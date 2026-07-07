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వంటగ్యాస్ గ్యాస్పై ఇక గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడనక్కర్లేదు.. ఎలా?
వంటగ్యాస్ కోసం దశాబ్ధాలుగా గల్ఫ్ దేశాలపైనే ఆధారపడుతున్న నేపథ్యంలో.. దేశీయంగా గ్యాస్ కొరత రాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు గల్ఫ్ దేశాలకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వేగంగా అన్వేషిస్తున్నాయి. 2025 నవంబర్లో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ద్వారా ఈ ఏడాది భారత్ తన వార్షిక అవసరాల్లో 10 శాతాన్ని అమెరికా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
యుద్ధం వల్ల గల్ఫ్ సరుకు రవాణా ఆగిపోవడంతో, అమెరికా నుంచి దిగుమతులు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. అమెరికా ద్వారా ఇంధన భద్రత లభించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడటం పూర్తిగా తగ్గడం సాధ్యం కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికా నుంచి వచ్చే సరుకు రవాణాకు ఎక్కువ సమయం పట్టడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితిని తట్టుకోవడానికి భారత పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రస్తుతం ఉన్న 45 రోజుల రోలింగ్ ఇన్వెంటరీకి అదనంగా, మరో 30 రోజుల కాలానికి సరిపడా వ్యూహాత్మక ఎల్పిజి నిల్వలను నిర్మించాలని చమురు కంపెనీలను ఆదేశించింది.
అమెరికాతో పాటు అర్జెంటీనా, నైజీరియా, మలేషియా, అల్జీరియా వంటి ప్రత్యామ్నాయ దేశాల నుంచి దిగుమతులను పెంచుకోవడం ద్వారా దేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అమెరికా ఒక నమ్మకమైన వనరుగా నిలుస్తుంది.
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
Ntr: ఎన్టీఆర్కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో విబేదం ఏమిటి ?
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.