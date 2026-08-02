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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Sunday, 2 August 2026 (23:01 IST)

ఫిన్లాండ్‌ ఆర్కిప్లగ్ ఓయ్‌తో ఇన్ఫిస్టార్ రెన్యూవబుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ భాగస్వామ్యం

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Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (23:03 IST)
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ఫిన్లాండ్‌కు చెందిన ఆర్కిప్లగ్ ఓయ్‌తో ఒక ప్రత్యేకమైన జాయింట్ వెంచర్‌ను ఏర్పాటు చేసింది ఇన్ఫి స్టార్ రెన్యూవబుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. దీని ద్వారా మేక్-ఇన్-ఇండియా మాడ్యులర్ ప్లగ్ ఫ్లో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ప్రవేశపెట్టనుంది. తదుపరి తరం సీబీజీ పరిష్కారాల ద్వారా దేశ పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా మనం భావించవచ్చు.
 
ఆర్కి స్టార్ బయో ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఈ జాయింట్ వెంచర్, వ్యవసాయ వ్యర్థాలు, పురపాలక ఘన వ్యర్థాలు మరియు ఇతర సేంద్రీయ వ్యర్థాలను స్వచ్ఛమైన శక్తిగా మార్చగల సామర్థ్యం ఉన్న టర్న్‌కీ మేక్-ఇన్-ఇండియా మాడ్యులర్ ప్లగ్-ఫ్లో CBG ప్లాంట్లను అందిస్తుంది. ఇప్పటికే యూరప్ & ఆసియా అంతటా విజయవంతంగా అమలు చేయబడిన ఈ మాడ్యులర్ టెక్నాలజీ, ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా భారతదేశంలో కూడా మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టబడుతోంది.
 
దిగుమతి చేసుకున్న శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తూ, భారతదేశం స్వచ్ఛమైన ఇంధనం వైపు తన పరివర్తనను వేగవంతం చేస్తున్న తరుణంలో, ఈ టెక్నాలజీ ఇంధన భద్రత, వాతావరణ మార్పు, వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు నీటి సంరక్షణ వంటి దేశం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సవాళ్లకు ఆచరణాత్మక మరియు సుస్థిరమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.
 
సంప్రదాయ ప్లాంట్‌లకు సాధారణంగా అవసరమయ్యే 12-18 నెలలతో పోలిస్తే, మాడ్యులర్ CBG ప్లాంట్‌లను కేవలం 4-5 నెలల్లోనే వేగవంతమైన బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి కోసం ప్రారంభించవచ్చు. అంతేకాకుండా, సంప్రదాయ వెట్ డైజెషన్ సిస్టమ్‌ లా కాకుండా, ఈ డ్రై అనెరోబిక్ రియాక్టర్‌లకు డైజెషన్ ప్రక్రియలో అతి తక్కువ నీరు అవసరం అవుతుంది, ఇవి సుమారు 30 శాతం తక్కువ ఫీడ్‌స్టాక్‌ను మరియు గణనీయంగా తక్కువ విద్యుత్‌ను వినియోగిస్తాయి, తద్వారా మొత్తం నిర్వహణ వ్యయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించి, వాణిజ్యపరమైన లాభదాయకతను పెంచుతాయి.
 
ఓపెన్, మాడ్యులర్ సిస్టమ్‌గా రూపొందించబడే ఈ ప్లాంట్లు, నేపియర్ గడ్డి, మున్సిపల్ ఘన వ్యర్థాలు, వరి గడ్డి, ప్రెస్ మడ్, పత్తి అవశేషాలు, పండ్లు మరియు కూరగాయల వ్యర్థాలు, కోళ్ల వ్యర్థాలు, చేపల వ్యర్థాలు మొదలైన 100 కంటే ఎక్కువ రకాల ఫీడ్‌ స్టాక్‌లను ప్రాసెస్ చేయగలవు. ఇది విస్తృత శ్రేణి వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక మరియు మున్సిపల్ అనువర్తనాలకు అనువుగా ఉంటుంది.
 
ఈ జాయింట్ వెంచర్‌ గురించి ఇన్ఫిస్టార్ గ్రూప్ చైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ సుహ్రిద్ వి సారాభాయ్ గారు మాట్లాడుతూ.. స్వచ్ఛమైన మరియు స్వయం సమృద్ధిగల ఇంధన భవిష్యత్తు వైపు భారతదేశ పరివర్తనకు సుస్థిరమైన, వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకమైన మరియు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పరిష్కారాలు అవసరం. ఆర్కి ప్లగ్‌తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, ఇంధన భద్రత, వాతావరణ చర్యలు, వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి వంటి అనేక జాతీయ ప్రాధాన్యతలను ఏకకాలంలో పరిష్కరించే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరూపించబడిన ఒక పరిష్కారాన్ని మేము భారతదేశానికి తీసుకువస్తున్నాము. దాదాపు అన్ని భాగాలను భారతదేశంలోనే తయారు చేయడం ద్వారా, మా గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రభాయ్ మోడీ గారి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మరియు వికసిత్ భారత్ 2047 దార్శనికతకు మేము దోహదపడతామని ఆశిస్తున్నాము, అదే సమయంలో అధునాతన బయోగ్యాస్ సాంకేతికతను ఎంఎస్ఎంఈలకు మరింత అందుబాటులోకి మరియు సరసమైనదిగా చేస్తాము అని అన్నారు.
 
ఈ సందర్భంగా ఆర్సి ప్లగ్ ఓయ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ జారి వాల్టానెన్ గారు మాట్లాడుతూ, సుస్థిర బయోఎనర్జీకి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆశాజనకమైన మార్కెట్లలో ఒకటి. మా మాడ్యులర్ ప్లగ్ ఫ్లో టెక్నాలజీని పరిచయం చేయడానికి ఇన్ఫిస్టార్ రెన్యూవబుల్స్‌తో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటికే అనేక దేశాలలో మరియు విభిన్న నిర్వహణ పరిస్థితులలో విజయవంతంగా అమలు చేయబడిన ఈ టెక్నాలజీ, పరిశ్రమలు, మునిసిపాలిటీలు మరియు రైతులు వ్యర్థాలను మరింత సమర్థవంతంగా స్వచ్ఛమైన శక్తిగా మార్చడానికి సహాయపడుతుందని, అలాగే భారతదేశ సుస్థిరత లక్ష్యాలకు మద్దతు ఇస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఇన్ఫిస్టార్  రెన్యూవబుల్స్ గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్ జిల్లాలో సుమారు రూ. 50 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. 60 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్లాంట్, సర్కులర్ ఎకనామిక్ వ్యవస్థ నమూనాపై పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఫీడ్‌ స్టాక్‌గా నేపియర్ గడ్డిని అక్కడే సాగు చేయడం, శక్తి అవసరాలను తీర్చడానికి సొంత సౌర విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేయడం మరియు ఉప-ఉత్పత్తిగా సేంద్రియ ఎరువును తయారు చేయడం వంటివి ఉంటాయి. సంపీడనం చేయబడిన బయోగ్యాస్‌ను 15 సంవత్సరాల కొనుగోలు ఒప్పందంపై స్థానిక సిటీ గ్యాస్ పంపిణీదారునికి సరఫరా చేయాలని ప్రతిపాదించబడింది.
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ఐవీఆర్
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