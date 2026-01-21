తెలంగాణలో రీసైక్లింగ్ ఛాంపియన్లకు ఐటిసి వావ్ పురస్కారాలు

హైదరాబాద్: పర్యావరణ పరిరక్షణ, వనరుల సంరక్షణ, సమ్మిళిత సుస్థిరత పట్ల తన దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, ఐటిసి లిమిటెడ్ ఈరోజు హైదరాబాద్లోని లక్డీకాపూల్ రవీంద్ర భారతి ఆడిటోరియంలో వెల్బీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ (ITC WOW) అవార్డుల ప్రదానోత్సవం 2025-26ను నిర్వహించింది. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సమర్థవంతమైన చెత్త విభజన, రీసైక్లింగ్ మరియు బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ పద్ధతుల ద్వారా విద్యార్థులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్పొరేట్లు చేసిన అద్భుతమైన కృషిని ఈ కార్యక్రమంలో గుర్తించి సత్కరించారు.
ఐటిసి వావ్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం... ఐటిసి లిమిటెడ్ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కార్యక్రమమైన వెల్బీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ (ITC WOW)లో ఒక కీలక మైలురాయి. మూలం వద్దే చెత్తను వేరు చేయడాన్ని ప్రోత్సహించడం, రీసైక్లింగ్ పర్యావరణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం మరియు సుస్థిర వ్యర్థాల నిర్వహణలో కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా... పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో ప్రవర్తనా మార్పును తీసుకురావడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. పర్యావరణంపై కొలవదగిన ప్రభావాన్ని చూపేలా, అవగాహనను ఆచరణలోకి మార్చడంలో నాయకత్వం మరియు నిబద్ధతను ప్రదర్శించిన వ్యక్తులు మరియు సంస్థలను ఈ అవార్డులు గుర్తిస్తాయి.
ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ గౌరవ గవర్నర్ శ్రీ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు ఐటిసి లిమిటెడ్ (పేపర్ బోర్డ్స్ & స్పెషాలిటీ పేపర్స్ డివిజన్ - PSPD) డివిజనల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ శ్రీ రాజేష్ పొన్నూరు, ఐటిసి లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (HR & CSR) శ్రీ సిబ్ శంకర్ బందోపాధ్యాయ, ఐటిసి లిమిటెడ్ (PSPD) డిజిఎమ్ శ్రీ ఎస్.ఎన్. ఉమాకాంత్, మరియు ఈ ప్రాంతంలో ఐటిసి వావ్ (ITC WOW) అమలు భాగస్వామి అయిన మోడ్రన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఫర్ రూరల్ ఇండియా (MARI) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ మురళి రామిశెట్టి పాల్గొన్నారు. సుస్థిర వ్యర్థాల నిర్వహణ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడంలో ఆదర్శప్రాయమైన కృషి చేసిన అర్హులైన విద్యార్థులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు కార్పొరేట్లకు ప్రముఖులు అవార్డులు, పతకాలను అందజేశారు.
ఐటిసి లిమిటెడ్ (పేపర్ బోర్డ్స్ & స్పెషాలిటీ పేపర్స్ డివిజన్) డివిజనల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ శ్రీ రాజేష్ పొన్నూరు మాట్లాడుతూ, బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ అనేది సుస్థిరమైన మరియు సర్క్యులర్ ఎకానమీకి కీలకమైనది. వెల్బీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ (WOW) కార్యక్రమం ద్వారా... ప్రవర్తనా మార్పును తీసుకురావడానికి, రీసైక్లింగ్ విలువ గొలుసులను బలోపేతం చేయడానికి మరియు అర్థవంతమైన పర్యావరణ, సామాజిక ప్రభావాన్ని సృష్టించడానికి ఐటిసి నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. మా భారీ, ప్రభావవంతమైన ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, సంస్థలు మరియు ఆర్గనైజేషన్ల ఉత్సాహభరితమైన భాగస్వామ్యం మాకు ప్రోత్సాహాన్నిస్తోంది. ఇది సమిష్టి చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. అవార్డు గ్రహీతలందరికీ మేము అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ ముఖ్యమైన లక్ష్యం కోసం తమ నిరంతర నిబద్ధతను చూపుతున్న మా భాగస్వాములు మరియు వాటాదారులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము, అని అన్నారు.
