మండుతున్న చమురు ధరలు.. మోత మోగించనున్న దేశీయ ఆయిల్ కంపెనీలు!!
అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు మండుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు బ్యారెల్ ధర 120 డాలర్లకు చేరింది. ఈ క్రమంలో దేశంలోని మూడు చమురు కంపెంనీలు కలిసి రోజుకు రూ.2400 కోట్ల మేరకు నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి.
అయితే, ప్రభుత్వం మధ్యలో జోక్యం చేసుకోవడంతో చమురు సంస్థలకు కొంత ఊరట లభించింది. పెట్రోల్, డీజల్పై లీటరుకు రూ.10 చొప్పున ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించింది. దీంతో ఈ నష్టం రూ.1600 కోట్లకు తగ్గింది. అయినప్పటికీ చమురు కంపెనీలు లీటరు పెట్రోల్పై రూ.18, డీజల్పై రూ.35 చొప్పున నష్టాలు చవిచూస్తున్నట్టు సంబంధింత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దశాబ్దం క్రితమే చమురు ధరలను డీరెగ్యులేట్ చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వరంగ చమురు సంస్థలైన ఐఓసీ, బీపీసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్.. 2022 ఏప్రిల్ నుంచి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నాయి.
జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో చమురు కంపెనీలకు వచ్చిన లాభాలు మార్చి నెలలో ఒక్క దెబ్బకు తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో జనవరి - మార్చి త్రైమాసికంలో నష్టాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధర 135-165 డాలర్లు మధ్య ఉంటే లీటరు పెట్రోల్పై రూ.18, లీటరు డీజిల్పై రూ.35 చొప్పున నష్టాలు చూవిచూస్తాయని మాక్వరీ గ్రూప్ పేర్కొంది. క్రూడాయిల్ ధర 10 డాలర్లు పెరిగితే చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు లీటరుకు రూ.6 చొప్పున నష్టపోతాయని తెలిపింది. పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ముగిశాక పెట్రోల్ ధరలు పెంచే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది.