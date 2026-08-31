ప్రీమియం గిఫ్టింగ్కు ప్రాధాన్యత: ఈ ఏడాది ఇన్స్టామార్ట్లో రాఖీ ఆర్డర్లలో 300 శాతం వార్షిక వృద్ధి
ఒకప్పుడు రక్షాబంధన్ అంటే చేతికి కట్టే సాధారణ దారం, ఒక మిఠాయి డబ్బా మాత్రమే. కానీ 2026 నాటికి అది బంగారు నాణెం రాఖీలు, స్మార్ట్వాచ్లు మరియు గుర్గావ్లో ₹14,630 విలువైన భారీ కార్ట్ ఆర్డర్గా మారిపోయింది. ఇన్స్టామార్ట్ విడుదల చేసిన 'రాఖీ ట్రెండ్స్ 2026' నివేదిక ప్రకారం, రాఖీ ఆర్డర్లు గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు 300% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. క్విక్ కామర్స్ ద్వారా కానుకలు పంపే విధానంలో భారతదేశంలో పెను మార్పు వచ్చింది. ఆగస్టు 28న సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలకు పండుగ రద్దీ తారాస్థాయికి చేరింది; ఆ సమయంలో చివరి నిమిషంలో కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు యాప్ను ముంచెత్తడంతో నిమిషానికి 857 రాఖీల చొప్పున ఆర్డర్లు నమోదయ్యాయి.
రాఖీకి ముందు వారంతో పోలిస్తే చాక్లెట్లు మరియు మిఠాయిల అమ్మకాలు వరుసగా 30% చొప్పున పెరిగాయి. అయితే అసలైన విశేషం వాటితో పాటు కొనుగోలు చేసిన ఇతర వస్తువులలోనే ఉంది. గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లు వారం వారీగా 85% పెరగగా, స్మార్ట్వాచ్ల ఆర్డర్లు దాదాపు రెట్టింపై 99% వృద్ధిని సాధించాయి; అలాగే ప్రీమియం డిజైనర్ రాఖీల అమ్మకాలు 130% పెరిగాయి. సాధారణ దారం కాస్తా ఎంతో విలువైన ప్రీమియం బహుమతిగా మారిందనడానికి ఇది నిదర్శనం. రక్షాబంధన్కు ముందు రోజుల్లో రాఖీ ఆర్డర్లలో హైదరాబాద్ నగరం అగ్రస్థానంలో నిలవగా, ఆ తర్వాత వరుసగా బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీ, పూణే, గుర్గావ్, నోయిడా, కోల్కతా, లక్నో, చెన్నై, భువనేశ్వర్, విశాఖపట్నం (వైజాగ్) నిలిచాయి.
దారం నుండి విలువైన సంపద వైపు
ఈ సంవత్సరం వినియోగదారుల ఎంపికలలో విలువైన లోహాలదే పైచేయిగా నిలిచింది. పెండెంట్లుగా మార్చుకోగల (rakhi-to-pendant) వినూత్న డిజైన్లతో పాటు, 925 స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ త్రిశూల్ మరియు సూర్య ఆకృతులు వెండి మరియు గోల్డ్-ప్లేటెడ్ రాఖీల డిమాండ్ను భారీగా పెంచాయి. సాంప్రదాయకంగా వదినలకు కట్టే లూంబా (Lumba) రాఖీల డిమాండ్ కూడా గణనీయంగా పెరిగింది; ఈ విభాగంలో స్వరోవ్స్కీ (Swarovski) పొదిగిన రాఖీలు టాప్ 3 స్థానాల్లో రెండు స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నాయి.
అసాధారణ ఆర్డర్లు
ఈ సీజన్లో అత్యంత అంకితభావం కలిగిన తోబుట్టువు: ఆగస్టు 21న అర్ధరాత్రి గడియారంలో 12 గంటలు కాగానే, సరిగ్గా 00:00:11 గంటలకు 'గణేశ విత్ బీడ్స్' రాఖీని బుక్ చేసి, ఈ రాఖీ వారంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్డర్ను నమోదు చేసిన బెంగళూరు యూజర్.
ది అల్టిమేట్ సిబ్లింగ్ నెట్వర్క్: ఆగస్టు 27న ఒకే కార్ట్లో ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో 118 రాఖీలను ఆర్డర్ చేసిన ముంబై కొనుగోలుదారు.
ది హై-వాల్యూ ప్యూరిస్ట్: మొత్తం ₹10,995 విలువైన ఐదు 24 క్యారెట్ల (24KT) బంగారు నాణెం రాఖీలను కొనుగోలు చేసి, ఈ వారంలోనే అత్యధిక విలువైన రాఖీ-ఓన్లీ ఆర్డర్ను నమోదు చేసిన బెంగళూరు వినియోగదారుడు.
ది స్టెర్లింగ్ కలెక్టర్: ఒకే ఆర్డర్లో ₹10,780 విలువైన 20 ప్రీమియం వెండి రాఖీలను కొనుగోలు చేసిన గుర్గావ్ యూజర్.
ది ఎక్లెక్టిక్ అరే (విభిన్న కలెక్షన్): చిన్నారుల బ్యాట్మ్యాన్ బ్యాండ్ల నుండి స్వరోవ్స్కీ లూంబాలు మరియు సాంప్రదాయ రుద్రాక్ష రాఖీల వరకు ₹9,790తో 109 విభిన్న రకాల రాఖీలను ఒకేసారి కొనుగోలు చేసిన హైదరాబాద్ కస్టమర్.
ది అల్టిమేట్ రాఖీ హ్యాంపర్: ఈ సీజన్లోనే అత్యంత భారీ గిఫ్ట్ బాస్కెట్గా నిలిచిన ఆర్డర్- బంగారు నాణెం రాఖీలు, లగ్జరీ స్కిన్కేర్, ఆర్టిసానల్ చాక్లెట్లు మరియు ప్లష్ టాయ్లతో కూడిన ₹14,630 విలువైన మెగా-కార్ట్ను ఆర్డర్ చేసిన గుర్గావ్ కొనుగోలుదారు.
ఉన్నత శ్రేణి (హై-ఎండ్) బహుమతుల వైపు వచ్చిన ఈ మార్పు నేరుగా ఇన్స్టామార్ట్ యొక్క 'స్విచ్' కాన్సెప్ట్కు అద్దం పడుతోంది. ఉత్పత్తుల నాణ్యతను, ఎంపికల విస్తృతిని మరింత మెరుగుపరచడమే 'స్విచ్' ముఖ్యఉద్దేశం. పండుగ సందర్భాలలోనే కాకుండా రోజువారీ కొనుగోళ్లలోనూ ఉత్తమ నాణ్యతను కోరుకునే వినియోగదారులకు ప్రీమియం, స్వచ్ఛమైన మరియు వైవిధ్యభరితమైన ఫుడ్ మరియు నాన్-ఫుడ్ ఉత్పత్తులను ఇది సులభంగా అందుబాటులోకి తెస్తుంది.