ఐటిసి వావ్ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ఎంగేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయిన ఇంటర్ స్కూల్ రీసైక్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్(ISRC)... భావి పౌరులలో బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ విలువలను నాటడానికి ఒక శక్తివంతమైన వేదికగా కొనసాగుతోంది. దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో అమలు చేయబడుతున్న ఈ కార్యక్రమం... వ్యర్థాల విభజన మరియు రీసైక్లింగ్ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి విద్యార్థులను, విద్యా సంస్థలను చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తుంది. తద్వారా చిన్న వయస్సు నుండే పర్యావరణ బాధ్యత మరియు సుస్థిరత సంస్కృతిని పెంపొందిస్తుంది.
2025-26 ఎడిషన్ ఛాంపియన్షిప్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. 1.15 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు ఇందులో చురుకుగా పాల్గొన్నారు మరియు సమిష్టిగా దాదాపు 1,200 మెట్రిక్ టన్నుల పొడి వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ కోసం అందించారు. హైదరాబాద్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల మరియు భద్రాచలం అంతటా ఉన్న 614 పాఠశాలల నుండి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. దాదాపు 4 లక్షల మంది విద్యార్థులు చెత్త విభజన మరియు బాధ్యతాయుతమైన పారవేసే పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించడంలో పాలుపంచుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ICSE, CBSE, SSC వంటి వివిధ బోర్డులకు చెందిన ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు పాల్గొన్నాయి. ఇది కార్యక్రమం యొక్క సమ్మిళిత పరిధిని మరియు బలమైన క్షేత్రస్థాయి ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఐటిసి యొక్క వెల్బీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ (ITC WOW) కార్యక్రమం ఒక మార్గదర్శక, సహకార నమూనా. ఇది 2007లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాలుగా మారుస్తోంది. ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై భారతదేశంలోని ప్రముఖ కార్యక్రమాలలో ఒకటైన ఐటిసి వావ్... మూలం వద్దే చెత్త విభజనను చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తుంది, వనరుల రికవరీని గరిష్టంగా పెంచుతుంది మరియు పట్టణ, అర్ధ-పట్టణ ప్రాంతాలలో అవగాహన కల్పిస్తూనే... పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, రాగ్ పిక్కర్లకు సుస్థిర జీవనోపాధిని అందిస్తుంది.
కమ్యూనిటీ-నేతృత్వంలోని చొరవగా రూపొందించబడిన ఐటిసి వావ్, ఇప్పటివరకు ఆరు రాష్ట్రాల్లోని 74 లక్షల గృహాలను మరియు 77 లక్షల మంది విద్యార్థులను ఎంగేజ్ చేసింది. జీవనోపాధి మద్దతు మరియు క్రమబద్ధీకరణ ద్వారా 17,900 మందికి పైగా చెత్త సేకరణదారులు మరియు రాగ్ పిక్కర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చింది. ఈ కార్యక్రమం ఏటా 65,000 మెట్రిక్ టన్నుల పొడి రీసైకిల్ చేయదగిన వ్యర్థాలను సేకరించడంలో సహాయపడింది. తద్వారా సర్క్యులర్ ఎకానమీ (circular economy) ఫలితాలను బలోపేతం చేసింది.
తెలంగాణలో, ఈ కార్యక్రమం 1,070 వార్డులలోని 18 లక్షలకు పైగా గృహాలను కవర్ చేసింది. బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు కమ్యూనిటీ-ఆధారిత సుస్థిర పద్ధతులపై దీని ప్రభావాన్ని గణనీయంగా విస్తరించింది. ఈ చొరవ ఐటిసి యొక్క సస్టైనబిలిటీ 2.0 ఎజెండా మరియు సర్క్యులర్ ఎకానమీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దాని విస్తృత నిబద్ధతతో సన్నిహితంగా సరిపోలుతుంది. గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ లీడర్గా, ఐటిసి వరుసగా 18 సంవత్సరాలుగా సాలిడ్ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ పాజిటివ్ గా ఉన్న ఘనతను సాధించింది మరియు 2022 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి ప్లాస్టిక్ న్యూట్రల్ గా ఉంది. సర్క్యులర్ విధానాన్ని అవలంబిస్తూ మరియు పర్యావరణంపై తన ప్రభావాన్ని నిరంతరం తగ్గిస్తూ... 2028 నాటికి తన ప్యాకేజింగ్లో 100 శాతాన్ని పునర్వినియోగపరచదగిన, రీసైకిల్ చేయదగిన లేదా కంపోస్ట్/బయో-డిగ్రేడబుల్ అయ్యేలా చూడాలని ఐటిసి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.