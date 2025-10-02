IndiGo: చైనాకు విమాన సేవలు పునః ప్రారంభం
తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన విమానయాన సంస్థ ఇండిగో గురువారం చైనాకు తన విమాన సేవలను తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష విమాన కనెక్టివిటీకి తిరిగి రావడాన్ని సూచిస్తుంది.
ఎయిర్లైన్ తన ఎయిర్బస్ A320neo విమానాన్ని ఉపయోగించి అక్టోబర్ 26 నుండి కోల్కతా నుండి గ్వాంగ్జౌకు రోజువారీ నాన్-స్టాప్ విమానాలను ప్రారంభించనుంది.
నియంత్రణ ఆమోదాలకు లోబడి, రాబోయే నెలల్లో ఢిల్లీ, గ్వాంగ్జౌ మధ్య ప్రత్యక్ష విమానాలను ప్రారంభించాలని ఇండిగో యోచిస్తోంది.సర్వీసుల పునఃప్రారంభం పర్యాటకాన్ని పెంచడమే కాకుండా సరిహద్దు వాణిజ్యం, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలకు మార్గాలను తిరిగి ఏర్పాటు చేస్తుందని ఎయిర్లైన్ తెలిపింది.
ఇండిగో గతంలో చైనాకు విమానాలను నడిపింది. ఇప్పటికే అనేక ఏర్పాట్లు అమలులో ఉన్నాయి. భారతదేశం- చైనా ఈ నెలలో నియమించబడిన నగరాల మధ్య ప్రత్యక్ష విమానాలను పునఃప్రారంభిస్తామని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ధృవీకరించిన కొద్దిసేపటికే ఈ ప్రకటన వచ్చింది.