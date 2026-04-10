శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026 (21:22 IST)

రైలులో ఆహారం అందచేయడానికి స్విగ్గీతో ఇక్సిగో ట్రైన్స్-కన్ఫర్మ్ టికెట్ భాగస్వామ్యం

image
బెంగళూరు: భారతదేశంలో ప్రముఖ AI ఆధారిత ట్రైన్ టిక్కెటింగ్ ప్లాట్ ఫాం, ఇక్సిగో ట్రైన్స్ అండ్ కన్ఫర్మ్ టికెట్, ఫుట్ ఆన్ ట్రైన్ సేవలను మరింత శక్తివంతం చేయడానికి భారతదేశంలో ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ ఫాం స్విగ్గీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. స్విగ్గీ వారి రెస్టారెంట్ నెట్వర్క్‌‍ను ఇక్సిగో అండ్ కన్ఫర్మ్ టిక్కెట్ యాప్స్‌లో చేర్చడం ద్వారా, తమ ఇల్లు నుండి కస్టమర్లు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఆశించే అదే ఎంపిక, విశ్వాసం, విలువలతో ప్రయాణంలో ప్రయాణికుల ఆకలి సమస్యకు కావలసిన పరిష్కారాన్ని ఈ సహకారం కేటాయిస్తుంది.
 
ఈ విలీనం ద్వారా, ప్రయాణికులు ప్రసిద్ధి చెందిన జాతీయ బ్రాండ్స్ నుండి నగరాల్లో బాగా తెలిసిన స్థానిక రుచుల వరకు విస్తృత శ్రేణి భోజనాల ఎంపికలను పొందవచ్చు, తాము ప్రయాణించే మార్గం వెంట ఉన్న ప్రాంతీయ ప్రత్యేకతలను అన్వేషించవచ్చు లేదా పరిచయమున్న ఇష్టమైన భోజనాలను ఎంచుకోవచ్చు. తాము ప్రాధాన్యతనిచ్చిన బోజనాలను నిరంతరంగా ఆర్డర్ చేయడానికి, తమ సీట్ల వద్దకు నేరుగా డెలివరీని పొందడానికి ప్రయాణికులకు వీలు కల్పించడం ద్వారా రైలు ప్రయాణాలను మరింత సౌకర్యవంతం చేయడానికి ఈ సేవలు రూపొందించబడ్డాయి.
 
ఈ భాగస్వామంతో రైలు ప్రయాణికులు భారతదేశంలోని 160+ రైల్వే స్టేషన్స్‌లో 40,000 నమ్మకమైన రెస్టారెంట్ భాగస్వాముల నుండి ఎంపిక చేసిన మెనూలు బ్రౌజ్ చేయవచ్చు, తాజా, పరిశుభ్రమైన భోజనాలను ఆర్డర్ చేయవచ్చు, వాస్తవిక సమయంలో తమ ఆర్డర్ను ట్రాక్ చేయవచ్చు, రైలులో తమ సీట్ల వద్దకు నేరుగా డెలివరీ పొందవచ్చు. ప్రయాణికులు 4 రోజులు ముందు నుండి రైలు రావడానికి 30 నిముషాల ముందు వరకు కూడా భోజనాలు బుక్ చేయవచ్చు. ఇంకా, రైలులో ఇచ్చే ఆహారం ఆర్డర్లపై స్విగ్గీ డెలివరీ హామీ ఇస్తోంది లేదా పూర్తి డబ్బు వాపసు ఇచ్చే సౌకర్యం కూడా అందచేస్తోంది.
 
ఫుడ్ ఆన్ ట్రైన్‌లో స్విగ్గీ రెస్టారెంట్ల జాబితాను చూడటానికి కస్టమర్లు తమ ఇక్సిగో లేదా కన్ఫర్మ్ టిక్కెట్ యాప్‌ను నవీకరించవచ్చు. ఆర్డర్ చేయడానికి, ప్రయాణికులు ఇక్సిగో ట్రైన్స్ లేదా కన్ఫర్మ్ టిక్కెట్ యాప్ లోని హోం పేజీపై ఆర్డర్ ఫుడ్ ఆన్ ట్రైన్ ఎంపికను ఎంచుకోవచ్చు. PNR నంబర్ నమోదు చేయవచ్చు, డెలివరీ స్టేషన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. తదుపరి వారు విస్తృత శ్రేణి స్విగ్గీ భాగస్వాముల నుండి బ్రౌజ్ చేయవచ్చు, చెల్లింపు పూర్తి చేయవచ్చు మరియు తమ ఆర్డర్‌ను లైవ్‌లో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
 
