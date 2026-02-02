ఒక్కో భారతీయుడి తలపై రూ.1.34 లక్షల అప్పు
దేశ పౌరులపై అప్పుల భారం నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న భారీ రుణాల ప్రభావం సామాన్యుడిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం దేశంలోని ప్రతి ఒక్క పౌరుడిపై రూ.1.34 లక్షల రుణ భారం ఉందని తెలుస్తోంది.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన 2026-27 బడ్జెట్ అంచనాల ప్రకారం ప్రభుత్వం ఈ యేడాది ఏకంగా రూ.17.2 లక్షల కోట్ల మేర మార్కెట్ నుంచి అప్పు సేకరించింది. ఇద గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 17 శాతం అధికం.
2027 మార్చి నాటికి దేశం మొత్తం అప్పు రూ.2,14,82,050 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా. 2019లో జీడీపీలో అప్పుల నిష్పత్తి 50 శాతంలోపు ఉండగా, ఇపుడు దాన్ని 55.6 శాతానికి పరిమితం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అప్పుల వాటా క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది
మరోవైపు, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జీడీపోలో ద్రవ్యలోటును 4.3 శాతంగా ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. ఖర్చులకు, ఆదాయానికి మధ్య ఉన్న ఈ భారీ వ్యత్యాసాన్ని భర్తీ చేసేందుకే కేంద్రం మళ్లీ అప్పుల బాట పడుతోంది.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా వడ్డీ రేట్ల పెరుగుదల నేపథ్యంలో ఈ అప్పుల భారం భవిష్యత్లో సామాన్యుడిపై పన్నుల రూపంలో లేదా సబ్సీడీల కోత రూపంలో పడే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.