అనంతపురములో కొత్త సర్వీస్ సెంటర్తో ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా
కీలక ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో తన దృష్టిని కస్టమర్ మద్దతు, సేవా లభ్యతలపై కేంద్రీకరిస్తూ, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా అనంతపురములో తన కొత్త అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్(ఏఎస్సి) టోలీ మోటార్స్ను ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త ఏఎస్సి సర్వే నం. 69/1C, 69/2C, ప్లాట్ నం. 5, డి. మార్ట్ ఎదురుగా, అనంతపురములో ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఈ ఏఎస్సి టోలీ మోటార్స్ యొక్క ప్రతినిధులతోపాటు ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా సీనియర్ అధికారులచే ప్రారంభించబడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెట్వర్క్ టచ్పాయింట్ ప్రారంభించడము తన అమ్మకాల-అనంతర మౌలికసదుపాయాలను బలోపేతం చేసుకొని రాష్ట్రములోని వినియోగదారులకు అందుబాటులో సేవా సహకారాన్ని అందించాలనే కంపెనీ యొక్క ప్రయత్నాలను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ ప్రారంభము గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. టోరు కిషిమోటో, డెప్యూటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, అనంతపురములోని కొత్త సర్వీస్ సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐఎంఐ యొక్క 8వ కస్టమర్ టచ్పాయింట్. ఇది రాష్ట్రములోని కంపెనీ సర్వీస్ నెట్వర్క్ను శక్తివంతం చేసుంది. ఈ ప్రాంతములో మరియు పరిసరాలలో ఉన్న వినియోగదారులకు విశ్వసనీయమైన, అధిక-నాణ్యత కలిగిన సేవలను అందించాలని మా నిబద్ధతను ఈ విస్తరణ నొక్కిచెప్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్తో, ఈ సదుపాయము చేరికను పెంచుతుంది, తిరిగివచ్చే సమయాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు ఒక నిలకడైన మరియు నిరంతరాయమైన యాజమాన్య అనుభవానికి సహకరిస్తుంది.
ఆదినారాయణ. హెచ్. డీలర్ ప్రిన్సిపల్, టోలీ మోటార్స్, ఇలా పేర్కొన్నారు, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా వారి భాగస్వాముతో అనంతపురములో ఒక కొత్త అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్ ప్రారంభించుటకు మేమెంతో గర్విస్తున్నాము. ఆధునిక సదుపాయాలు మరియు సుశిక్షితులైన సిబ్బందితో, ఈ కేంద్రము విశ్వసనీయమైన, అధిక-నాణ్యత కలిగిన సేవలను అందిస్తుంది మరియు ఈ ప్రాంతములోని వినియోగదారులతో దీర్ఘ-కాల నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.