ఈ భాగస్వామం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీపద్ వైద్య, COO, ఇక్సిగో ట్రైన్స్-కన్ఫర్మ్ టిక్కెట్, ఇలా అన్నారు, ట్రైన్ ప్రయాణం యొక్క ప్రతి అంశాన్ని సరళం చేసి, మెరుగుపరచడానికి మేము ఎల్లప్పుడూ శ్రద్ధ వహిస్తాము. ఆహారం ఆ అనుభవంలో అంతర్భాగం. స్విగ్గీతో భాగస్వామం చేయడం ద్వారా, మేము ఇప్పటికే ఉన్న మా ఫుడ్ ఆన్ ట్రైన్ ఫీచర్‌‍ను శక్తివంతం చేయడానికి రైలు ప్రయాణం గురించి మా లోతైన అవగాహనను స్విగ్గీ వారి శక్తివంతమైన రెస్టారెంట్ నెట్వర్క్, డెలివరీ నైపుణ్యతతో కలుపుతున్నాం. ఈ సహకారం గొప్ప ఎంపిక, విశ్వశనీయత, నిజాయితీలను అందించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది, సకాలంలో మరియు పరిశుభ్రమైన భోజనాల డెలివరీని నేరుగా ప్రయాణికుల సీట్ల వద్దకు అందచేయబడేలా నిర్థారిస్తుంది.
 
దీపక్ మలూ, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఫుడ్ స్ట్రాటజీ, కస్టమర్ ఎక్స్ పీరియెన్స్-న్యూ ఇనీషియేటివ్స్, స్విగ్గీ, ఇలా అన్నారు, భారతదేశపు రైల్వేలు 18 మిలియన్లకు పైగా దూరాలకు రిజర్వ్ చేసుకున్న ప్రయాణికులను రోజూ తీసుకువెళ్తాయి, ప్లాట్ ఫాంపై ఆకలి ఆగిపోదు. ఇక్సిగో ట్రైన్స్ అండ్ కన్ఫర్మ్ టిక్కెట్‌తో మా భాగస్వామం అనేది స్విగ్గీ వారి నమ్మకమైన రెస్టారెంట్ నెట్వర్క్‌ను నేరుగా రైలు ప్రయాణానికి తెచ్చింది, 160+ స్టేషన్స్ నుండి భోజనాలు ఎంపిక చేయవచ్చు. లక్షలాది ప్రయాణికుల కోసం, ఈ సదుపాయం అనగా ఇంటి నుండి వారు ఆశించే అదే నాణ్యత, సౌకర్యం అని అర్థం, ఇప్పుడు రైలులో వాటిని ముఖ్యంగా ఎక్కువ దూరాలు ప్రయాణం చేసినప్పుడు అనుసరిస్తున్నారు.
 
IRCTC ఇ-కాటరింగ్ శ్రేణికి మార్గదర్శకత్వంవహించిన నాటి నుండి భారతదేశంలో రైలులో ఆహారం డెలివరీ వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. రైలు ప్రయాణాల సమయంలో సౌకర్యవంతమైన ఆహారం డెలివరీ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను ప్రధానాంశంగా చచూపిస్తోంది. ఈ భాగస్వామం ఇక్సిగో యొక్క ప్రస్తుతమున్న ఫుడ్ ఆన్ ట్రైన్ ఆఫరింగ్‌ను మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది, స్టేషన్లలో రైలు ఆగినప్పుడు తమ సీట్ల వద్దకే నేరుగా డెలివరీ కోసం ముందస్తుగా భోజనాలకు ఆర్డర్ చేయవచ్చు.
 
రైళ్లల్లో ప్రయాణ సమయంలో ఆహారం తినడం నుండి ఎంపిక చేయబడిన వంటకాల అనుభవాన్ని పొందడానికి ఇది ఖచ్చితమైన మార్పు అని స్విగ్గీ వారి తాజా వినియోగదారు డేటా సూచిస్తోంది, కొన్ని కీలకమైన ధోరణులను సూచిస్తోంది. హెరిటేజ్ ఫ్లేవర్ పెంపుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బిర్యానీ ట్రాక్స్‌లో సాటిలేని రారాజుగా నిలవగా, ప్రాంతీయ రుచుల కోసం డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ప్రయాణికులు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణిస్తుండగా సంప్రదాయబద్ధమైన స్థానిక రుచులైన వడ పావ్, అడాయ్, అప్పం, లిట్టీ చౌకీ వంటి వాటిని ఎంచుకోవడం పెరిగింది. హృదయాన్ని తాకే ధోరణిగా, సుమారు 14% ఆర్డర్లను ఇప్పుడు ప్రయాణికులు కాని వారు కూడా చేస్తున్నారు.
 
రైళ్లల్లోని తమ ప్రియమైన వారు తమ తదుపరి స్టాప్‌లో తాజా, వేడి భోజనాలను అందుకోవడాన్ని నిర్థారించడానికి తమ ఇళ్ల నుండి సౌకర్యవంతంగా, కుటుంబ సభ్యులు స్విగ్గీని వాడుతున్నారు. రైళ్లల్లో ప్రయాణించే వారికి సమూహ విందులు ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా మారాయి. ప్లాట్‌ఫాం యొక్క దృఢమైన మౌళిక సదుపాయాలను ప్రదర్శిస్తూ, స్విగ్గీ నిరంతరంగా 45 పదార్థాలతో కూడిన పెద్ద సింగిల్ ఆర్డర్లను అందిస్తోంది. ప్రయాణంలోని  పెద్ద కుటుంబాలకు, విద్యార్థి సమూహాలు కలిసి సంబరం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతోంది.

