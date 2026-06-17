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  4. Isuzu Motors India Announces Nationwide ISUZU I-Care Pre- Monsoon Service Camp
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (17:08 IST)

ఇసుజు I-కేర్ ప్రీ-మాన్సూన్ సర్వీస్ క్యాంప్‌ను ప్రకటించిన ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా

ISUZU
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (17:08 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (17:12 IST)
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ఉత్తమ సర్వీస్, యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడములో ఇసుజు నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించే ప్రయత్నములో, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, తన ఇసుజు D-Max పికప్స్, SUV శ్రేణి కోసం ఒక దేశవ్యాప్త ఇసుజు I-కేర్ ప్రీ-మాన్సూన్ క్యాంప్‌ను నిర్వహించబోతోంది. వినియోగదారులకు దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఋతువులో ఇబ్బందులు-లేని డ్రైవింగ్ అనుభవము కోసం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను, నివారణాత్మక నిర్వహణ తనిఖీలు అందించడమే ఈ సర్వీస్ క్యాంప్ లక్ష్యం.
 
ఇసుజు కేర్ కార్యక్రమం అయిన, ఈ-ప్రీ-మాన్సూన్ క్యాంప్ అన్ని ఇసుజు అధీకృత డీలర్ సర్వీస్ అవుట్‎లెట్స్ లో, జూన్ 18- 24 వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొని) నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సమయములో వినియోగదారులు వారి వాహనాలకు ప్రత్యేక ఆఫర్లు- ప్రయోజనాలను కూడా అందుకోవచ్చు.
 
క్యాంప్‌కు వచ్చే వినియోగదారులు ఈ క్రింది వాటిని అందుకుంటారు
ఉచిత 37-పాయింట్ సమగ్ర తనిఖీ
లేబర్ పై 10% డిస్కౌంట్
విడిభాగాలపై 5% డిస్కౌంట్
ల్యూబ్స్ - ఫ్లూయిడ్స్ పైన 5% డిస్కౌంట్
రీటెయిల్ ఆర్‎ఎస్‎ఏ పైన 20% డిస్కౌంట్
ప్రోకేర్ పైన 5%
పొడిగించబడిన వారెంటీ పై 20%
 
గమనిక- షరతులు వర్తిస్తాయి. కేవలం BSVI వాహనాల కొరకు మాత్రమే.
ఆఫర్ BSVI S-CAB, S-CAB Z, D-MAX రెగ్యులర్ క్యాబ్ మోడల్స్ కొరకు మాత్రమే. ఆఫర్ అక్టోబరు 1, 2025 తరువాత కొనుగోలు చేయబడిన BSVI S-CAB, S-CAB Z, D-MAX రెగ్యులర్ క్యాబ్ మోడల్స్ కొరకు మాత్రమే, ఆఫర్ జూన్ 24, 2026 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రీ-మాన్సూన్ క్యాంప్ ఆగ్రా, అహిల్యానగర్, అహ్మదాబాద్ అంబికాపూర్, అనంతపూర్, బారాముల్లా, బరేలి, బార్మర్, బారుచ్, బథిండా, బెంగళూరు, భోపాల్, భువనేశ్వర్, బికనీర్, బిలాస్పూర్, కాలికట్, చత్రపతి శంబాజి నగర్, చెన్నై, చిక్కమగళూరు, కోయంబత్తూరు, ధూలె, ఢిల్లీ, దిబ్రూఘడ్, దిమాపూర్, దుర్గాపూర్, ఎర్నాకులం, గాంధిధాం, ఘోరక్పూర్, గురుగ్రాం, గువాహటి, హౌరా, హుబ్బళ్ళి, హైదరాబాదు, ఇండోర్, జగ్దల్పూర్, జైగావ్, జైపూర్, జలంధర్, జమ్ము, జోధ్పూర్, కడప, కలబురగి, కర్నాల్, కాయంకులం, ఖమ్మం, కొల్హాపూర్, కోల్‎కత్తా, కొట్టాయం, కర్నూల్, లాతూర్, ఎల్‎బి నగర్ (హైదరాబాద్), లేహ్, లక్నౌ, లూథియానా, ముధురై, మండి, మంగళూరు, మెహ్సానా, మొహాలి, ముంబై (నేరుల్), ముంద్రా, మైసూరు. నాగ్పూర్, నమ్మక్కల్, నాసిక్, నెల్లూరు, నిజామాబాద్, నోయిడా, ఒంగోల్, పాట్నా, పూణె, రాయ్పూర్, రాజమండ్రి, రాజ్‎కోట్, రత్నగిరి, సతారా, శివమొగ్గా, సికర్, సిలిగురి, సోలాపూర్, సూరత్, థేని, త్రిస్సూర్, తిరునెల్వేలి, తిరుపతి, తిరుచ్చి, తిరువనంతపురం, వడోదరా, విజయవాడా, విశాఖపట్నం  మరియు యవత్మాల్ నగరాలలో ఉన్న ఇసుజు అధీకృత సర్వీస్ సదుపాయాలలో నిర్వహించబడుతుంది. సర్వీస్ బుకింగ్ కోసం వినియోగదారులు సమీప ఇసుజు డీలర్ అవుట్‎లెట్‌కు కాల్ చేయవచ్చు
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ఐవీఆర్

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