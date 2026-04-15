Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (23:49 IST)

అక్షయ తృతీయ కోసం నేటి బంగారం ధరను లాక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్న ఇన్‌స్టామార్ట్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్

Gold biscuits
ఈ అక్షయ తృతీయ వేళ, మారుతున్న ధరలతో సంబంధం లేకుండా బంగారం కొనుగోలుదారులు ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడాన్ని నగల వ్యాపారులు సులభతరం చేస్తున్నారు. భారతదేశపు అగ్రగామి క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన ఇన్‌స్టామార్ట్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్‌తో భాగస్వామ్యం చేసుకుని గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్ అనే ఒక వినూత్నమైన సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు నేటి బంగారం ధరను లాక్ చేసుకుని, అక్షయ తృతీయ రోజున, లాక్-ఇన్ ధర లేదా ఆ రోజు మార్కెట్ ధర- ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువగా ఉంటే ఆ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
 
సంపద మరియు శుభారంభాలకు ప్రతీక అయిన అక్షయ తృతీయ సమయంలో బంగారానికి ఎనలేని ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. పండుగకు ముందు వినియోగదారులు తమ కొనుగోళ్లకు ప్రణాళిక చేసుకునేటప్పుడు సౌలభ్యం, భరోసా రెండూ సమానంగా ముఖ్యమవుతాయి. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ నుండి బిఐఎస్ హాల్‌మార్క్ ఉన్న బంగారు నాణేలను ఆర్డర్ చేసే వినియోగదారులకు ఇన్‌స్టామార్ట్ యొక్క 'గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్' సదుపాయం సౌకర్యవంతంగా మరియు భరోసా కల్పించే రీతిలోనూ ఉంటుంది.
 
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది..?
2026 ఏప్రిల్ 10 నుండి ఏప్రిల్ 16 మధ్య, వినియోగదారులు ఇన్‌స్టామార్ట్ యాప్‌లో అర్హత కలిగిన కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ బంగారు నాణేలను ఎంచుకుని, అక్షయ తృతీయ నాడు డెలివరీ పొందేందుకు గాను 0.5 గ్రాముల బంగారు నాణెం కోసం 5% అడ్వాన్స్, (రూ. 500 నుండి ప్రారంభమవుతుంది) చెల్లించి ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా, ఏప్రిల్ 19న, ఉదయం 8:00 నుండి రాత్రి 12:00 గంటల మధ్య (భారతీయ కాలమానం), వారు ప్రీ-బుకింగ్ చేసిన రోజు నాటి బంగారు ధర లేదా డెలివరీ తేదీ నాటి ధర, ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువైతే ఆ ధరకు తమ కొనుగోలును పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ప్రీ-బుక్ చేసుకున్న వినియోగదారులందరికీ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ నుండి ఒక ఉచిత వెండి నాణెం కూడా లభిస్తుంది.
 
ఇన్‌స్టామార్ట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గ్రోత్,అర్జున్ చౌదరి మాట్లాడుతూ, ఇన్‌స్టామార్ట్‌ వద్ద మేము, ధంతేరస్ సమయంలో 1 కేజీ వెండి బ్రిక్స్ డెలివరీ చేయడం నుండి రక్షాబంధన్ కోసం వెండి రాఖీలను పరిచయం చేయటం వరకు, ముఖ్యమైన సందర్భాలలో భారతీయులు విలువైన లోహాలను కొనుగోలు చేసే విధానంలో మేము నిరంతరం కొత్తదనాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. పండుగ సమయంలో వినియోగదారులు బంగారం ధరలను మరింత విశ్వాసంతో అంచనా వేసుకోవడానికి సహాయపడేలా గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్(బంగారం ధర రక్షణ)అనే ఫీచర్‌ను రూపొందించాము. వినియోగదారులు ముందుగానే ధరను ఖరారు చేసుకుంటూనే, ధరలు తగ్గినప్పుడు కూడా ప్రయోజనం పొందేలా చేయడం ద్వారా, మేము వారికి పూర్తి స్థాయిలో గొప్ప విలువను అందించడానికి కృషి చేస్తున్నాము. ఇది కేవలం సౌకర్యానికే పరిమితం కాకుండా, సాంస్కృతికంగా ప్రాముఖ్యత ఉన్న కొనుగోళ్లపై అర్థవంతమైన విలువను అందించే ఒక వేగవంతమైన వాణిజ్యం అని అన్నారు. 
 
కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రమేష్ కళ్యాణరామన్ మాట్లాడుతూ, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ రిటైల్ షోరూమ్‌లన్నింటిలోనూ గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్ ఒక ప్రాధాన్యత కలిగిన ఫీచర్‌గా ఉంది, ఇది పండుగ కొనుగోళ్లను ప్రణాళిక చేసుకునేటప్పుడు వినియోగదారులకు మరింత భరోసాను అందిస్తుంది. ఇన్‌స్టామార్ట్‌తో, మేము దీనిని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక క్విక్ కామర్స్ వేదికకు విస్తరిస్తున్నాము. సంప్రదాయాలు మారుతున్న కొద్దీ, బంగారం కొనుగోలును అర్థవంతంగా, అవాంతరాలు లేకుండా చేయటానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు. 
 
గత సంవత్సరం, ధంతేరస్‌తో పోలిస్తే అక్షయ తృతీయ నాడు ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో బంగారం, వెండి నాణేల అమ్మకాలు 500% పైగా పెరిగాయి. ఇది శుభప్రదమైన కొనుగోళ్లకు నమ్మకమైన మాధ్యమంగా క్విక్ కామర్స్ పట్ల భారతీయ వినియోగదారులలో పెరుగుతున్న ఆసక్తిని స్పష్టం చేస్తుంది.
నిత్యవసరాలకు మించి విస్తరించాలనే ఇన్‌స్టామార్ట్ యొక్క నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఈ కార్యక్రమం తాజా ముందడుగు. ఇది, వినియోగదారులు ఆధారపడే వేగం, విశ్వాసంతో, అర్థవంతమైన, సందర్భోచితమైన కొనుగోళ్లకు ఒక ప్రధాన గమ్యస్థానంగా ఇన్‌స్టామార్ట్ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోంది. అన్ని బంగారు మరియు ఉచిత వెండి నాణేలు* బిఐఎస్ హాల్‌మార్క్ చేయబడిన, 24 క్యారెట్ల కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ బంగారు నాణేలు. ఇవి లభ్యత* మరియు ఆఫర్ యొక్క నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి.

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.
