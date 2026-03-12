సోలార్ ప్యానెల్ తయారీ రంగంలోని ప్రముఖ సంస్థ ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సోమవారం, 9 మార్చి 2026న ఒక ముఖ్యమైన విజయాన్ని సాధించింది. కంపెనీ తన రూ.1 ముఖ విలువ కలిగిన 22,03,94,625 ఈక్విటీ షేర్లను బీఎస్ఈ లిమిటెడ్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మెయిన్బోర్డ్లో విజయవంతంగా లిస్ట్ చేసింది. ఇంతకుముందు ఈ కంపెనీ బీఎస్ఈ యొక్క ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫారమ్లో లిస్ట్ అయి ఉండగా, ఇప్పుడు బీఎస్ఈ మెయిన్బోర్డ్కు మైగ్రేషన్కు, ఎన్ఎస్ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్లో నేరుగా లిస్టింగ్కు తుది అనుమతి పొందింది. సోమవారం నుంచి కంపెనీ షేర్లు రెండు ప్రధాన ఎక్స్చేంజ్లలో ట్రేడింగ్కు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఈ సందర్భంగా కంపెనీ చైర్మన్ శ్రీ మనీష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ మెయిన్బోర్డ్లో మా లిస్టింగ్ కంపెనీ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఇది మా పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం, మా బృందం కృషి, బలమైన కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్పై మా నిబద్ధత ఫలితం. ఈ అడుగు కంపెనీ విశ్వసనీయతను, అభివృద్ధిని కొత్త దిశలోకి తీసుకెళ్తుందని మాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పారు.
కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వికాస్ జైన్ మాట్లాడుతూ, ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి మెయిన్బోర్డ్ వరకు మా ప్రయాణం కేవలం ఒక సాధన మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యత కూడా. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, ఉత్పత్తి సామర్థ్య విస్తరణ, నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల ద్వారా సౌరశక్తి రంగంలో మా బలమైన ఉనికిని కొనసాగించడానికి కంపెనీ కట్టుబడి ఉంది అని అన్నారు.
ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎనర్జీ మంత్రి శ్రీ హీరాలాల్ నగర్ మాట్లాడుతూ, రాజస్థాన్ దేశంలో సౌరశక్తి రంగంలో వేగంగా ముందంజలో నిలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో సోలార్ తయారీని ప్రోత్సహించడానికి అనుకూలమైన పారిశ్రామిక వాతావరణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు రాజస్థాన్ను సోలార్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ హబ్గా నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. కంపెనీ బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ మెయిన్బోర్డ్లో లిస్ట్ కావడం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, స్వచ్ఛ శక్తి విస్తరణకు సానుకూల సంకేతం అని తెలిపారు.
ప్రత్యేక అతిథి, మాజీ ఎంపీ శ్రీ రామ్చరణ్ బోహ్రా మాట్లాడుతూ, జైపూర్కు చెందిన ఒక కంపెనీ ఈవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో ముందుకు సాగడం మొత్తం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సౌరశక్తి రంగంలో విశేషమైన పని చేసింది, రాబోయే కాలంలో దేశం యొక్క శక్తి స్వావలంబనలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది అని అన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భంలో జైపూర్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ ఎనర్జీ మంత్రి శ్రీ హీరాలాల్ నగర్ ముఖ్య అతిథిగా, జైపూర్ మాజీ ఎంపీ శ్రీ రామ్చరణ్ బోహ్రా ప్రత్యేక అతిథిగా, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చీఫ్ మేనేజర్ శ్రీ జస్వంత్ జైన్ ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా డా. శ్యామ్ అగ్రవాల్(రాష్ట్ర ఖజాంచి, బీజేపీ), అమిత్ గోయల్(జైపూర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, బీజేపీ), రాజేష్ గుజ్జర్ (జైపూర్ గ్రామీణ జిల్లా అధ్యక్షుడు, బీజేపీ) కూడా హాజరయ్యారు. అదనంగా సీఐఐ, ఫిక్కీ, ఫోర్టి, ఈఏఆర్, రాజస్థాన్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సహా వివిధ పరిశ్రమ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.