క్రమంగా కుదుటపడుతున్న ఇండిగో సర్వీసులు... ప్రయాణికులకు రూ.824 కోట్ల రీఫండ్
దేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ విమానయాన సంస్థగా ఉన్న ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్లో తలెత్తిన సంక్షోభం క్రమంగా సద్దుమణుగుతోంది. దీంతో ఆ సంస్థకు చెందిన విమాన సర్వీసులను ఒక్కొక్కటిగా పునరుద్ధరిస్తున్నారు. అదేసమయంలో పలువురు ప్రయాణికులకు ఆ సంస్థ ఇప్పటివరకు రూ.827 కోట్లను రీఫండ్ చేసింది. మిగిలినవారికి డిసెంబరు 15వ తేదీలోపు చెల్లింపులు పూర్తిచేస్తామని వెల్లడించింది.
అలాగే, నవంబర్ 21వ తేదీ నుంచి డిసెంబరు ఒకటో తేదీ వరకు 9,55,591 ప్రయాణ టిక్కెట్లు రద్దు అయినట్టు పౌర విమానయాన శాఖ తెలిపింది. వీటి విలువలో రూ.827 కోట్లు రీఫండ్ చేసినట్టు పేర్కొంది. డిసెంబరు ఒకటో తేదీ నుంచి 7వ తేదీ వరకు 5,86,705 టిక్కెట్లు రద్దు కాగా రూ.570 కోట్లు ప్రయాణికులకు అందించినట్టు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
విమాన సర్వీసుల రద్దు వల్ల వివిధ విమానాశ్రయాల్లో దాదాపు 9 వేల బ్యాగేజీలు నిలిచిపోయినట్టు మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. వాటిలో 4500 బ్యాగులను ఇప్పటికే ప్రయాణికులకు అందజేసినట్టు వెల్లడించింది. వచ్చే 36 గంటల్లో మిగిలినవాటిని కూడా అప్పగించేలా ఇండిగో ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మరోవైపు, సోమవారం కొన్ని సర్వీసులను పునరుద్ధరించగా, మరికొన్ని సర్వీసులను రద్దు చేశారు.