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వజ్రాలతో పరిశ్రమలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పిన ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ
ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, సహజ వజ్రాల ఎంపికలో పరిశ్రమలోనే మొట్టమొదటి ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పి, వజ్రాల కొనుగోలు అనుభవానికి మరింత ఆనందాన్ని, విశ్వాసాన్ని అందిస్తోంది. వజ్రం నాణ్యతకు దాని అసాధారణ మెరుపే అత్యంత స్పష్టమైన నిదర్శనమనే నమ్మకంతో, ఈ విధానం బ్రాండ్ అత్యుత్తమ ఎంపిక ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. సంప్రదాయ గ్రేడింగ్ ప్రమాణా లను అధిగమించి, వజ్రాల కట్, ఎంపికలో ఇంద్రియ అనుసరించే విధానం, ఒక వజ్రం అత్యుత్తమ ప్రకాశం, కాంతి, మెరుపును అందించడానికి కాంతిని ఎంత సమర్థవంతంగా ప్రతిబింబిస్తుంది, వక్రీభవనం చెందిస్తుంది, తిరిగి వెనక్కు పంపిస్తుందో అంచనా వేస్తుంది. ప్రతి 5 సహజ వజ్రాలలో కేవలం 1 మాత్రమే ఈ కఠినమైన ప్రమాణాలను అందుకుంటుంది.
ఈ మార్పు ఈ విభాగానికి ఒక కీలకమైన తరుణంలో వచ్చింది. ప్రపంచ వజ్రాల పరిశ్రమకు భారతదేశం కేంద్రంగా ఉంది. ప్రపంచంలోని 90% పైగా వజ్రాలు సూరత్, ముంబై వంటి ప్రాంతాలలోనే కట్ చేయబడి, పాలిష్ చేయబడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, ఇంత లోతైన నైపుణ్యం ఉన్నా, వజ్రాభరణాల వినియోగం 15% కంటే తక్కువగానే ఉంది. సరైన నిష్పత్తులు, ఉన్నతమైన కాంతి ప్రతిఫలనం గల వజ్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వ డం ద్వారా, ఇంద్రియ దేశంలోని అత్యంత ప్రకాశవంతంగా మెరిసే కొన్ని వజ్రాలను ముందుకు తీసుకు వస్తోం ది. అంతేకాకుండా, సాంప్రదాయ 4C లకు అతీతంగా భారతీయ వినియోగదారులు వజ్రాలను మూల్యాంకనం చేసి, ఎంచుకునే విధానాన్ని పునఃరూపకల్పన చేయాలని కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మెరుపు వెనుక ఉన్న సాంకేతికత
స్పష్టత, రంగు, క్యారెట్ అనేవి భౌతిక లక్షణాలుగా ప్రకృతి నుండి లభిస్తాయి, కానీ కట్ అనేది మానవ కళాత్మకత, కచ్చితత్వం ఫలితం. ఇది వజ్రంలోకి కాంతి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది, లోపల ఎలా ప్రతిబింబిస్తుంది, బయటకు ఎలా వెళ్తుంది అనేదాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, తద్వారా దాని ప్రకాశానికి అసలైన చోదకంగా నిలుస్తుంది. చక్కగా కట్ చేసిన వజ్రం కాంతి ప్రతిఫలనాన్ని గరిష్ఠంగా పెంచుతుంది, అయితే సరైన పద్ధతిలో కట్ చేయనివి కాంతి బయటకు పోయేలా చేస్తాయి, దీనివల్ల మెరుపులో స్పష్టమైన వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. ఇంద్రియలో, కట్ను కాంతి పనితీరుకు సంబంధించిన మూడు కీలక అంశాలైన బ్రిలియన్స్ (ప్రకాశం), ఫైర్ (అగ్ని), స్కింటిలేషన్ (మెరుపు) ద్వారా మరింతగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇవి వజ్రాన్ని ధరించినప్పుడు అది నిజంగా ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియజేస్తాయి:
బ్రిలియన్స్: వజ్రం తలాల నుండి పరావర్తనం చెందే తెల్లని కాంతి
ఫైర్: కాంతి వివిధ వర్ణపట రంగులుగా విడిపోవడం
సింటిలేషన్: కాంతి కదులుతున్నప్పుడు కనిపించే మెరుపులు
కచ్చితమైన నిష్పత్తులు, అత్యుత్తమ కాంతి ప్రతిఫలనం, కనిష్ట కాంతి లీకేజీతో, ఈ పారామితులన్నింటిలో నూ ఇంద్రియ యొక్క కఠినమైన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే వజ్రాలు మాత్రమే ఎంపిక చేయబడతాయి. దాదాపు రంగులేని F–H–G వజ్రాలు, అధిక స్పష్టత గల ‘టేబుల్స్’ (వజ్రం పైభాగంలో ఉండే అతి పెద్దదైన, ఫ్లాట్ (సమతలం)గా ఉండే ముఖం) ప్రతిబింబాన్ని మరింత పెంచుతాయి, ధరించిన ప్రతి క్షణంలోనూ అసాధారణమైన మెరుపును అందిస్తాయి.
