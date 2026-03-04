ఏం భయపడనక్కర్లేదు.. భారత్లో తగినంత ఇంధన నిల్వలున్నాయ్: పెట్రోలియం శాఖ
పశ్చిమాసియా యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ ఇంధన రంగంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్పుల నేపథ్యంలో, సరఫరా వనరులను వైవిధ్యపరచడం ద్వారా ప్రభుత్వం తన పౌరులకు ఇంధన లభ్యత, భరించగలిగే సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి చర్యలు తీసుకుంది.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద దిగుమతిదారు, నాల్గవ అతిపెద్ద శుద్ధిదారు, ఐదవ అతిపెద్ద పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ఎగుమతిదారు అని పెట్రోలియం- సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని నిర్వహించడానికి దేశంలో తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని కూడా సదరు శాఖ వెల్లడించింది.
పెట్రోల్, డీజిల్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఇంధనం వంటి కీలకమైన పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ద్వారా తగినంత ముడి చమురు నిల్వలను దేశం కలిగి ఉందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్భవిస్తున్న సవాళ్లకు ప్రతిస్పందనగా, వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల సరఫరా, నిల్వ స్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి మంత్రిత్వ శాఖ 24×7 కంట్రోల్ రూమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేసిందని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి మీడియాకు వివరించారు.