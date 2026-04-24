ఒంగోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త 3ఎస్ డీలర్షిప్ను ప్రారంభించిన ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా
ఆంద్రప్రదేశ్లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసే ప్రయత్నములో, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా ఈరోజు ఒంగోలులో ఒక కొత్త 3ఎస్(సేల్స్, సర్వీస్, స్పేర్స్)ను ప్రారంభించింది. ఆర్కేఈ ఇసుజు ద్వారా నిర్వహించబడే ఈ కేంద్రం వ్యూహాత్మకంగా 45-127-79, హెచ్పి పెట్రోల్ పంప్ పక్కన, త్రోవగుంట, జిటి రోడ్ పైన ప్రారంభించబడింది. ఆ ప్రాంతములోని ఇసుజు వినియోగదారులకు నిరంతర, ఉన్నతమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించుటకు ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఈ కేంద్రాన్ని శ్రీ. తకేషి హిరానో, డిప్యూటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, ఆర్కేఈ ఇసుజు అధికారులతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ చేరికతో ఇసుజు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 9 టచ్పాయింట్స్, ఇండియాలో 108 టచ్పాయింట్స్ ఉన్నాయి. డీలర్షిప్ వద్ద వినియోగదారులకు వాహనాలను అందజేసే వేడుకతో కార్యకలాపాల ప్రారంభం జరిగింది.
ప్రారంభము గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. తకేషి హిరానో, డిప్యూటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, ఒంగోలులో ఈ కొత్త 3ఎస్ కేంద్రము ప్రారంభముతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మా ఉనికిని బలోపేతం చేసుకొనుటకు మేమెంతగానో సంతోషిస్తున్నాము. ఇసుజు కొరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక కీలక మార్కెట్గా కొనసాగుతోంది. ఈ కొత్త టచ్పాయింట్ మా వినియోగదారులకు దగ్గరగా ఉండాలనే మా అంకితభావాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. ఇటువంటి విస్తరణల ద్వారా, నిరంతర సేవలు, మెరుగైన అందుబాటు, ఉన్నతమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించాలనేది మా లక్ష్యము. ఆర్కేఈ ఇసుజుతో మాకు దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యం ఉంది. ఈ కొత్త టచ్పాయింట్ ఇసుజు నాణ్యత, విశ్వాసము ప్రమాణాలతో మా వినియోగదారులకు సేవలు అందించుటకు మా చేరికను మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది.
శ్రీ. జి. బాలాజి చౌదరి, డీలర్ ప్రిన్సిపల్, ఆర్కేఈ ఇసుజు ఇలా అన్నారు, ఒంగోల్లో ఈ కొత్త 3ఎస్ కేంద్రము ప్రారంభముతో ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియాతో మా అనుబంధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు మేమెంతో గర్విస్తున్నాము. తిరుపతి, నెల్లూరులలో ఉన్న మా ప్రస్తుత టచ్పాయింట్స్ కు ఒక చేరిక. ఈ కేంద్రము నిరంతర అమ్మకాలు, సేవా అనుభవాన్ని ఇవ్వబడానికి ఏర్పాటు చేయబడింది, తద్వారా ఆ ప్రాంతములో సంపూర్ణ వినియోగదారు సంతృప్తిని అందించాలనే మా నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఆర్కే గ్రూప్లో భాగమైన ఆర్కేఈ ఇసుజుకు ఆటోమోటివ్ రంగములో రెండు దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియాకు ఇది సుదీర్ఘ భాగస్వామి. ఈ కొత్త కేంద్రములో 1,000 చ. అ. అమ్మకాల షోరూమ్, 4,000 చ. అ. సర్వీస్ వర్క్ షాప్ ఉన్నాయి. ఇందులో టు-పోస్ట్ లిఫ్ట్, అంకితభావం కలిగిన వాషింగ్ బే సహా నాలుగు సర్వీస్ బేస్ ఉన్నాయి. సేల్స్, సర్వీస్ మరియు స్పేర్స్ యొక్క ఆవశ్యకతలను నెరవేర్చుటకు ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ డీలర్షిప్ వినియోగదారులకు సమగ్రమైన, సౌకర్యవంతమైన అనుభవాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.