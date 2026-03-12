గురువారం, 12 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 12 మార్చి 2026 (19:45 IST)

బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ మెయిన్‌బోర్డ్‌లో ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ షేర్లు లిస్ట్

image
సోలార్ ప్యానెల్ తయారీ రంగంలోని ప్రముఖ సంస్థ ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సోమవారం, 9 మార్చి 2026న ఒక ముఖ్యమైన విజయాన్ని సాధించింది. కంపెనీ తన రూ.1 ముఖ విలువ కలిగిన 22,03,94,625 ఈక్విటీ షేర్లను బీఎస్ఈ లిమిటెడ్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మెయిన్‌బోర్డ్‌లో విజయవంతంగా లిస్ట్ చేసింది. ఇంతకుముందు ఈ కంపెనీ బీఎస్ఈ యొక్క ఎస్‌ఎంఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో లిస్ట్ అయి ఉండగా, ఇప్పుడు బీఎస్ఈ మెయిన్‌బోర్డ్‌కు మైగ్రేషన్‌కు, ఎన్ఎస్ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్‌లో నేరుగా లిస్టింగ్‌కు తుది అనుమతి పొందింది. సోమవారం నుంచి కంపెనీ షేర్లు రెండు ప్రధాన ఎక్స్చేంజ్‌లలో ట్రేడింగ్‌కు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
 
ఈ సందర్భంగా కంపెనీ చైర్మన్ శ్రీ మనీష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ మెయిన్‌బోర్డ్‌లో మా లిస్టింగ్ కంపెనీ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఇది మా పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం, మా బృందం కృషి, బలమైన కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్‌పై మా నిబద్ధత ఫలితం. ఈ అడుగు కంపెనీ విశ్వసనీయతను, అభివృద్ధిని కొత్త దిశలోకి తీసుకెళ్తుందని మాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పారు.
 
కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వికాస్ జైన్ మాట్లాడుతూ, ఎస్‌ఎంఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ నుంచి మెయిన్‌బోర్డ్ వరకు మా ప్రయాణం కేవలం ఒక సాధన మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యత కూడా. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, ఉత్పత్తి సామర్థ్య విస్తరణ, నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల ద్వారా సౌరశక్తి రంగంలో మా బలమైన ఉనికిని కొనసాగించడానికి కంపెనీ కట్టుబడి ఉంది అని అన్నారు.
 
ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎనర్జీ మంత్రి శ్రీ హీరాలాల్ నగర్ మాట్లాడుతూ, రాజస్థాన్ దేశంలో సౌరశక్తి రంగంలో వేగంగా ముందంజలో నిలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో సోలార్ తయారీని ప్రోత్సహించడానికి అనుకూలమైన పారిశ్రామిక వాతావరణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు రాజస్థాన్‌ను సోలార్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ హబ్‌గా నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. కంపెనీ బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ మెయిన్‌బోర్డ్‌లో లిస్ట్ కావడం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, స్వచ్ఛ శక్తి విస్తరణకు సానుకూల సంకేతం అని తెలిపారు.
 
ప్రత్యేక అతిథి, మాజీ ఎంపీ శ్రీ రామ్‌చరణ్ బోహ్రా మాట్లాడుతూ, జైపూర్‌కు చెందిన ఒక కంపెనీ ఈవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో ముందుకు సాగడం మొత్తం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సౌరశక్తి రంగంలో విశేషమైన పని చేసింది, రాబోయే కాలంలో దేశం యొక్క శక్తి స్వావలంబనలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది అని అన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భంలో జైపూర్‌లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ ఎనర్జీ మంత్రి శ్రీ హీరాలాల్ నగర్ ముఖ్య అతిథిగా, జైపూర్ మాజీ ఎంపీ శ్రీ రామ్‌చరణ్ బోహ్రా ప్రత్యేక అతిథిగా, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చీఫ్ మేనేజర్ శ్రీ జస్వంత్ జైన్ ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు.
 
ఈ సందర్భంగా డా. శ్యామ్ అగ్రవాల్(రాష్ట్ర ఖజాంచి, బీజేపీ), అమిత్ గోయల్(జైపూర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, బీజేపీ), రాజేష్ గుజ్జర్ (జైపూర్ గ్రామీణ జిల్లా అధ్యక్షుడు, బీజేపీ) కూడా హాజరయ్యారు. అదనంగా సీఐఐ, ఫిక్కీ, ఫోర్టి, ఈఏఆర్, రాజస్థాన్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సహా వివిధ పరిశ్రమ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్కెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. త్వరలోనే "యూత్" మూవీ తెలుగులో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Peddi in Dolby : డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో పెద్ది రిలీజ్ కు సిద్ధం

Peddi in Dolby : డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో పెద్ది రిలీజ్ కు సిద్ధంప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం మరో ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రం అత్యాధునిక డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. రామ్ చరణ్ మాస్ రగ్గడ్ అవతార్‌ను డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌ లో చూడడం ప్రేక్షకులకు మరింత గ్రాండ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించనుంది. పెద్ది వంటి భారీ యాక్షన్, ఎమోషన్ కలిగిన సినిమాను డాల్బీ సినిమాస్ లో చూడడం ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా లీనమయ్యే అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ప్రతి పాట, టీజర్ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకున్నాయి.

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్ఇటీవల విడుదలైన 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్ అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను పొందింది. వెంటనే వైరల్ అయ్యి భారీ సంచలనాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఇంటెన్స్ విజువల్స్, పవర్ ఫుల్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి, సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి.

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్న చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలుషార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా షార్లెట్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. ఉమెన్స్ నైట్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 250 మందికి పైగా తెలుగు మహిళలు పాల్గొని సందడి చేశారు. మహిళా శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటిచెప్పేలా సాగిన ఈ వేడుకలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హబ్ ప్రతినిధి లోపాముద్ర, శక్తి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి నిదియా గాస్పర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి మహిళా సాధికారత గురించి ప్రసంగించారు.
