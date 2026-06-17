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ఇసుజు I-కేర్ ప్రీ-మాన్సూన్ సర్వీస్ క్యాంప్ను ప్రకటించిన ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా
ఉత్తమ సర్వీస్, యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడములో ఇసుజు నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించే ప్రయత్నములో, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, తన ఇసుజు D-Max పికప్స్, SUV శ్రేణి కోసం ఒక దేశవ్యాప్త ఇసుజు I-కేర్ ప్రీ-మాన్సూన్ క్యాంప్ను నిర్వహించబోతోంది. వినియోగదారులకు దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఋతువులో ఇబ్బందులు-లేని డ్రైవింగ్ అనుభవము కోసం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను, నివారణాత్మక నిర్వహణ తనిఖీలు అందించడమే ఈ సర్వీస్ క్యాంప్ లక్ష్యం.
ఇసుజు కేర్ కార్యక్రమం అయిన, ఈ-ప్రీ-మాన్సూన్ క్యాంప్ అన్ని ఇసుజు అధీకృత డీలర్ సర్వీస్ అవుట్లెట్స్ లో, జూన్ 18- 24 వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొని) నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సమయములో వినియోగదారులు వారి వాహనాలకు ప్రత్యేక ఆఫర్లు- ప్రయోజనాలను కూడా అందుకోవచ్చు.
క్యాంప్కు వచ్చే వినియోగదారులు ఈ క్రింది వాటిని అందుకుంటారు
ఉచిత 37-పాయింట్ సమగ్ర తనిఖీ
లేబర్ పై 10% డిస్కౌంట్
విడిభాగాలపై 5% డిస్కౌంట్
ల్యూబ్స్ - ఫ్లూయిడ్స్ పైన 5% డిస్కౌంట్
రీటెయిల్ ఆర్ఎస్ఏ పైన 20% డిస్కౌంట్
ప్రోకేర్ పైన 5%
పొడిగించబడిన వారెంటీ పై 20%
గమనిక- షరతులు వర్తిస్తాయి. కేవలం BSVI వాహనాల కొరకు మాత్రమే.
ఆఫర్ BSVI S-CAB, S-CAB Z, D-MAX రెగ్యులర్ క్యాబ్ మోడల్స్ కొరకు మాత్రమే. ఆఫర్ అక్టోబరు 1, 2025 తరువాత కొనుగోలు చేయబడిన BSVI S-CAB, S-CAB Z, D-MAX రెగ్యులర్ క్యాబ్ మోడల్స్ కొరకు మాత్రమే, ఆఫర్ జూన్ 24, 2026 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రీ-మాన్సూన్ క్యాంప్ ఆగ్రా, అహిల్యానగర్, అహ్మదాబాద్ అంబికాపూర్, అనంతపూర్, బారాముల్లా, బరేలి, బార్మర్, బారుచ్, బథిండా, బెంగళూరు, భోపాల్, భువనేశ్వర్, బికనీర్, బిలాస్పూర్, కాలికట్, చత్రపతి శంబాజి నగర్, చెన్నై, చిక్కమగళూరు, కోయంబత్తూరు, ధూలె, ఢిల్లీ, దిబ్రూఘడ్, దిమాపూర్, దుర్గాపూర్, ఎర్నాకులం, గాంధిధాం, ఘోరక్పూర్, గురుగ్రాం, గువాహటి, హౌరా, హుబ్బళ్ళి, హైదరాబాదు, ఇండోర్, జగ్దల్పూర్, జైగావ్, జైపూర్, జలంధర్, జమ్ము, జోధ్పూర్, కడప, కలబురగి, కర్నాల్, కాయంకులం, ఖమ్మం, కొల్హాపూర్, కోల్కత్తా, కొట్టాయం, కర్నూల్, లాతూర్, ఎల్బి నగర్ (హైదరాబాద్), లేహ్, లక్నౌ, లూథియానా, ముధురై, మండి, మంగళూరు, మెహ్సానా, మొహాలి, ముంబై (నేరుల్), ముంద్రా, మైసూరు. నాగ్పూర్, నమ్మక్కల్, నాసిక్, నెల్లూరు, నిజామాబాద్, నోయిడా, ఒంగోల్, పాట్నా, పూణె, రాయ్పూర్, రాజమండ్రి, రాజ్కోట్, రత్నగిరి, సతారా, శివమొగ్గా, సికర్, సిలిగురి, సోలాపూర్, సూరత్, థేని, త్రిస్సూర్, తిరునెల్వేలి, తిరుపతి, తిరుచ్చి, తిరువనంతపురం, వడోదరా, విజయవాడా, విశాఖపట్నం మరియు యవత్మాల్ నగరాలలో ఉన్న ఇసుజు అధీకృత సర్వీస్ సదుపాయాలలో నిర్వహించబడుతుంది. సర్వీస్ బుకింగ్ కోసం వినియోగదారులు సమీప ఇసుజు డీలర్ అవుట్లెట్కు కాల్ చేయవచ్చు
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.