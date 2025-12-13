Ranchi Airport: టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ఇండిగో విమానం ల్యాండింగ్
ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ కార్యకలాపాలలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం మధ్య, శుక్రవారం రాత్రి జార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలోని బిర్సా ముండా విమానాశ్రయంలో టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ఒక విమాన అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.
భువనేశ్వర్కు 75 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఇండిగో విమానం నంబర్ 6E 7361 టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే సాంకేతిక లోపం ఏర్పడిందని, దీనితో పైలట్ విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేయాల్సి వచ్చిందని రాంచీ విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ వినోద్ కుమార్ అన్నారు.
ల్యాండింగ్ సమయంలో టర్బులెన్స్ గురించి ప్రయాణికులు ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు. హార్డ్ ల్యాండింగ్ తర్వాత కూడా, విమానం వెనుక భాగంలో ఎటువంటి నష్టం జరగలేదని కుమార్ చెప్పారు. పైలట్ విమానాన్ని ఆప్రాన్ ర్యాంప్కు అటాచ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
వివిధ కారణాల వల్ల కొన్నిసార్లు హార్డ్ ల్యాండింగ్లు అవసరమని విమానాశ్రయ అథారిటీ అధికారులు తెలిపారు. తదుపరి విమానానికి విమానం సురక్షితంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు నిర్వహిస్తారు.
సాంకేతిక తనిఖీ తర్వాత విమానం సాధ్యమవుతుందని ప్రయాణికులకు హామీ ఇవ్వగా, రాత్రి 9:40 గంటలకు, విమానం ఎగరగలిగే స్థితిలో లేదని మరియు మరొక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాదని ప్రకటించారు.
దీనితో భువనేశ్వర్ వెళ్లే ప్రయాణికుల నుండి నిరసన వచ్చింది. తరువాత, ఇండిగో యాజమాన్యం అందరు ప్రయాణీకులను ఒక హోటల్లో బస చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. అదనంగా, 35 మంది ప్రయాణికులను కారులో భువనేశ్వర్కు పంపారు.