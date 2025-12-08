Indigo Crisis: అహ్మదాబాద్ ప్రమాదం.. ఇండిగో సంక్షోభం.. రామ్మోహన్ రాజీనామాపై డిమాండ్
ఇండిగో సంక్షోభం వరుసగా ఐదవ రోజు భారతదేశ విమానయాన రంగాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఆదివారం 1000కి పైగా విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి. ఇక సోమవారం 400కి పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. విమానాల రద్దుకు సంబహంధించి సంఖ్య తగ్గినా సంక్షోభం మాత్రం కొనసాగుతూనే వుంది.
కానీ కార్యకలాపాలు ఇప్పటికీ సాధారణ స్థితికి దూరంగా ఉన్నాయి. విమానాశ్రయాలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి. ప్రయాణీకులు విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకుపోయారు. నేలపై నిద్రపోతున్నారు, వాపసు ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉన్న కొన్ని విమానాలలో అధిక ఛార్జీలు చెల్లిస్తున్నారు. ఇండిగో 65 శాతం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది. అయినప్పటికీ పైలట్ అలసటను తగ్గించడానికి ప్రవేశపెట్టబడిన కొత్త డీజీసీఏ ఫ్లైట్ డ్యూటీ సమయ పరిమితి నియమాల ప్రకారం ఇది కార్యాచరణ మాంద్యంలోకి అడుగుపెట్టింది.
ఎయిర్లైన్కు పద్దెనిమిది నెలల ముందే ఈ విధానం గురించి తెలుసు. కానీ సంసిద్ధత చూపలేదు. నియమాన్ని ఆలస్యం చేయడానికి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ఇండిగో సంక్షోభాన్ని రూపొందించిందని చాలామంది నమ్ముతారు. బ్రేక్డౌన్ను నియంత్రించడానికి భారత ప్రభుత్వం ఎఫ్డీటీఎల్ నియంత్రణను నిలిపివేసింది.
ప్రధాన సమస్య ఇండిగో దాదాపు ఏకస్వామ్యంగా ఎలా ఎదిగిందో, ఇప్పుడు విధానాన్ని ప్రభావితం చేసేంత బలంగా ఉందో తెలియజేస్తుంది. దాని కోసం, ప్రభుత్వం కూడా బాధ్యతను పంచుకుంటుంది. అయితే పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు విమర్శలకు కేంద్రంగా మారిపోయారు.
బ్రేక్డౌన్ను ముందుగానే గుర్తించి.. ఆ సమస్యకు పరిష్కారం పొందడంలో విఫలమయ్యారని విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా ప్రయాణీకుల కష్టాలను ఏమాత్రం పట్టించుకుండా నత్తనడకన పనులు చేస్తున్నారని రామ్మోహన్పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు విపక్ష నేతలు.
2014 నుంచి ఇప్పటివరకు పౌర విమానయానాన్ని తక్కువ ప్రభావం చూపే పోర్ట్ఫోలియోగా చూశారు. సాధారణ సమయాల్లో, ఇది చాలా అరుదుగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అయినప్పటికీ, రామ్మోహన్ నాయుడు తన పర్యవేక్షణలో విమానయాన రంగం కుప్పకూలినప్పుడు మంత్రిత్వ శాఖ లేదా ప్రభుత్వం సంక్షోభం చెలరేగడానికి ముందే దానిని గ్రహించకపోవడం కూడా ఆందోళన కలిగిస్తుంది.
ఎఫ్డీటీఎల్ నియమాన్ని కొనసాగించాలనే పిలుపు ఉన్నత స్థాయి నిర్ణయంగా కనిపిస్తుంది. రామ్ మోహన్ నాయుడికి అనుభవం సరిపోదని విపక్ష నేతలు అంటున్నారు. గతంలో యూపీలో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదం సమయంలోనే రామ్మోహన్ రాజీనామా చేయాలని విపక్ష నేతలు మండిపడ్డారు.
అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ఏకంగా 242 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిషేధిత విమానాల కొనుగోలే ప్రమాదానికి కారణంగా అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆయన మంత్రిగా చేపట్టిన తర్వాత ఇండిగో సంక్షోభం కూడా తెరపైకి రావడం మంత్రిగా ఆయన పదవికి ఎసరు పెట్టేలా మారింది.
మరి విమానయాన శాఖలోని ఇబ్బందులను సమర్థవంతంగా పరిష్కరిస్తారా లేకుంటే ఇలాంటి విపక్షాల విమర్శలకు తావిస్తారా అనేది వేచి చూడాలి.