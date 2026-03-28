విశాఖపట్నం నుండి ఢిల్లీకి వెళ్లిన ఇండిగో... అత్యవసర ల్యాండింగ్.. కారణం?
విశాఖపట్నం నుండి ఢిల్లీకి బయలుదేరిన, 160 మంది ప్రయాణికులతో కూడిన ఒక ఇండిగో విమానం, ఇంజిన్ లోపం కారణంగా శనివారం నాడు ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అత్యవసర ల్యాండింగ్ అయ్యింది.
ఒక ఇంజిన్ పనిచేయకపోవడం వల్ల, ఇండిగో విశాఖపట్నం-ఢిల్లీ విమానం (ఫ్లైట్ నంబర్ 6ఈ 579) కోసం ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉదయం 10:39 గంటలకు పూర్తి స్థాయి అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించబడిందని ఒక వర్గం పేర్కొంది.
బోయింగ్ 737 రకానికి చెందిన ఈ విమానంలో 160 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని ఆ వర్గం తెలిపింది. విమానాల రాకపోకలను పర్యవేక్షించే వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, ఈ విమానం ఉదయం 10:59 గంటలకు ల్యాండ్ అయ్యింది.
2026 మార్చి 28న విశాఖపట్నం నుండి ఢిల్లీకి వెళ్తున్న ఇండిగో విమానం 6ఈ 579 ల్యాండింగ్ కావడానికి కొద్దిసేపటి ముందు ఒక సాంకేతిక లోపం గుర్తించబడిందని అధికారులు తెలిపారు.
ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా, ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాలకు అనుగుణంగా, పైలట్లు అత్యవసర ల్యాండింగ్ కోసం అభ్యర్థించారు. తద్వారా విమానం ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా చేరుకుంది.
సంబంధిత అధికారులందరికీ వెంటనే సమాచారం అందించబడింది. ప్రస్తుతం విమానానికి అవసరమైన తనిఖీలు, నిర్వహణ పనులు జరుగుతున్నాయి.