అవసరమైన కీలక పరికరాలను మేమే అందించాము. ముఖ్యంగా మార్స్ కార్యక్రమంలో, అంతరిక్ష నౌక, భూమి మధ్య నిరంతర కమ్యూనికేషన్ కొనసాగేందుకు మా బృందం పలు ముఖ్యమైన భూమి ఆధారిత టెలికమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసింది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధం చేసిన రెండు సముద్ర నౌకలు కూడా ఉన్నాయి, అని ఆయన వివరించారు.
 
ఆయన ఇంకా, ప్రోబ్‌ను ప్రయోగించినప్పుడు నాకు శాటిలైట్ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. హాయ్ జానోస్, అభినందనలు- అన్నీ సక్రమంగా సాగుతున్నాయి’ అని చెయుతూ, అది నా జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన కాల్స్‌లో ఒకటి, అని ఆయన స్మరించారు. అలాగే, అనేక భారతీయ ఇంజినీర్లు హంగేరీలోని ఈ సంస్థ సదుపాయాల్లో పని చేసి, తిరిగి స్వదేశానికి వచ్చాక తమ వృత్తి జీవితంలో వేగంగా ఎదిగారని ఆయన పేర్కొన్నారు. యూరోపియన్ అనుభవం, అక్కడ పొందిన జ్ఞానం, మరియు నిర్మించిన వృత్తిపరమైన సంబంధాలు వారి అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేస్తాయి. భారత్‌లో వారు తరచూ హంగేరీ సాంకేతిక సహకారానికి స్థానిక ప్రతినిధులుగా మారతారు, అని ఆయన అన్నారు.

