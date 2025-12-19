రైన్డీర్తో మాయా యూరోపియన్-నేపథ్య క్రిస్మస్ అలంకరణను చేసిన ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్
సైబరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ డిసెంబర్ 15న అత్యంత ఆకర్షణీయమైన క్రిస్మస్ అలంకరణను వైభవంగా ఆవిష్కరించడంతో పండుగ సీజన్ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. మాల్ను మాయా యూరోపియన్-ప్రేరేపిత క్రిస్మస్ వండర్ల్యాండ్గా మార్చింది. ఈ అలంకరణ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో సైక్ సిద్ధార్థ చిత్ర బృందం నటులు నందు, యామిని భాస్కర్, దర్శకుడు వరుణ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
సందర్శకులు మాల్లోకి అడుగుపెట్టిన క్షణం నుండి, మెరిసే లైట్లు, క్లాసిక్ యూరోపియన్ క్రిస్మస్ మార్కెట్ల నుండి ప్రేరణ పొందిన అలంకరణలు స్వాగతిస్తాయి. ఆలోచనాత్మకంగా తీర్చిదిద్దిన డెకర్ ఆహ్లాదకరమైన, ఆనందకరమైన, దృశ్యపరంగా ఆకర్షణీయమైన అనుభవాన్ని సృష్టిస్తుంది.
పండుగ ఆకర్షణకు తోడుగా, ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ అన్ని వయసుల సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దిన క్రిస్మస్ నేపథ్య కార్యక్రమాల శ్రేణిని రూపొందించింది:
డిసెంబర్ 19: ది పార్క్ హోటల్ సహకారంతో సాంప్రదాయ కేక్ మిక్సింగ్ వేడుకను నిర్వహిస్తోంది.
డిసెంబర్ 20: పండుగ శ్రావ్యత మరియు కరోల్స్తో మాల్ను నింపే క్రిస్మస్ కాయిర్ ప్రదర్శన.
డిసెంబర్ 21: మంత్రముగ్ధులను చేసే అనుభవాలకు వాగ్దానం చేస్తూ సొగసైన బ్యాలెట్ ప్రదర్శనలను కలిగి ఉన్న మాయా స్నో క్వీన్ షో.
అలంకరణ, ప్రదర్శనలు, వేడుకల యొక్క మిశ్రమంతో, ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ హైదరాబాద్లో తప్పనిసరిగా సందర్శించాల్సిన క్రిస్మస్ గమ్యస్థానంగా ఉద్భవించింది.
వేడుకలకు మరింత ఆనందం జోడిస్తూ, ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్ కూడా తీసుకువస్తోంది. షాపర్స్ స్టాప్, డెకాథ్లాన్, ఆల్డో, ప్యూమా, న్యూ బ్యాలెన్స్, సెంట్రో మరియు లైఫ్స్టైల్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఇప్పటికే తమ ప్రివ్యూ అమ్మకాలను ప్రారంభించాయి. ప్రియమైన వారితో కలిసి క్రిస్మస్ వేడుక జరుపుకోవాలని ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ ఆహ్వానిస్తుంది. ఇక్కడ పండుగ అలంకరణ, ఆనందకరమైన క్షణాలు, చిరస్మరణీయ అనుభవాలు ఒకే చోట కలిసి వస్తాయి.