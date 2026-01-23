శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026 (18:29 IST)

అనంతపురములో కొత్త సర్వీస్ సెంటర్‌తో ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా

isuzi
కీలక ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో తన దృష్టిని కస్టమర్ మద్దతు, సేవా లభ్యతలపై కేంద్రీకరిస్తూ, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా అనంతపురములో తన కొత్త అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్(ఏఎస్‎సి) టోలీ మోటార్స్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త ఏఎస్‎సి సర్వే నం. 69/1C, 69/2C, ప్లాట్ నం. 5, డి. మార్ట్ ఎదురుగా, అనంతపురములో ఏర్పాటు చేయబడింది.
 
ఈ ఏఎస్‎సి టోలీ మోటార్స్ యొక్క ప్రతినిధులతోపాటు ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా సీనియర్ అధికారులచే ప్రారంభించబడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నెట్వర్క్ టచ్‎పాయింట్ ప్రారంభించడము తన అమ్మకాల-అనంతర మౌలికసదుపాయాలను బలోపేతం చేసుకొని రాష్ట్రములోని వినియోగదారులకు అందుబాటులో సేవా సహకారాన్ని అందించాలనే కంపెనీ యొక్క ప్రయత్నాలను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
 
ఈ ప్రారంభము గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. టోరు కిషిమోటో, డెప్యూటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, అనంతపురములోని కొత్త సర్వీస్ సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఐఎంఐ యొక్క 8వ కస్టమర్ టచ్‎పాయింట్. ఇది రాష్ట్రములోని కంపెనీ సర్వీస్ నెట్వర్క్‌ను శక్తివంతం చేసుంది. ఈ ప్రాంతములో మరియు పరిసరాలలో ఉన్న వినియోగదారులకు విశ్వసనీయమైన, అధిక-నాణ్యత కలిగిన సేవలను అందించాలని మా నిబద్ధతను ఈ విస్తరణ నొక్కిచెప్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెరుగుతున్న డిమాండ్‌తో, ఈ సదుపాయము చేరికను పెంచుతుంది, తిరిగివచ్చే సమయాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు ఒక నిలకడైన మరియు నిరంతరాయమైన యాజమాన్య అనుభవానికి సహకరిస్తుంది.
 
ఆదినారాయణ. హెచ్. డీలర్ ప్రిన్సిపల్, టోలీ మోటార్స్, ఇలా పేర్కొన్నారు, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా వారి భాగస్వాముతో అనంతపురములో ఒక కొత్త అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్ ప్రారంభించుటకు మేమెంతో గర్విస్తున్నాము. ఆధునిక సదుపాయాలు మరియు సుశిక్షితులైన సిబ్బందితో, ఈ కేంద్రము విశ్వసనీయమైన, అధిక-నాణ్యత కలిగిన సేవలను అందిస్తుంది మరియు ఈ ప్రాంతములోని వినియోగదారులతో దీర్ఘ-కాల నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ట్రైలర్ ను అభినందించిన విజయ్ దేవరకొండ

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ట్రైలర్ ను అభినందించిన విజయ్ దేవరకొండఎస్ ఒరిజినల్స్, మూవీ వెర్స్ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై సృజన్ యరబోలు, ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణని, అనుప్ చంద్రశేఖరన్, సాధిక్ షేక్ , నవీన్ సనివరపు ఈ వెంచర్‌ను నిర్మిస్తుండగా, కిషోర్ జాలాది, బాల సౌమిత్రి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సాంగ్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Sharwanand: న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ బా బా బ్లాక్ షీప్‌ టీజ‌ర్

Sharwanand: న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ బా బా బ్లాక్ షీప్‌ టీజ‌ర్ఒక రోజు జ‌రిగిన అనుకోని ఓ ఘ‌ట‌న‌తో 6 వ్య‌క్తుల జీవితాల్లో ఎలాంటి ప‌రిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయనే వైవిధ్య‌మైన క‌థాంశంతో రూపొందుతోన్న న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’. దోనేపూడి చక్రపాణి సమర్పణలో చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోనేపూడి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి గుణి మంచికంటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ , విష్ణు, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి, క‌శ్య‌ప్‌, రాజారవీంద్ర‌ తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శుక్ర‌వారం ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను ప్రముఖ స్టార్‌ హీరో శ‌ర్వానంద్ విడుద‌ల చేసి చిత్ర యూనిట్‌ను అభినందించారు.

Niharika Konidela: రాకాస గ్లింప్స్‌లో కామెడీ టైమింగ్‌తో మెప్పించిన సంగీత్ శోభన్

Niharika Konidela: రాకాస గ్లింప్స్‌లో కామెడీ టైమింగ్‌తో మెప్పించిన సంగీత్ శోభన్జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిహారిక నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘రాకాస’. మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ చిత్రాల్లో అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో సంగీత్ శోభన్ ఈ చిత్రంతో మొదటి సారి సోలో హీరోగా తెరపైకి రాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి మానస శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Mrunal Thakur: ధనుష్ తో పెండ్లి వార్తను ఖండించిన మ్రుణాల్ ఠాగూర్?

Mrunal Thakur: ధనుష్ తో పెండ్లి వార్తను ఖండించిన మ్రుణాల్ ఠాగూర్?సీతారామం సినిమాతో పేరు తెచ్చుకున్న కథానాయిక మ్రుణాల్ ఠాగూర్ గురించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వార్తలు హల్ చల్ చేశాయి. తమిళ హీరో ధనుష్ తో వివాహ జీవితాన్ని పంచుకోనున్నదని టాక్. అందుకు ఫిబ్రవరి 14న ముహూర్తం కూడా పెట్టారని వచ్చాయి. కానీ దీని గురించి ఆమె టీమ్ స్పందిస్తూ.. అవన్నీ పుకార్లే. ప్రస్తుతం కెరీర్ పై నే ద్రుష్టి పెట్టిందని చెబుతున్నారు.

Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి ల లవ్ స్టోరీ రీ-రిలీజ్

Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి ల లవ్ స్టోరీ రీ-రిలీజ్నాగ చైతన్య కెరీర్‌లో మరపురాని మైల్ స్టోన్ మూవీ 'లవ్ స్టోరీ . ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్య తెలంగాణ గ్రామానికి చెందిన ఫోక్ డాన్సర్‌గా పూర్తిగా కొత్త పాత్రలో కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల చైని అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో చై తన నటనలోని భావోద్వేగాల అందరినీ హత్తుకున్నాయి. ఆయన నటనకు విమర్శకులు, ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

Watch More Videos

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరంసెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీలో సెయింట్ లూయిస్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. స్థానిక మహాత్మగాంధీ సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్నిస్థానిక తెలుగు వారితో పాటు పలువురు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ బాపూజీ దర్శి(ఇంటర్నల్ మెడిసిన్), డాక్టర్ శేఖర్ వంగల (సైకియాట్రిస్ట్) రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com