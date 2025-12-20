IndiGo: డిసెంబర్ 26 నుండి రూ. 10,000 విలువైన వోచర్ల పంపిణీ: ఇండిగో
ఈ నెల ప్రారంభంలో విస్తృతమైన విమాన రద్దు కారణంగా ప్రభావితమైన ప్రయాణీకులకు విమానయాన సంస్థ ఇండిగో వచ్చే వారం నుండి పరిహారం చెల్లించడం ప్రారంభించనుంది. డిసెంబర్ 3, 4, 5 తేదీల్లో తీవ్రంగా ప్రభావితమై విమానాశ్రయాలలో చాలా గంటలు చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణీకులకు డిసెంబర్ 26 నుండి రూ. 10,000 విలువైన ప్రయాణ వోచర్లను విమానయాన సంస్థ జారీ చేయడం ప్రారంభిస్తుందని సమాచారం.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం తప్పనిసరి చేసిన రూ. 5,000 నుండి రూ. 10,000 పరిహారం కంటే ఈ వోచర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. విమానయాన కార్యదర్శి సమీర్ సిన్హా అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోబడింది. చెల్లింపులు మరింత ఆలస్యం లేకుండా అర్హత ఉన్న ప్రయాణికులందరికీ చేరేలా చూడాలని ప్రభుత్వం ఇండిగోను కోరింది.
ఇండిగో వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణీకులకు వారంలోపు చెల్లింపులు ప్రారంభించాలని సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే వారి డేటా ఇప్పటికే ఎయిర్లైన్ వద్ద ఉంది. ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, ఆన్లైన్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీల నుండి ప్రయాణీకుల వివరాలను సేకరించి ప్రభావిత కస్టమర్లకు నేరుగా చెల్లింపులు జరిగేలా చూడాలని ఇండిగోను ఆదేశించారు.
పరిహారం విజయవంతంగా పంపిణీ చేయడాన్ని పర్యవేక్షించే బాధ్యతను పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్కు అప్పగించారు. పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ దాని ఎయిర్ సేవా ఫిర్యాదుల పోర్టల్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తుంది.
ఇండిగో రద్దు చేయబడిన విమానాలకు రీఫండ్లను ప్రారంభించినప్పటికీ, ఆన్లైన్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీల (ఓటీఏలు) ద్వారా బుక్ చేసుకున్న చాలా మంది ప్రయాణీకులకు చెల్లింపులు జరగలేదని తెలిపాయి. ఇది విమానయాన సంస్థలు, బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ల మధ్య సమన్వయ అంతరాలను సూచిస్తుందని నివేదికలు తెలిపాయి.
డీసీజీఏ ఆదేశాల తర్వాత, ఇండిగో నుండి చెల్లింపులు అందకముందే, మేక్మైట్రిప్ ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 10 కోట్ల విలువైన రీఫండ్లను ప్రాసెస్ చేసిందని నివేదిక పేర్కొంది. గతవారం జరిగిన భారీ విమాన అంతరాయాల వెనుక ఉన్న మూల కారణాలను గుర్తించడానికి, నిర్వహణతో కలిసి పనిచేయడానికి ఎయిర్లైన్ బోర్డు బాహ్య సాంకేతిక నిపుణులను తీసుకువస్తుందని ఇండిగో చైర్మన్ విక్రమ్ సింగ్ మెహతా గతంలో చెప్పారు.
ఇటువంటి పెద్ద ఎత్తున కార్యాచరణ వైఫల్యాలు మళ్లీ ఎప్పుడూ జరగకుండా చూసుకోవడానికి నిపుణులు సహాయం చేస్తారని ఆయన అన్నారు. ఇంతలో, ఎయిర్లైన్ నెట్వర్క్లోని అన్ని గమ్యస్థానాలు డిసెంబర్ 8 నుండి పూర్తిగా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయని, డిసెంబర్ 9 నుండి కార్యకలాపాలు స్థిరీకరించబడ్డాయని కంపెనీ పేర్కొంది.