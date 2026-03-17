దేశంలో 24 గంటల పోస్టల్ డెలివరీ సేవలు ప్రారంభం
ప్రస్తుతం భారతీయ తంతి తపాలా శాఖ ప్రైవేట్ కొరియర్ సంస్థలకు ధీటుగా సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అత్యవసర పార్శిళ్ల కోసం 24 గంటలు, 48 గంటల డెలివరీ గ్యారెంటీ పేరిట మూడు ప్రీమియం సర్వీసులను ప్రారంభించింది. 24 స్పీడ్ పోస్ట్, 48 స్పీడ్ పోస్ట్ పార్శిల్, 48 స్పీడ్ పోస్ట్ సేవలు ఢిల్లీలో మంగళవారం ప్రారంభమయ్యాయి.
ఈ సేవలను కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ శాఖామంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింథియా, ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్లు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. డాక్యుమెంట్లు, పార్శిళ్లు వంటివి 24 గంటలు, 48 గంటల్లో చేరవేయడం ఈ సేవల ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ సేవలను తొలి దశలో ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, బెంగుళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చినట్టు మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింథియా వెల్లడించారు. ఓటీపీ డెలివరీ, డెలివరీ పూర్తయ్యేంత వరకు ఎస్సెమ్మెస్ అలర్ట్లు, వ్యాపారుల కోసం బై నౌ పే లేటర్ సౌకర్యం, బల్క్ బుకింగ్లకు ఉచిత పికప్, జియో ట్యాగింగ్, సెంట్రలైజ్డ్ బిల్లింగ్ వంటి సేవలు లభిస్తాయన్నారు.
సేవల్లో జాప్యం జరిగితే డబ్బును తిరిగి చెల్లించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇ-కామర్స్ మార్కెట్ విలువ రూ.11 లక్షల కోట్లుగా ఉండగా.. 2030 నాటికి ఇది రూ.30 లక్షల కోట్లకు చేరుతుందని కేంద్రమంత్రులు వెల్లడించారు. కాగా, ప్రస్తుతం దేశంలో అనేక ప్రైవేట్ కొరియర్ సంస్థలు ఈ తరహా సేవలను అందిస్తున్న విషయం తెల్సిందే. వీటికి ధీటుగా పోస్టల్ శాఖ ఈ సర్వీసును ప్రారంభించింది.