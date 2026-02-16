వాలెంటైన్ బూత్, కార్ట్స్-లైవ్ మ్యూజిక్తో ఫిబ్రవరి ఎడిట్ను ప్రారంభించిన ఇనార్బిట్ మాల్
ఈ ఫిబ్రవరిలో, ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ ప్రేమ సీజన్ను ది ఫిబ్రవరి ఎడిట్ పేరిట నెల రోజుల పాటు నిర్వహించటానికి సిద్ధమైంది. లీనమయ్యే అనుభవాలు, అనుసంధానిత కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన బహుమతి అవకాశాలు, లైవ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా జంటలు, స్నేహితులు, మాల్ సందర్శకులను ఒకచోట చేర్చడానికి సిద్దమైన ఈ మాల్, షాపింగ్కు మించి అందరికీ చిరస్మరణీయమైన క్షణాలను అందిస్తామనే వాగ్దానం చేస్తోంది.
ఈ వేడుకలలో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా వాలెంటైన్ హార్ట్స్ బూత్ నిలిచింది. ఇక్కడ జంటలు వాలెంటైన్-నేపథ్య సెటప్లోకి అడుగుపెట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ ఎగిరే హృదయాలను సేకరించవచ్చు, విజేతలు ఇంటికి అద్భుతమైన బహుమతులను తీసుకువెళ్ళవచ్చు. ఫిబ్రవరి 15, 2026 వరకు జరిగిన ఈ ఇంటరాక్టివ్ యాక్టివేషన్ ప్రత్యేక ఎఫ్-బి ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు, కూపన్లతో మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చబడింది.
ఈ వేడుకకు మరింత ఆనందం జోడిస్తూ బాహుబలి చిత్రంలో ప్లేబ్యాక్ సహకారం అందించటం ద్వారా గుర్తింపు పొందిన దామినితో ప్రత్యక్ష సంగీత ప్రదర్శనలను నిర్వహిస్తుంది. జాజ్, ఆర్-బి, నియో-సోల్, సినిమాటిక్ పాప్లను మిళితం చేసి, భావోద్వేగపరంగా ప్రతిధ్వనించే పాటల రచన మరియు క్యూరేటెడ్ అరేంజ్మెంట్లను ఆమె జత చేసింది.
2026 ఫిబ్రవరి 14, 21, 22 తేదీల్లో లైవ్ మ్యూజిక్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వాలెంటైన్ యాక్టివేషన్లు, గిఫ్ట్ కార్ట్స్, ఫుడ్ ఆఫర్లు మరియు దామిని వంటి కళాకారుల నేతృత్వంలోని ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనల యొక్క శక్తివంతమైన జాబితాతో, ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ వినోదం, కమ్యూనిటీ అనుసంధానిత మరియు లీనమయ్యే అనుభవాలను మిళితం చేసే గమ్యస్థానంగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటూనే ఉంది.