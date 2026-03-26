గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 26 మార్చి 2026 (19:27 IST)

సుస్థిర భవిష్యత్తును ప్రోత్సహించేందుకు సౌరవ్ గంగూలీతో జాక్సన్ గ్రూప్ భాగస్వామ్యం

భారతదేశపు ప్రముఖ ఇంధన, మౌలిక సదుపాయాల సంస్థలలో ఒకటైన జాక్సన్ గ్రూప్, మాజీ భారత క్రికెట్ కెప్టెన్, ప్రఖ్యాత నాయకుడు సౌరవ్ గంగూలీతో తమ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ఈరోజు ప్రకటించింది. భారతదేశం తన పునరుత్పాదక ఇంధన ఆశయాలను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న తరుణంలో ఈ భాగస్వామ్యం ఏర్పడింది. అలాగే, ఆవిష్కరణలు, విస్తరణ, సుస్థిర పరిష్కారాల ద్వారా దేశ ఇంధన పరివర్తనను నడిపించడంలో జాక్సన్ యొక్క నిబద్ధతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
 
ఎనిమిది దశాబ్దాలకు పైగా సుదీర్ఘ వారసత్వంతో, జాక్సన్ గ్రూప్ స్థిరంగా నమ్మకం, దృఢత్వం, భవిష్యత్-ఆధారిత ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తోంది. గంగూలీ యొక్క పరివర్తనాత్మక నాయకత్వం, ప్రమాణాలను పునర్నిర్వచించగల సామర్థ్యంతో స్ఫూర్తి పొందిన కంపెనీ, స్పష్టత మరియు అద్భుతమైన అమలుతో భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఇంధన, మౌలిక సదుపాయాల పరిష్కారాలను అందించే విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ అనుబంధంలో భాగంగా, సౌరవ్ గంగూలీ జాక్సన్ గ్రూప్‌కు చెందిన కీలక బ్రాండ్ క్యాంపెయిన్‌లు మరియు వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. స్వచ్ఛమైన, మరింత సుస్థిరమైన ఇంధన పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రారంభించాలనే దాని దృష్టిని మరింత విస్తృతం చేస్తారు. ఈ భాగస్వామ్యం గురించి జాక్సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ సమీర్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, జాక్సన్ కుటుంబంలోకి దాదాకు స్వాగతం పలకడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సౌరవ్ గంగూలీ నాయకత్వం, దృఢత్వం మరియు పనితీరుకు ప్రతీక- ఈ విలువలు మాతో లోతుగా ముడిపడి ఉన్నాయి.
 
ఎల్లప్పుడూ ముందుండాలి, స్థిరంగా రాణించాలి అనే మా ఉమ్మడి నమ్మకానికి ఈ భాగస్వామ్యం అద్దం పడుతోంది. ఆయనకున్న విశ్వసనీయతతో, ఈ అనుబంధం మా బ్రాండ్‌ను బలోపేతం చేస్తుందని, భారతదేశ వ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా సుస్థిర పరిష్కారాల స్వీకరణను వేగవంతం చేస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు. ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ, వైస్ చైర్మన్ శ్రీ సందీప్ గుప్తా మరియు జాక్సన్ గ్రీన్ వైస్ చైర్మన్ & గ్లోబల్ సీఈఓ శ్రీ బికేష్ ఓగ్రాతో పాటు, గ్రూప్‌ను ముందుకు నడిపిస్తున్న తదుపరితరం మద్దతుతో మా వృద్ధి బలమైన నాయకత్వంలో స్థిరపడింది అని తెలిపారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యంపై శ్రీ సౌరవ్ గంగూలీ స్పందిస్తూ, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పవర్, సోలార్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్, మౌలిక సదుపాయాలైన - పవర్, మెట్రో, సివిల్ మరియు వాటర్ వంటి మొత్తం వాల్యూ చైన్‌పై జాక్సన్ యొక్క దృష్టి సమయానుకూలమైనది, ప్రభావవంతమైనది. భారతదేశ ఇంధన పరివర్తన మరియు పచ్చని భవిష్యత్తుకు అర్థవంతంగా దోహదపడుతున్న బ్రాండ్‌తో కలిసి పనిచేయడానికి నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను అని అన్నారు. ఎనిమిది దశాబ్దాలకు పైగా వారసత్వంతో, జాక్సన్ గ్రూప్ ఆవిష్కరణలు, కస్టమర్-ఫస్ట్ విధానం మరియు స్వచ్ఛమైన భవిష్యత్తును నిర్మించాలనే దృఢమైన నిబద్ధతతో మార్గనిర్దేశం చేయబడి, భారతదేశపు మారుతున్న ఇంధన మరియు మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూనే ఉంది.
 

పవన్ కళ్యాణ్ పర్మిషన్ ఇవ్వగానే 'బ్రో-2' : దర్శక నటుడు సముద్రఖనిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే 'బ్రో' మూవీకి సీక్వెల్ రూపొందిస్తామని ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు సముద్రఖని వెల్లడించారు. బుధవారం చెన్నైలో ఆయన ప్రధాన పాత్రను పోషించిన 'కార్మేని సెల్వం' చిత్రం ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక జరిగింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'బ్రో' సీక్వెల్ ప్రారంభించడం అనేది తన చేతుల్లో లేదన్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే రెండో భాగం ప్రారంభిస్తానని తెలిపారు. కాగా 'బ్రో' మొదటి భాగం గత 2023లో రాగా, ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే.

AlluArjun: అల్లు అర్జున్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌గా ఏప్రిల్ 8న రేసుగుర్రం రీ-రిలీజ్రేసుగుర్రం సినిమా మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా రీ-రిలీజ్ ట్రైలర్ విడుదల అయ్యింది. స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన ఈ సినిమా యాక్షన్, కామెడీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కలయికతో అప్పట్లో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పటికీ ఈ చిత్రానికి భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.

Raviteja: ఇరుముడి షూటింగ్ 50 శాతం పూర్తి, హైదరాబాద్‌లో యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణమాస్ మహారాజా రవి తేజ ప్రస్తుతం తన ‘ఇరుముడి’ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియన్ పవర్‌హౌస్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే రవి తేజ, ప్రియా భవానీ శంకర్‌ల ఫస్ట్ లుక్‌ను పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి అందరిలోనూ క్యూరియాసిటీని పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Niharika: సమ్మర్‌లో ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మూవీ రాకాస : నిహారిక కొణిదెల‌నిహారిక, ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. మానస శర్మ దర్శకురాలు. సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ అవుతోంది. బుధ‌వారం మ‌ద‌న‌ప‌ల్లిలోని ఎంఐటీఎస్ కాలేజ్‌లో ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల‌, హీరో సంగీత్ శోభ‌న్‌, హీరోయిన్ న‌య‌న్ సారిక‌, గెట‌ప్ శ్రీను త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

Samuthirakani,: కార్మేని సెల్వం చూసి ఈఎమ్‌ఐలను తగ్గించుకుంటారు : సముద్రఖనిసముద్రఖని, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది.అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందింది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది. గురువారం ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.
