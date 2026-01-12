2025లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న భారతదేశ బియ్యం ఎగుమతులు
భారతదేశం అన్ని ఎగుమతి ఆంక్షలను ఎత్తివేయడంతో, గత సంవత్సరం దేశ బియ్యం ఎగుమతులు 19.4 శాతం పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో రెండో అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయని ప్రభుత్వ, పరిశ్రమ అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే బియ్యం అతిపెద్ద ఎగుమతిదారు అయిన భారతదేశం నుండి బియ్యం సరఫరా మెరుగుపడటంతో, పోటీదారులైన థాయ్లాండ్, వియత్నాం నుండి ఎగుమతులు తగ్గాయి.
ఇది ఆసియాలో బియ్యం ధరలను దాదాపు దశాబ్ద కాలంలోనే అత్యల్ప స్థాయికి చేర్చింది. తద్వారా ఆఫ్రికా, ఇతర ప్రాంతాలలోని పేద వినియోగదారులకు ఖర్చులు తగ్గాయి. ప్రభుత్వం మార్చిలో ఎగుమతి ఆంక్షలను ఎత్తివేసిన తర్వాత భారతీయ సరుకుల రవాణా వేగంగా పుంజుకుంది.
రికార్డు స్థాయిలో ఉత్పత్తితో సరఫరా మెరుగుపడటంతో, భారతదేశం 2022-2023లో విధించిన చివరి ఎగుమతి ఆంక్షలను కూడా తొలగించింది. 2024లో ఎగుమతులు 18.05 మిలియన్ టన్నుల నుండి 21.55 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు పెరిగాయని, ఇది 2022 నాటి 22.3 మిలియన్ టన్నుల రికార్డుకు దగ్గరగా ఉందని ఆ అధికారి చెప్పారు.
బాస్మతియేతర బియ్యం రవాణా 25 శాతం పెరిగి 15.15 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకోగా, బాస్మతి ఎగుమతులు 8 శాతం పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో 6.4 మిలియన్ టన్నులకు చేరాయని ఆయన తెలిపారు.
బంగ్లాదేశ్, బెనిన్, కామెరూన్, ఐవరీ కోస్ట్ మరియు జిబౌటీ దేశాలకు బాస్మతియేతర బియ్యం రవాణా గణనీయంగా పెరిగింది, అదే సమయంలో ఇరాన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, బ్రిటన్ దేశాలు ఈ సంవత్సరంలో ప్రీమియం బాస్మతి బియ్యం కొనుగోళ్లను పెంచాయని మరో ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు.