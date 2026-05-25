సంబంధిత వార్తలు
- భారతదేశపు అతి పెద్ద సౌందర్య ఉత్పత్తుల స్టోర్గా అమెజాన్
- Nikhil: హీ-మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ తెలుగు ట్రైలర్ కు నిఖిల్ సిద్ధార్థ వాయిస్
- టెక్ రంగంలో ఉద్యోగ కోతలు వేగవంతం: మెటాలో 16,000 మంది ఉద్యోగులను...
- వావ్, క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో విజయవాడ విద్యార్థినికి రూ. 48 లక్షల ప్యాకేజీ
- నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్
అమెజాన్లో మెగా క్రికెట్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభం: షాపింగ్లో సూపర్ ఓవర్
క్రికెట్ సీజన్ తారాస్థాయికి చేరుకోవడంతో అమెజాన్లో మెగా క్రికెట్ ఫెస్టివల్ క్రికెట్ అవసరాలు, ఫిట్ నెస్ గేర్, ఫ్యాన్ మర్చండైజ్, హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఉత్తేజభరితమైన డీల్స్ను తెచ్చింది. గల్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నా, మీ ఆటను మెరుగుపరచడానికి శిక్షణ కోసమైనా, మీ కిట్ను అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నా లేదా ప్రతి మ్యాచ్ కోసం ఉత్తమమైన వీక్షణ అనుభవాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నా, కస్టమర్లు క్రికెట్ చే ప్రేరేపించబడిన యాక్ససరీస్, కలక్టిబుల్స్తో పాటు SG, DSC, కోకాటూ,బోల్డ్ ఫిట్, నివియా, playR సహా అగ్ర బ్రాండ్స్ యొక్క విస్తృతమైన AI కూర్పు చేసిన ఎంపిక నుండి కస్టమర్లు షాపింగ్ చేయవచ్చు.
గొప్ప డీల్స్ కంటే అధికంగా, అమేజాన్ వారి AI-ఆధారిత షాపింగ్ సాధనాలు సరైన ఉత్పత్తులను గతంలో కంటే సులభంగా కనుగొనడంలో సహాయపడతాయి. ఇటీవలే ప్రారంభించిన పదేళ్ల బాలుడికి ఏ బ్యాట్ అనుకూలంగా ఉంటుంది, లేదా బరువులో శిక్షణ కోసం ఏ జిమ్ గ్లోవ్స్ సరైన గ్రిప్ ను ఇస్తాయి? హింగ్లిష్ సహా ఇంగ్లిషు, ఇతర భారతీయ భాషల్లో మీ అవసరాలకు అనుగుణమైన తక్షణమే, అనుకూలంగా రూపొందించబడిన సిఫారసులు గురించి రూఫస్ ను అడగండి. కలక్టిబుల్ను లేదా మీరు ఇష్టపడిన కిట్ బ్యాగ్ను మీరు గుర్తించారా, అలాంటి ఏదైనా మరొకటి కోరుకుంటున్నారా? ‘రూ. 2000 లోపు క్రికెట్-ఇతివృత్తంతో ఉన్న గది అలంకరణ, ఫ్యాన్ కలక్టిబుల్స్ నాకు చూపించుము’ లేదా ’నెక్ట్స్ మ్యాచ్ రోజు కోసం ఫ్యాన్ యాక్ససరీస్ మరియు క్రికెట్ మర్చండైజ్ చూపించుము’ వంటి ప్రాంప్ట్స్ ప్రయత్నించండి.
లెన్స్ AI మీరు వెంటనే కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది, బ్రాండ్ పేరు లేదా ఖచ్చితమైన ఉత్పత్తి శీర్షిక తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదు. రివ్యూ హైలైట్స్ కస్టమర్ రివ్యూలను సులభం చేసి, టీవీలోని పిక్చర్ నాణ్యత మరియు సౌండ్ నాణ్యత అయినా లేదా యోగా మ్యాట్ యొక్క మన్నిక అయినా, అత్యంత ముఖ్యమైన విషయాలను తెలియచేస్తుంది. తద్వారా కొనుగోలుదారులు ఖరీదైన నిర్ణయాలను విశ్వాసంతో తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఏదైనా డీల్ మీకు నచ్చినప్పుడు, ఒక ఉత్పత్తికి కాలక్రమేణా ఏ విధంగా ధర నిర్ణయించబడింది అని ప్రైస్ హిస్టరీ పర్యవేక్షిస్తుంది, అందువలన మీరు గొప్ప విలువ పొందుతున్నారని తెలుసుకుని మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ క్రికెట్ సీజన్లో, మీరు ఆటలో లీనమై ఉండగా అమేజాన్ వారి AI సాధనాలు పరిశోధన చేస్తాయి. మ్యాచ్-డే నాడు కావలసినవి నుండి క్రికెట్ గేర్ మరియు తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన ఫిట్ నెస్ లు, ప్రతి క్రికెట్ ఔత్సాహికుని కోసం మెగా క్రికెట్ ఫెస్టివల్ ఏదో ఒకటి కలిగి ఉంటుంది.
మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.
పెద్ది రామ్చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్
టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్లో శృతి హాసన్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్లో పెద్ది వేడుక జరిగింది
Trisha: ఇప్పట్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదనుకుంటున్న త్రిష? ఎందుకో తెలుసా?
సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ రాజకీయ ఆశయాలకు సంబంధించి కొంతకాలంగా ఊహాగానాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ఈ నటి ఏమాత్రం తొందరపడటం లేదని తాజా సమాచారం. సినీ పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉప ఎన్నికలు లేదా 2028 పార్లమెంటు ఎన్నికలతో సహా, సమీప భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయకూడదని త్రిష నిర్ణయించుకున్నారు.
అనన్య పాండేకు ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్.. అది భరత నాట్యమేనా? (video)
అనన్య పాండేకు ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్ కొత్తేమీ కాదు. ఆమె నటనపై విమర్శల నుండి, ఆమె హావభావాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మీమ్స్ వరకు, ఈ నటి తన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో తరచుగా ఎగతాళిని ఎదుర్కొంటోంది. విజయ్ దేవరకొండ సరసన నటించిన లైగర్ చిత్రంలో ఆమె నటన గతంలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది, చాలామంది ఆమె నటన శైలిని ఎగతాళి చేశారు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఆమె నటన క్రమంగా మెరుగుపడుతోందని ప్రేక్షకులు భావించడంతో ట్రోలింగ్ తగ్గింది.
Ananth Sriramఫ మా తల్లిదండ్రులను కాపాడండి: అనంత్ శ్రీరామ్
సినీ గీత రచయిత, చేగొండి హరిరామ జోగయ్య బంధువు అయిన అనంత్ శ్రీరామ్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కలెక్టర్, పోలీస్ స్టేషన్, సంబంధిత శాఖాధికారులకు వినతి పత్రం ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి:భీమవరం కలక్టరేట్ కార్యాలయానికి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు చాకచక్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరినీ నొప్పించకుండా ఏ పార్టీని కించపరచకుండా, కోర్టు నిర్ణయానికి శిరసా వహిస్తానని తెలిపారు.