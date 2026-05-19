సంబంధిత వార్తలు
- తాజ్ ఎక్స్ప్రెస్పై దాడి ... ప్రయాణికుడికి గాయాలు (వీడియో)
- కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ విడాకుల కేసు : జూన్ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టు
- రైలు టిక్కెట్ల రద్దు, రీఫండ్ విధానంలో కీలక మార్పులు.. ఏంటవి?
- తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం- ఒక భక్తుడి మృతి.. మరొకరికి గాయాలు
- ఆ రైళ్లలో ఎమర్జెన్సీ కోటాను తిరిగి పునరుద్ధరించిన రైల్వే శాఖ
Indian Railways: అరక్కోణం-చెంగల్పట్టు మధ్య 68 కి.మీ మేర డబుల్ రైలు మార్గం
చెన్నై ఉపనగర రైలు నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసే ఉద్దేశంతో, దక్షిణ రైల్వే పరిధిలోని అరక్కోణం-చెంగల్పట్టు మధ్య 68 కిలోమీటర్ల మేర డబుల్ రైలు మార్గం నిర్మాణానికి రైల్వే బోర్డు మంగళవారం ఆమోదం తెలిపింది. చెన్నై బీచ్, తాంబరం, చెంగల్పట్టు, అరక్కోణం ప్రాంతాలను అనుసంధానించే కీలకమైన చెన్నై ఉపనగర ట్రయాంగిల్ రైలు నెట్వర్క్లో ఈ మార్గం ఒక భాగమని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.
Indian Railways
అయితే, ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసి, కార్యకలాపాలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి గల గడువు తేదీని మాత్రం ఆ ప్రకటనలో స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. రద్దీగా ఉండే చెన్నై సబర్బన్ రైల్ నెట్వర్క్పై ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడంలో, అలాగే సమయపాలన, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కారిడార్ పొడవునా ప్రయాణీకుల, సరుకు రవాణాను బలోపేతం చేస్తుందని, తద్వారా సిమెంట్, ఆటోమొబైల్స్, ఆహార ధాన్యాలు, ఇనుము, ఉక్కు వంటి కీలక వస్తువుల రవాణాకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న సింగిల్ లైన్ విభాగం తన పూర్తి సామర్థ్యంతో నడుస్తోందని, రాబోయే సంవత్సరాల్లో రైళ్ల రాకపోకలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, అదనపు మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ అత్యవసరమని అధికారులు తెలిపారు. "రైళ్లు నిలిచిపోయే సమయాన్ని తగ్గించడానికి, సమయపాలనను మెరుగుపరచడానికి, సబర్బన్ రైలు సర్వీసుల సంఖ్యను పెంచడానికి డబుల్ లైన్ పనులు ఎంతగానో దోహదపడతాయని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
ఈ మార్గం మహీంద్రా వరల్డ్ సిటీ, శ్రీపెరంబుదూర్, ఒరగడం, ఇరుంగట్టుకోట్టై వంటి అనేక ప్రధాన ఆర్థిక, పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు, అలాగే ముఖ్యమైన ఆటోమొబైల్, సిమెంట్, తయారీ పరిశ్రమలకు సేవలందిస్తోందని కూడా ఆ శాఖ పేర్కొంది. కాంచీపురం సమీపంలో ప్రతిపాదిత పరందూర్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈ అలైన్మెంట్కు దగ్గరగా ఉండటం, ఈ మార్గం వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచుతోంది. సెప్టెంబర్ 2023లో, తుది స్థాన సర్వే నిర్వహించడానికి మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.
ఐక్య నా బిడ్డ లాంటిది, మా ఈ ట్రస్ట్ వాయిస్లెస్కి వాయిస్గా ఉంటుంది: మనోజ్ మంచు
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
Yash: టాక్సిస్ సెట్ నుండి రాయ గా యష్ లుక్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
నారా లోకేష్కు ఎక్కువ మంది పిల్లలు వుండాలని భావిద్దాం, బావ ఫోటో పెట్టావు: పూనమ్ కౌర్ ట్వీట్
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
Yash: టాక్సిక్ సెట్ నుండి రాయా గా అద్భుతమైన స్టిల్ తో యష్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
Purusha : ఆద్యంతం వినోదభరితంగా పురుష:ట్రైలర్
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.