వినియోగదారులు, భాగస్వాములు ఈ వ్యత్యాసాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడానికి సహాయపడటానికి, ఇంద్రియ 'స్పార్కిల్స్కోప్' అనే ఒక వినూత్నమైన ఇన్-స్టోర్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది వినియోగదా రులు వజ్రం మెరుపును అంచనా వేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మెరుపును కంటికి కనిపించేలా కొలవగలి గేలా చేయడం ద్వారా, ఈ అనుభవం కొనుగోలు ప్రక్రియకు మరింత పారదర్శకతను తీసుకువస్తుంది. ఇది ఇంద్రియ వజ్రాలను నిర్వచించే వ్యత్యాసాన్ని వినియోగదారులు చూడటానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి, విశ్వసిం చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
పరిశ్రమలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతున్న ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణపై ఇంద్రియ సీఈఓ సందీప్ కోహ్లీ మాట్లాడుతూ, ‘‘వజ్రాల పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతోంది, వినూత్నత అనేది ప్రస్తుత అవసరం. దశాబ్దాలుగా, నాణ్యత మదింపు 4Cలపై దృష్టి సారించింది, కానీ అంతిమంగా వినియోగదారులు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా మెరిసే వజ్రంతోనే ప్రేమలో పడతారు. వారు గమనించే మొదటి విషయం అదే, తక్షణమే దృష్టిని ఆకర్షించే నాణ్యత అదే, ఒక వజ్రం నిజంగా ప్రత్యేకంగా అనిపించడానికి కారణం కూడా అదే. ఇంద్రియలో, మేం పరి శ్రమలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతూ, వజ్రాలను మదింపు చేయడానికి మరింత స్పష్టమైన, సులభ మైన, వినియోగదారులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే మార్గాన్ని అందించడం ద్వారా మెరుపును ముందంజలోకి తీసుకువస్తున్నాము. ఇంద్రియలోని ప్రతి వజ్రం దాని అత్యుత్తమ మెరుపు కోసం ఎంపిక చేయబడింది. ఇది అనేక రకాల కేటగిరీలు, సందర్భాలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అసాధారణ మెరుపును అందరికీ అందు బాటులోకి తీసుకురావడం, దానిపై అవగాహన కల్పించడం, తద్వారా వినియోగదారులు ఉత్తమమైన, అత్యంత మెరిసే వజ్రాలను కనుగొనేలా చేయడం మా లక్ష్యం’’ అని అన్నారు.
