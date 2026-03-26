సుస్థిర భవిష్యత్తును ప్రోత్సహించేందుకు సౌరవ్ గంగూలీతో జాక్సన్ గ్రూప్ భాగస్వామ్యం

భారతదేశపు ప్రముఖ ఇంధన, మౌలిక సదుపాయాల సంస్థలలో ఒకటైన జాక్సన్ గ్రూప్, మాజీ భారత క్రికెట్ కెప్టెన్, ప్రఖ్యాత నాయకుడు సౌరవ్ గంగూలీతో తమ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ఈరోజు ప్రకటించింది. భారతదేశం తన పునరుత్పాదక ఇంధన ఆశయాలను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న తరుణంలో ఈ భాగస్వామ్యం ఏర్పడింది. అలాగే, ఆవిష్కరణలు, విస్తరణ, సుస్థిర పరిష్కారాల ద్వారా దేశ ఇంధన పరివర్తనను నడిపించడంలో జాక్సన్ యొక్క నిబద్ధతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
ఎనిమిది దశాబ్దాలకు పైగా సుదీర్ఘ వారసత్వంతో, జాక్సన్ గ్రూప్ స్థిరంగా నమ్మకం, దృఢత్వం, భవిష్యత్-ఆధారిత ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తోంది. గంగూలీ యొక్క పరివర్తనాత్మక నాయకత్వం, ప్రమాణాలను పునర్నిర్వచించగల సామర్థ్యంతో స్ఫూర్తి పొందిన కంపెనీ, స్పష్టత మరియు అద్భుతమైన అమలుతో భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఇంధన, మౌలిక సదుపాయాల పరిష్కారాలను అందించే విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ అనుబంధంలో భాగంగా, సౌరవ్ గంగూలీ జాక్సన్ గ్రూప్కు చెందిన కీలక బ్రాండ్ క్యాంపెయిన్లు మరియు వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. స్వచ్ఛమైన, మరింత సుస్థిరమైన ఇంధన పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రారంభించాలనే దాని దృష్టిని మరింత విస్తృతం చేస్తారు. ఈ భాగస్వామ్యం గురించి జాక్సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ సమీర్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, జాక్సన్ కుటుంబంలోకి దాదాకు స్వాగతం పలకడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సౌరవ్ గంగూలీ నాయకత్వం, దృఢత్వం మరియు పనితీరుకు ప్రతీక- ఈ విలువలు మాతో లోతుగా ముడిపడి ఉన్నాయి.
ఎల్లప్పుడూ ముందుండాలి, స్థిరంగా రాణించాలి అనే మా ఉమ్మడి నమ్మకానికి ఈ భాగస్వామ్యం అద్దం పడుతోంది. ఆయనకున్న విశ్వసనీయతతో, ఈ అనుబంధం మా బ్రాండ్ను బలోపేతం చేస్తుందని, భారతదేశ వ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా సుస్థిర పరిష్కారాల స్వీకరణను వేగవంతం చేస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు. ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ, వైస్ చైర్మన్ శ్రీ సందీప్ గుప్తా మరియు జాక్సన్ గ్రీన్ వైస్ చైర్మన్ & గ్లోబల్ సీఈఓ శ్రీ బికేష్ ఓగ్రాతో పాటు, గ్రూప్ను ముందుకు నడిపిస్తున్న తదుపరితరం మద్దతుతో మా వృద్ధి బలమైన నాయకత్వంలో స్థిరపడింది అని తెలిపారు.
ఈ భాగస్వామ్యంపై శ్రీ సౌరవ్ గంగూలీ స్పందిస్తూ, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పవర్, సోలార్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్, మౌలిక సదుపాయాలైన - పవర్, మెట్రో, సివిల్ మరియు వాటర్ వంటి మొత్తం వాల్యూ చైన్పై జాక్సన్ యొక్క దృష్టి సమయానుకూలమైనది, ప్రభావవంతమైనది. భారతదేశ ఇంధన పరివర్తన మరియు పచ్చని భవిష్యత్తుకు అర్థవంతంగా దోహదపడుతున్న బ్రాండ్తో కలిసి పనిచేయడానికి నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను అని అన్నారు. ఎనిమిది దశాబ్దాలకు పైగా వారసత్వంతో, జాక్సన్ గ్రూప్ ఆవిష్కరణలు, కస్టమర్-ఫస్ట్ విధానం మరియు స్వచ్ఛమైన భవిష్యత్తును నిర్మించాలనే దృఢమైన నిబద్ధతతో మార్గనిర్దేశం చేయబడి, భారతదేశపు మారుతున్న ఇంధన మరియు మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూనే ఉంది.