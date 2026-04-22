వెండి నిల్వ చేసుకోవడం నుండి బంగారు నాణాలను చేర్చడం వరకు, ఈ అక్షయ తృతీయ రోజున, భారతదేశ వాణిజ్యం స్థాయి త్వరితగతిన పెరిగింది. ఏప్రిల్ 19 నాడు, బంగారులో 49x, వెండిలో 24x వృద్ధిరేటుతో ఇన్స్టామార్ట్ మొత్తమ్మీది డిమాండ్లో 45x పెరుగుదల రికార్డ్ చేసింది. ఈ ప్లాట్ఫార్మ్ పైన, ఎక్కువగా ఇష్టపడే 1గ్రా, 2గ్రా, 0.5గ్రా బంగారు నాణాలు అక్షయ తృతీయ సంప్రదాయిక ఉద్దేశముతో కలిసిన అందుబాటు ధర గురించి కూడా అని నిరూపించాయి.
వెండి: గో బిగ్ లేదా గో హోమ్: బంగారం అంటే కొద్దికొద్దిగా పోగుచేయడం అయితే వెండి అంటే భారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం. బెంగళూరులో ఒక కొనుగోలుదారుడు ఒకే టాప్లో రూ. 1.65 లక్షల విలువైన వెండి బార్లను కొనుగోలు చేశారు. ఇన్స్టామార్ట్లో 10గ్రా, 5గ్రా మరియు 20గ్రా బార్లుగా ఉన్న వెండి బహుమతులు, పెట్టుబడి, నిల్వల కొరకు కొనుగోలు చేయబడింది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు పండుగ షాపింగ్ కేవలం కొన్ని స్టెప్స్ కోసం మాత్రమే కాదు, అది కార్ట్ నింపుకోవడం, ఈరోజు పని అయిపోయింది అని అనుకోవడానికి కూడా.
గోల్డ్ లాక్, ఎందుకంటే షగుల్ సురక్షితం చేయబడవచ్చు: ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు, ఇన్స్టామార్ట్, ప్లాట్ఫార్మ్ పై విక్రేతలచే అందించబడిన ఎంపిక చేయబడిన బంగారు నాణాల కోసం ఒక ప్రైజ్ లాక్ ఫీచర్ను అందించింది. దీని ద్వారా కొనుగోలుదారులు బంగారాన్ని ఏప్రిల్ 10-16 మధ్య పండుగ-ముందు ధరలకు బంగారాన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు, తరువాత ఏప్రిల్ 19 నాడు లాక్ చేయబడిన ధరకు లేదా అప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు తిరిగి పొందవచ్చు. మొత్తం డిమాండ్ లో సుమారు 40% వరకు ఇలాంటి ప్రీ-బుకింగ్ ఆర్డర్ల నుండి వచ్చినదే.
అన్నీ ఉన్న కార్ట్: బంగారం, వెండి, సరుకులు
వారాంతములో అతిపెద్ద కార్ట్లో కేవలం బంగారు, వెండి పెట్టుబడులు మాత్రమే లేవు. ఇందులో వేడుక కోసం కొనుగోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. బెంగళూరు నుండి ఒక కొనుగోలుదారుడు రూ. 1,99,917 విలువైన అతిపెద్ద ఆర్డర్ చేశారు. ఇందులో రూ. 1.65 లక్షల వెండి బార్లు, రూ. 31,800 విలువైన బంగారు నాణాలు ఉన్నాయి. వీటితోపాటు శీతలపానీయాలు, ఐస్ ముక్కలు, అల్ఫోన్సో మామిడిపండ్లు, ఒక నీళ్ల డిస్పెన్సర్, ఒక స్మార్ట్ వాచ్ కూడా ఉన్నాయి. అక్షయ తృతీయ అంటే కేవలం బంగారం కొనడం మాత్రమే కాదు; ఇది మొత్తం పండుగను ఇంటికి తేవడం. ఇది క్రాస్-క్యాటగరీ ఫెస్టివ్ బ్యాస్కెట్ పురోగతి. ఇందులో బంగారం సరుకులతో పాటు ఉంటుంది. వెండి శీతలపానీయాలు, వేసవి సరుకులతో కలిసి ఉంటుంది. సౌకర్యం అనేది పండుగ షాపింగ్లో ప్రవేశించడం మాత్రమే కాదు; అది దానిని పునర్నిర్వచించింది.
అత్యుత్తమంగా కొనుగోళ్ళు కనబరచిన నగరాలు: బెంగళూరు, ముంబై, హైదరాబాదు, ఢిల్లీ, చెన్నై, పూణె, గుర్గావ్, కోల్కతా, నోయిడా వంటి నగరాలు ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు ఇన్స్టామార్ట్ను ముందుకు నడిపించి, మెట్రో ఇండియా పండుగ ఉద్దేశము సజీవంగా ఉందని, త్వరిత-వాణిజ్యానికి సిద్ధంగా ఉందని నిరూపించాయి.