శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
  వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (18:30 IST)

రైన్డీర్‌తో మాయా యూరోపియన్-నేపథ్య క్రిస్మస్ అలంకరణను చేసిన ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్

Inorbit Mall
సైబరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ డిసెంబర్ 15న అత్యంత ఆకర్షణీయమైన క్రిస్మస్ అలంకరణను వైభవంగా ఆవిష్కరించడంతో పండుగ సీజన్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. మాల్‌ను మాయా యూరోపియన్-ప్రేరేపిత క్రిస్మస్ వండర్‌ల్యాండ్‌గా మార్చింది. ఈ అలంకరణ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో సైక్ సిద్ధార్థ చిత్ర బృందం నటులు నందు, యామిని భాస్కర్, దర్శకుడు వరుణ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. 
 
సందర్శకులు మాల్‌లోకి అడుగుపెట్టిన క్షణం నుండి, మెరిసే లైట్లు, క్లాసిక్ యూరోపియన్ క్రిస్మస్ మార్కెట్ల నుండి ప్రేరణ పొందిన అలంకరణలు స్వాగతిస్తాయి. ఆలోచనాత్మకంగా తీర్చిదిద్దిన డెకర్ ఆహ్లాదకరమైన, ఆనందకరమైన, దృశ్యపరంగా ఆకర్షణీయమైన అనుభవాన్ని సృష్టిస్తుంది. 
 
పండుగ ఆకర్షణకు తోడుగా, ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ అన్ని వయసుల సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దిన క్రిస్మస్ నేపథ్య కార్యక్రమాల శ్రేణిని రూపొందించింది:
 
డిసెంబర్ 19: ది పార్క్ హోటల్ సహకారంతో సాంప్రదాయ కేక్ మిక్సింగ్ వేడుకను నిర్వహిస్తోంది. 
 
డిసెంబర్ 20: పండుగ శ్రావ్యత మరియు కరోల్స్‌తో మాల్‌ను నింపే క్రిస్మస్ కాయిర్ ప్రదర్శన.
 
డిసెంబర్ 21: మంత్రముగ్ధులను చేసే అనుభవాలకు వాగ్దానం చేస్తూ సొగసైన బ్యాలెట్ ప్రదర్శనలను కలిగి ఉన్న మాయా స్నో క్వీన్ షో.
 
అలంకరణ, ప్రదర్శనలు, వేడుకల యొక్క మిశ్రమంతో, ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ హైదరాబాద్‌లో తప్పనిసరిగా సందర్శించాల్సిన క్రిస్మస్ గమ్యస్థానంగా ఉద్భవించింది.
 
వేడుకలకు మరింత ఆనందం జోడిస్తూ, ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్‌ కూడా తీసుకువస్తోంది. షాపర్స్ స్టాప్, డెకాథ్లాన్, ఆల్డో, ప్యూమా, న్యూ బ్యాలెన్స్, సెంట్రో మరియు లైఫ్‌స్టైల్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్‌లు ఇప్పటికే తమ ప్రివ్యూ అమ్మకాలను ప్రారంభించాయి. ప్రియమైన వారితో కలిసి క్రిస్మస్ వేడుక జరుపుకోవాలని ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ ఆహ్వానిస్తుంది. ఇక్కడ పండుగ అలంకరణ, ఆనందకరమైన క్షణాలు, చిరస్మరణీయ అనుభవాలు ఒకే చోట కలిసి వస్తాయి.

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్తాజాగా మేకర్స్ 'బుకీ' బ్రేకప్ యాంథమ్ తొక్కలో మనసు పగిలేనే సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని ఈ సాంగ్ ని అద్భుతమైన వైబ్ తో కంపోజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని, ఖరెస్మా రవిచంద్రన్ ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. భాష్యశ్రీ సాహిత్యం క్యాచిగా వుంది. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టంట్ గా హిట్ అయ్యింది.

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మ

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మఇటీవల హిందీలో విడుదలైన 'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ హితవు పలికారు.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.