Ranveer Singh: అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ సింగ్ కు అభిమానం వెల్లువెత్తింది

Ranveer Singh: అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ సింగ్ కు అభిమానం వెల్లువెత్తిందిదురంధర్ ఫేమ్ రణవీర్ సింగ్ కు ఫాలోయింగ్ మామూలుగా లేదు. ఈనెల 10వ తేదీన అనిల్ అంబానీ కుమారుడు అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ కనిపించగానే జనాలు చుట్టుముట్టారు. ఆప్యాయంగా పలుకరిస్తూ, చేతులతో ఆప్యాయంగా కలుపుతూ పలుకరింపులు ఎక్కువయ్యాయి. అనంత్ అంబానీ, భార్య కూడా వారిలో వున్నారు. రణవీర్ సింగ్ కనబడగానే అందరూ అతనిపై ప్రేమను కురిపిస్తూ, అతన్ని పొగుడుతూ, చివరకు అతని బుగ్గలు కూడా గిల్లుతున్నారు.

కన్నడ చిత్రం రాక్షసపురం కు కె.ఎస్. రామారావు సపోర్ట్

కన్నడ చిత్రం రాక్షసపురం కు కె.ఎస్. రామారావు సపోర్ట్కన్నడ సినిమా రక్కసపురదోల్ ను తెలుగులో రాక్షసపురం టైటిల్ తో రిలీజ్ చేస్తున్నానని నిర్మాత కేఎస్ రామారావు తెలియజేశారు. రాజ్ బి శెట్టి హీరోగా నటించిన కన్నడ సూపర్ హిట్ మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని కె.ఎన్. ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై కె. రవివర్మ నిర్మించారు. రవి సారంగ దర్శకత్వం వహించారు. కె.ఎస్. రామారావు తన క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ బ్యానర్ పై త్వరలో విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు.

Raghu Kunche: రఘుకుంచె గేదెలరాజు రిలీజ్ డేట్ మారింది

Raghu Kunche: రఘుకుంచె గేదెలరాజు రిలీజ్ డేట్ మారిందిరఘుకుంచే టైటిల్‌ పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం గేదెలరాజు. కాకినాడ తాలుకా సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. రఘుకుంచే తో పాటు రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్వావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి తదితరులు నటించిన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. మొదటగా ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌ 17న విడుదల చేద్దామనుకున్నారు చిత్ర నిర్మాత దర్శకుడు చైతన్య మోటూరి.

Niharika: ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటా : నిహారిక కొణిదెల

Niharika: ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటా : నిహారిక కొణిదెలసంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన సినిమా రాకాస. మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. గత వారం విడుదలైన ఈ చిత్రం అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. ఈ మూవీ సాధించిన విజయాన్ని సెలెబ్రేట్ చేసేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి బ్లాక్ బస్టర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాజీ, మైత్రి రవి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Arya: ఆర్యా, పోలూరు కృష్ణ కాంబినేషన్ టైటిల్ రంజీ

Arya: ఆర్యా, పోలూరు కృష్ణ కాంబినేషన్ టైటిల్ రంజీహీరో ఆర్యా బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రానికి ‘రంజీ’ అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఇంటెన్స్‌, పవర్‌ఫుల్ ప్రెజెన్స్‌తో కనిపించిన ఆర్యా ఫస్ట్ లుక్ ఆకట్టుకుంది. ఆయన ధరించిన క్యాజువల్ కాస్ట్యూమ్ ఈ లుక్‌కు మరింత రియలిస్టిక్‌, రిలేటబుల్ వైబ్ తీసుకొచ్చింది. పాత్ర ఎంత ఇంపాక్ట్‌ఫుల్‌గా ఉండబోతుందో ఈ ఫస్ట్ లుక్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్భారతదేశంలో ఎక్కువమంది విశ్వసించే పాదరక్షల బ్రాండ్ అయిన పారాగాన్, మహిళా వినియోగదారులలో కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించడానికి, దాని అత్యాధునిక శైలుల లభ్యతను మరింత విస్తరించే ఒక కీలక కార్యక్రమంలో భాగంగా, తమ మహిళల పాదరక్షల కలెక్షన్‌పై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు ఒక సులభమైన QR-ఆధారిత ప్రక్రియ ద్వారా రూ. 30 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను ఖచ్చితంగా పొందగలరు. ప్రతి ఉత్పత్తి, ట్యాగ్‌పై స్క్రాచ్ చేయగల QR కోడ్‌తో వస్తుంది. దీనిని స్కాన్ చేయడం ద్వారా క్యాష్‌బ్యాక్ పేజీని చేరుకోవచ్చు. వోచర్ కోడ్, ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు త్వరగా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.
