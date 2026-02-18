Jawa 42 నియో-క్లాసికల్ శైలికి చెందిన జావా 42 ఇప్పుడు ఐవరీ రంగులో సిద్ధం

నియో-క్లాసిక్ శ్రేణిలో మార్గదర్శకత్వంవహించిన జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ నుండి జావా 42 మోటార్ సైకిల్, సరికొత్త ఐవరీ, తాజా రంగును ప్రారంభించింది. అవగాహనా లోపం కలిగించే సాంస్కృతికపరమైన సమాచారం అంతరాలు లేకుండా, సున్నితమైన, ప్రశాంతమైన రంగుల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న అభిలాషను ఇది ప్రతిబింబిస్తోంది. 2026 సంవత్సరం యొక్క ఎంపిక చేయబడిన రంగును సూచిస్తోంది. నంబర్ 42 యొక్క రెట్రో లివరి, డీకాల్స్ కొత్త జావా 42 ఐవరీ యొక్క సొగసుదనంను మరింత నిర్వచిస్తోంది.
వ్యక్తిత్వానికి విలువనిచ్చిన యువత కోసం తానే స్టేట్మెంట్ గా నిలిచిన జావా 42 తన డిజైన్- ఫస్ట్ సిల్హౌటి, దిగ్గజపు లేత రంగులతో 2018లో మోనోక్రోమ్ క్లాసిక్ శ్రేణిలో సంచలనం కలిగించింది. 42 యొక్క ఉల్లాసకరమైన రంగుల చిత్రం, స్పోర్టీ భంగిమ ప్రామాణికమైన రెట్రో-కూల్ను పునర్నిర్వచించింది, ట్యాంకు కింద గంభీరమైన ఇంజనీరింగ్ పనితీరుతో మద్దతు చేయబడింది. ఒరిజినల్ లేత రంగుల శ్రేణి మిడ్-సైజ్ క్లాసిక్స్ యొక్క గ్రే రంగులను వదిలివేసింది, ఊహించదగిన డిజైన్ మరియు ఉత్తమమైన సామర్థ్యంతో ఆధిపత్యంవహించబడింది.
అనుపమ్ తరేజ, సహ-స్థాపకులు, జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్, ఇలా అన్నారు, జావా 42- 2018లో క్లాసిక్ ప్లేబుక్ను పునః రచించింది. నిజమైన నియో-క్లాసిక్ నుండి భారతదేశపు రైడర్ ఏమిటి ఆశిస్తాడో ఇది చూపించింది. దీని సాహసోపేతమైన డిజైన్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్, భద్రత మరియు రైడర్-ఫస్ట్ ఫీచర్స్తో, జావా 42 ఈ రోజుకి కూడా 42 విసుగు కలిగించడానికి అతీతంగా ఒక పరిష్కారంగా కొనసాగుతోంది. శబ్దాలకు దూరంగా, కూర్పులను పట్టించుకోని, శైలులతో హడావిడి చూపించని తమదైన సొంత గాథను తయారుచేయడానికి జావా 42ని ఎంపిక చేస్తారు. తమదైన రీతిలో జావా యొక్క ప్రశాంతతను రైడర్స్ గుర్తించేలా ఈ ఐవరీ రంగుతో ఈ మనోస్థితిని మేము గుర్తిస్తున్నాము. నిజాయితీతో కూడిన కుతూహాలం యొక్క మా చిహ్నంగా 42తో జావా ఎల్లప్పుడూ రెట్రో నియమాల పుస్తకాన్ని ఎల్లప్పుడూ సవరిస్తుంది, సంభాషణలు, జ్ఞాపకాలను, కనుగొనడాన్ని ఆకర్షణీయం చేస్తుంది.
ధర
జావా 42 ఐవరి అందుబాటులో ఉన్న రూ.1,82,950 ధరకి(ఎక్స్-షోరూం న్యూఢిల్లీ), లభిస్తోంది, జావా 42 ఐవరి నియో-క్లాసిక్ స్టైలింగ్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్తో ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీలో అందుబాటులో ఉంది. దీని యొక్క ప్రీమియం వివరాలు, సింగులర్ ఐవరి ఫినిష్, శక్తివంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్, సమతుల్యమైన అనుకూలతలు, లోపరహితంగా రోడ్డుపై ఉనికితో, దీని ధర సూచించిన దాని కంటే ఎక్కువగానే ఈ మోటార్ సైకిల్స్ మరింత అందచేస్తుంది.
డిజైన్-ఫస్ట్-నియో-క్లాసిక్
రోడ్డుపై ఆధిపత్యంవహించే ఉనికి, ఆకర్షణీయమైన రంగులతో నియో-క్లాసిక్స్లో జావా 42 కొత్త అంశాన్ని ఆవిష్కరించడంలో ఇతరులకు మార్గదర్శకత్వంవహిస్తోంది. యువతరానికి వివిధ లేత రంగులను పరిచయం చేయడం నుండి ఆఫ్-సెట్ కన్సోల్ సహా ఫంక్షనల్ డిజైన్ను మెరుగుపరచడం వరకు, బ్రాండ్ సాధారణ విషయానికి నిలిచి ఉండటానికి బదులు శ్రేణికి ఒక ఆకారం ఇచ్చింది.
ప్రతి రైడర్ కోసం ఓనర్ షిప్ అష్యూరెన్స్ ప్రోగ్రాం
జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ పరిశ్రమలో మొదటి ఓనర్ షిప్ అష్యూరెన్స్ ప్రోగ్రాంని కొనసాగిస్తున్నాయి, కస్టమర్ సంతృప్తి మరియు ఇబ్బందిరహితమైన యజమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయి. దీనిలో ఈ కిందివి భాగంగా ఉన్నాయి:
4-సంవత్సరాలు/ 50,000-కిమీ స్టాండర్డ్ వారంటీ.
6 సంవత్సరాల వరకు ఎక్స్ టెండెడ్ వారంటీ ఎంపికలు.
8 సంవత్సరాల వరకు రోడ్డుసైడ్ సహాయం.
దేశవ్యాప్తంగా కవరేజ్తో 5 సంవత్సరాల వరకు AMC.
దేశవ్యాప్తంగా 450+ సేల్స్, సర్వీస్ టచ్ పాయింట్స్లో సమగ్రమైన యజమాని ప్రయోజనాలు ఉపలబ్దం.
తన శ్రేష్టమైన ఇంజనీరింగ్, పునరావృతమైన నమ్మకం ద్వారా కొలవబడిన యజమాని ప్రయాణం కోసం తమ మెషీన్స్ యొక్క దీర్ఘకాలం విశ్వశనీయతలో కంపెనీ వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని శ్రేణిలో మొదటి ప్రోగ్రాం సూచిస్తోంది.