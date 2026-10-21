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  4. Instamart Quick India Movement Sale: Apple, Nothing, Ninja, Bergner Among Top Deals to Shop Before the Sale Ends
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (23:42 IST)

ఇన్‌స్టామార్ట్ క్విక్ ఇండియా మూవ్‌మెంట్ సేల్: చివరి 48 గంటల్లో షాపింగ్, టాప్ డీల్స్

Instamart
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (23:45 IST)
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పండుగ సీజన్ కొనసాగుతున్న వేళ, ఇన్‌స్టామార్ట్ క్విక్ ఇండియా మూవ్‌మెంట్ సేల్‌లో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇల్లు, వంటగది వస్తువులు, పర్సనల్ కేర్, ఆహారం, రోజువారీ అవసరాలపై పలు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్ అప్‌గ్రేడ్లు, హెడ్‌ఫోన్ల నుంచి వంటగది సామగ్రి, డిన్నర్ సెట్లు, స్నాక్స్ వరకు, పాల్గొంటున్న బ్రాండ్లు, విక్రేతల ఉత్పత్తులపై ఉన్న డీల్స్‌ను అక్టోబర్ 18న సేల్ ముగిసేలోపు చూడవచ్చు.
 
కొత్త టెక్ పరికరం కొనాలనుకుంటున్నా, స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులను ఇంటికి ఆహ్వానించేందుకు సిద్ధమవుతున్నా, లేక రోజువారీ అవసరాలను నిల్వ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, పరిశీలించదగిన 10 డీల్స్ ఇవి.
 
1. Apple iPhone 18 Pro: ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ అప్‌గ్రేడ్
కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నవారికి Apple iPhone 18 Pro (256GB)లో 48MP Pro Fusion కెమెరా, 6.3 అంగుళాల డిస్‌ప్లే, 34 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ ఉన్నాయి.
డీల్ ధర: ₹1,62,900 | MRP: ₹1,64,900
 
2. CMF by Nothing Headphone Pro: ప్రయాణంలో సంగీతం కోసం
40dB యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, 100 గంటల వరకు ప్లేటైమ్‌తో CMF by Nothing Headphone Pro సంగీతం ఇష్టపడేవారికి, తరచూ ప్రయాణించేవారికి ఉపయోగకరమైన ఎంపిక.
డీల్ ధర: ₹4,999 | MRP: ₹9,999
 
3. Ninja Crispi 1700W Clean Crisp Glass Air Fryer
స్నాక్స్ నుంచి రోజువారీ భోజనం వరకు సులభంగా తయారు చేసేందుకు ఈ గ్లాస్ ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ ఉపయోగపడుతుంది. గాజు పాత్ర ఉండటంతో వంట అవుతున్నప్పుడు ఆహారాన్ని చూడవచ్చు. ఇది మైక్రోవేవ్, ఫ్రీజర్ మరియు డిష్‌వాషర్‌లో ఉపయోగించవచ్చు.
డీల్ ధర: ₹14,999 | MRP: ₹19,990
 
4. Bergner TriPro Tri-Ply Stainless Steel Kadai: పండుగ వంటలకు సిద్ధం
3.1 లీటర్ల సామర్థ్యం, మూత, ఇండక్షన్‌కు సరిపోయే బేస్‌తో ఈ కడాయి రోజువారీ వంటలకు, పండుగ వంటలకు ఉపయోగపడుతుంది.
డీల్ ధర: ₹999 | MRP: ₹2,670
 
5. Raymond Home Double Bedsheet: పండుగకు బెడ్‌రూమ్‌కు కొత్త లుక్
రెండు పిల్లో కవర్లతో వచ్చే Raymond Home Multi Floral Polyester Double Bedsheet పండుగ సమావేశాల ముందు బెడ్‌రూమ్‌ను సులభంగా కొత్తగా మార్చేందుకు సహాయపడుతుంది.
డీల్ ధర: ₹299 | MRP: ₹1,499
 
6. La Opala Novo Dinner Set: పండుగ ఆతిథ్యానికి
స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులను ఇంటికి ఆహ్వానించే ముందు సర్వ్‌వేర్‌ను మార్చాలని చూస్తున్నవారు Blue Florets డిజైన్‌లోని 21 పీసుల La Opala Novo Dinner Set‌ను పరిశీలించవచ్చు.
డీల్ ధర: ₹799 | MRP: ₹3,295
 
7. Giva Rose Gold Pendant with Link Chain (Drop Wreath): పండుగ లుక్‌కు మెరుపు
పండుగ దుస్తులకు కాస్త మెరుపు జోడించాలనుకుంటున్నారా? Giva Rose Gold Pendant with Link Chain రోజువారీగా ధరించడానికి, పండుగ సందర్భాలకు కూడా సరిపోయే ఎంపిక.
డీల్ ధర: ₹1,799 | MRP: ₹5,799
 
8. Ninja Blast Portable Blender: బ్లెండింగ్ ఇప్పుడు మరింత సులభం
పోర్టబుల్ డిజైన్, BlastBlade టెక్నాలజీతో Ninja Blast 1.0 High Performance Portable Blender ఇంట్లో లేదా బయట పానీయాలు తయారు చేసేందుకు ఉపయోగకరమైన ఎంపిక.
డీల్ ధర: ₹3,499 | MRP: ₹6,530
 
9. The Whole Truth Unflavoured Whey Protein Concentrate (1kg): రోజువారీ ప్రోటీన్ కోసం
రోజువారీ ఆహారంలో ప్రోటీన్‌ను పెంచుకోవాలనుకునేవారు ఈ అన్‌ఫ్లేవర్డ్ వెhey ప్రోటీన్‌ను షేక్స్, స్మూతీలలో కలపవచ్చు లేదా సాధారణ వంటకాలలో చేర్చవచ్చు.
డీల్ ధర: ₹3,724 | MRP: ₹4,499
 
10. Beardo Ape-X EZ Beard Trimmer: రోజువారీ గ్రూమింగ్‌కు అప్‌గ్రేడ్
ఈ ట్రిమ్మర్‌లో 7,000 RPM మోటార్, 110 నిమిషాల వరకు రన్‌టైమ్, Type-C ఛార్జింగ్ ఉన్నాయి.
డీల్ ధర: ₹449 | MRP: ₹995
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