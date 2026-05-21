ఇసుజు మోటర్స్ ఇండియా ఆకర్షణీయమైన లీజింగ్ విధానం
చెన్నై: ఇసుజు మోటార్స్ లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థ, భారతదేశంలోని ప్రముఖ వాణిజ్య వాహన ఎగుమతిదారులలో ఒకటైన ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, ఇసుజు డి-మ్యాక్స్ ఎస్-క్యాబ్ కోసం ఒక కొత్త లీజింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. భారతదేశంలోని వివిధ వ్యాపారాలకు వాహన లీజింగ్ ఒక ప్రాధాన్య ఎంపికగా క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమంలో భారం లేకుండా వాణిజ్య వాహనాలు పొందేందుకు వినియోగదారులకు మరింత తెలివైన, సౌకర్యవంతమైన మార్గాన్ని అందించడం ఈ కొత్త యాజమాన్య విధాన లక్ష్యం. వివిధ వ్యాపార అవసరాలు, మన్నిక, విశ్వసనీయత, పనితీరు, వైవిధ్యానికి విస్తృత గుర్తింపు పొందిన ఇసుజు డి-మ్యాక్స్ ఎస్-క్యాబ్ వాహనంపై ప్రత్యేక దృష్టితో ఈ పథకం రూపొందించడం జరిగింది.
ఈ లీజింగ్ విధానం అధిక కార్యాచరణ సౌలభ్యం, ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని అందించేలా రూపొందించబడింది. ఇది అధిక ముందస్తు మూలధన పెట్టుబడి, తరుగుదల లేదా పునః విక్రయ అనిశ్చితులకు సంబంధించిన చికాకులు తొలగిస్తూ, వ్యాపారాలు, ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లు వాహనాన్ని ఒక నిర్ణీత కాలంపాటు ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ పథకం వినియోగదారులకు అవాంతరాలు లేని మొబిలిటీ పరిష్కారాన్ని అందించడంతో పాటు, వారి నగదు ప్రవాహాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, ఊహించదగిన నిర్వహణ ఖర్చులు కొనసాగించడానికి, ఆధునిక, విశ్వసనీయమైన, నిబంధనలకు అనుగుణమైన ఫ్లీట్ను నిర్వహించడానికి సహాయపడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. లీజింగ్ పథకపు ముఖ్యాంశాలు:
ఆకర్షణీయమైన నెలవారీ అద్దె రూ.38,999/-
4 సంవత్సరాల స్థిర కాలపరిమితి
జీరో డౌన్ పేమెంట్
అదనపు సర్వీస్ ఖర్చులు లేవు
ఇన్సూరెన్స్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు లేవు
సాంప్రదాయ ఫైనాన్సింగ్ పద్ధతుల కంటే గణనీయమైన ఆదా
(నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి)
సాంప్రదాయ ఫైనాన్షియల్ విధానానికి బదులుగా లీజింగ్ పద్ధతి ఎంచుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు రూ.1.81 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోగలుగుతారు. ఇది వ్యాపార నిర్వహణ భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు, మూలధన పరిమితులు లేకుండా కార్యకలాపాలు విస్తరించడానికి, వాహనాలు వేగంగా వినియోగించడానికి, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి, మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో పురోగమించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజేష్ మిత్తల్ మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయంగా విభిన్న మార్కెట్లలోని వ్యాపారాలకు తోడ్పాటు అందించే నమ్మకమైన, మన్నికైన, సమర్థవంతమైన వాణిజ్య వాహనాలు అందించడంలో ఇసుజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప ఖ్యాతి సంపాదించుకుంది. ఒక విశ్వసనీయమైన గ్లోబల్ బ్రాండ్గా మాకు అత్యంత ముఖ్యమైన మార్కెట్గా ఉన్న భారతదేశంలో మేము మా ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటున్నాము. లీజింగ్ ఆప్షన్ ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా జపనీస్ నాణ్యత, మన్నికకు పేరుగాంచిన ఇసుజు వాణిజ్య వాహనాలు మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చి పారిశ్రామికవేత్తలను ఆర్థికంగా సమర్థవంతంగా నిలబెట్టాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అన్నారు.