ఇంద్రియలో సప్లై చైన్ విభాగం అధిపతి శ్రీ రాజేంద్రన్ గణపతి తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ ‘‘ఇంద్రియ లో మేం ఒక సాధారణ నమ్మకంతో ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం: వినియోగదారులు అత్యంతగా ఇష్టపడేది 'మెరుపు' అయితే, మా వజ్రాల ఎంపిక ప్రక్రియలో కూడా అదే ప్రధాన ప్రమాణంగా ఉండాలి. మా వినియోగ దారులకు అత్యుత్తమ మెరుపు కలిగిన వజ్రాలు లభించేలా చూసేందుకు, మార్కెట్లో అందుబాటు లో ఉన్న ప్రతి 5 వజ్రాలలో కేవలం ఒకదానిని మాత్రమే ఇంద్రియ ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేస్తుంది. దీని ఫలితంగా, అద్భుత దృశ్యమాన మెరుపుతో, ఆకట్టుకునేలా, చిరకాలం నిలిచి పోయేలా ఉండే వజ్రాల సేకరణ మా వద్ద సిద్ధమైంది’’ అని అన్నారు.
మూడు దశాబ్దాల కాలంలో భారతీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన మొదటి 'లెగసీ' (గొప్ప వారసత్వ నేపథ్యం కలిగిన) జ్యువెలరీ బ్రాండ్ ఇంద్రియ; ఇది అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రిటైల్ బ్రాండ్గా నిలిచి, రెండేళ్లలోపే 80 స్టోర్ల మైలురాయిని అధిగమించింది. 32,000కు పైగా డిజైన్లతో, భారతీయ సంప్రదాయ కళా నైపుణ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ వజ్రాల కొనుగోలు విధానాన్ని మార్చాలని ఇంద్రియ లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది. ఇది భారతీయ నిపుణులైన కళాకారుల అసాధారణ నైపుణ్యం, తరతరాలుగా వస్తున్న జ్ఞానాన్ని ప్రతిబింబించేలా, మన వారసత్వ సంపదను అద్భుతంగా ఆవిష్కరిస్తుంది.
ఈ బ్రాండ్ ప్రచారకర్త అదితి రావ్ హైదరీతో రూపొందించిన ‘స్పార్కిల్ లైక్ నో అదర్’ అనే కొత్త ప్రచార కార్య క్రమం ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆవిష్కరణకు మద్దతు లభిస్తోంది. ఈ ప్రచారం అత్యుత్తమ మెరుపు ఆకర్షణను కళ్ల కు కట్టినట్లు చూపిస్తూ, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా ఇంద్రియ వజ్రాల ప్రత్యేకతను చాటిచెబుతుం ది. ఈ ఆవిష్కరణకు ప్రచారకర్త అదితి రావు హైదరి నటించిన ఇంద్రియ కొత్త ప్రచారం, ‘స్పార్కిల్ లైక్ నో అదర్’ మద్దతు ఇస్తోంది. ఈ ప్రచారం శ్రేష్ఠమైన మెరుపు ఆకర్షణను సజీవంగా ఆవిష్కరిస్తూ, దృష్టిని ఆకర్షి స్తూ, ఇంద్రియ వజ్రాల ప్రత్యేకతను చాటిచెబుతుంది.
ఈ ప్రచారంతో, ఇంద్రియ ఒక ఆధునిక ఆభరణాల గమ్యస్థానంగా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుం టోంది. ఇది సొగసైన రోజువారీ ఆభరణాల నుండి ప్రత్యేక సందర్భాలు, పండుగలు, వివాహాల కోసం రూపొం దించిన కలెక్షన్ల వరకు విస్తృత శ్రేణిలో వజ్రాల ఆభరణాలను అందిస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ హస్తకళ, నూతనత్వం, వినియోగదారుల అవగాహనను మేళవిస్తూ, వజ్రాల కొనుగోలు విషయంలో మరింత పారదర్శక, అనుభవా ధారిత విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ ప్రచారం 360-డిగ్రీల మీడియా ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయబడుతోంది. ఇది వినియోగదారులకు అవగాహన నుండి అనుభవం వరకు ఎలాంటి అంతరాయం లేని ప్రయాణాన్ని కల్పిస్తోంది.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్
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