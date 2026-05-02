ఎంఎస్ఎంఈలు, పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించటంపై బీఈఏ గ్లోబల్ ప్రెసిడెన్సీ దృష్టి
బ్రిక్స్+ ఆర్థిక పర్యావరణ వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న భారతదేశం యొక్క నాయకత్వంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా డాక్టర్ భాస్కర్ జ్యోతి సోనోవాల్ 2026-27 కాలానికి బ్రిక్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అలయన్స్(బీఈఏ) గ్లోబల్ ఫోరమ్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం బీఈఏ ఇండియా సీఈఓ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా సేవలనందిస్తోన్న డాక్టర్ సోనోవాల్, నవంబర్ 2026లో బీఈఏ గ్లోబల్ సమ్మిట్కు భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్న కీలక సమయంలో నేతృత్వం వహించటం విశేషం. ఆయన నాయకత్వం సరిహద్దు వాణిజ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని, ప్రపంచ భాగస్వామ్యాలను పెంపొందిస్తుందని, భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలకు, ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
డాక్టర్ సోనోవాల్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరివర్తనాత్మక పాత్ర పోషించడానికి భారతీయ సంస్థలు సిద్ధంగా ఉన్న తరుణంలో ఈ బాధ్యతను స్వీకరించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. బ్రిక్స్+ దేశాల వ్యాప్తంగా అర్థవంతమైన అవకాశాలను సృష్టించడం, భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను అని అన్నారు. బిఇఎ గ్లోబల్ సెక్రటరీ జనరల్ శ్రీ బోరిస్ తారాసోవ్ మాట్లాడుతూ, మరింత సమ్మిళిత ప్రపంచ వాణిజ్య కార్యాచరణ విధానాన్ని రూపొందించడంలో ఇండియా ముందంజలో ఉంది. ఈ సమయంలో డాక్టర్ సోనోవాల్ నాయకత్వం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని అన్నారు.
ఈ నియామకం భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రపంచ మార్కెట్లను చేరుకోవడానికి, ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించడానికి ఒక విశ్వసనీయ వేదికను సృష్టిస్తుంది అని బిఇఎ ఇండియా వ్యవస్థాపక వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ థామస్ లోథా అన్నారు. ఈ నియామకం భారత్-రష్యా వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని, కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుందని బిఇఎ రష్యా ప్రెసిడెంట్ శ్రీ ఎవ్జెనీ స్కోమోరోవ్స్కీ అభిప్రాయ పడ్డారు. బిఇఎ బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ ఫెర్నాండో సోరెస్ కూడా భారత నాయకత్వానికి బలమైన మద్దతును తెలిపారు.
భారతదేశంలో వ్యవస్థాపకతను, ఎంఎస్ఎంఈల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి బీఈఏ ఇండియా ఒక ముఖ్యమైన వేదిక అని కేంద్ర సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ జితన్ రామ్ మాంఝీ నొక్కి చెప్పారు. ఎంఎస్ఎంఈ రంగం అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని, వ్యవస్థాపకులు, ఎంఎస్ఎంఈలు తమ వ్యాపారాలను వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. బీఈఏ ఇండియా చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ పూర్తి మద్దతు ఇస్తోందని కూడా ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
వ్యవసాయ, ఆహార పార్కులు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, పర్యాటక సౌకర్యాలు వంటి రంగాలలో అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయని, వాటిని మరింత అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని జల్ శక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ రాజ్ భూషణ్ చౌదరి సూచించారు. ఈ రంగాలలోకి పెట్టుబడులను ఆకర్షించే ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో బీఈఏ ఇండియా మద్దతు ఇస్తుందని ఆయన తెలిపారు. పలు వ్యాపార సదస్సులు, భాగస్వామ్య వేదికల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా తన కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని బీఈఏ ఇండియా యోచిస్తోంది. ఒక పటిష్టమైన ప్రపంచ పారిశ్రామిక పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడానికి బీఈఏ కట్టుబడి ఉంది.