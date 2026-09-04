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  4. Jawa, Yezdi and BSA Motorcycles Celebrates India-s Next Youth Subculture at Indian Super Gaming League 2026
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (17:29 IST)

ఇండియన్ సూపర్ గేమింగ్ లీగ్ 2026: సంబరాలు చేసిన జావా, యెజ్డీ, BSA మోటార్ సైకిల్స్

Jawa
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:32 IST)
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పోటీ, సంస్కృతి, కమ్యూనిటీలు ఒక చోట చేరే వేదిక పైకి జావా, యెజ్డీ మరియు BSA మోటార్ సైకిళ్లను తీసుకువస్తూ, ఇండియన్ సూపర్ గేమింగ్ లీగ్ (ISGL) 2026లో పాల్గొంటున్నట్లు క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం ISGL క్యాలెండర్ లోని నగరాల్లో ఒకటైన చెన్నైలో ప్రారంభమై, తదుపరి దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. లీగ్ ద్వారా ISGL వేదికల్లో మరియు ఎక్స్ పీరియెన్స్ జోన్లలో ప్రదర్శితమైన జావా, యెజ్డీ మరియు BSA మోటార్ సైకిల్స్ మోటార్ సైక్లింగ్ ప్రపంచాన్ని మించిన బ్రాండ్స్ తో పాల్గొనడానికి ప్రేక్షకులకు అవకాశం కలిగిస్తున్నాయి.
 
లెట్స్ గేమ్ నౌ ద్వారా ప్రారంభించబడిన ISGL భారతదేశపు మొదటి ఫ్రాంఛైజీ-ఆధారిత జాతీయ ఇస్పోర్ట్స్ లీగ్. నగరాల ప్రాతిపదికన రూపొందించబడిన ఈ లీగ్, జాతీయ ఛాంపియన్ షిప్ మార్గం ద్వారా జట్లు, గేమర్స్, క్రియేటర్స్, అభిమానుల వర్గాలను ఒక చోట చేరుస్తోంది. ISGL యొక్క నగరం ఆధారిత ఫార్మాట్, పెరుగుతున్న క్రియేటర్ వ్యవస్థ, భౌతిక, డిజిటల్ మాధ్యమాలు ద్వారా ఆధునిక ఔత్సాహికులతో పాల్గొనే అవకాశాన్ని క్లాసిక్ లెజెండ్స్ కు అందిస్తున్నాయి. క్లాసిక్ లెజెండ్స్ కోసం, ఈ ప్లాట్ ఫాం రెండు వర్ధిల్లే యువ ఉప-సంస్కృతుల మధ్య సహజమైన సమావేశం వేదికను సృష్టిస్తోంది. రైడింగ్, గేమింగ్ లు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ రెండూ కూడా నైపుణఅయం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణ, నైపుణ్యం మరియు తమ చుట్టూ రూపొందిన సమాజాలు ఆధారంగా రూపొందాయి.
 
మోటార్ సైక్లింగ్, గేమింగ్ రెండూ కూడా వ్యక్తులు తమను తాము వ్యక్తపరచుకోవడానికి అత్యంత వ్యక్తిగతమైన అభిరుచులు. ఇవి ఒక సమూహంలో భాగం అనే భావనను పొందడానికి, సమాన ఆసక్తులు కలిగిన వర్గాలతో అనుసంధానమవడానికి తోడ్పడతాయి. ప్రతీది దృష్టి కేంద్రీకరణ, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు నిరంతర మెరుగుదలకి ప్రతిఫలం అందిస్తుంది, శక్తివంతమైన అనుభవాలు వాటి చుట్టూ నిర్మితమైన సమాజాలు ద్వారా తీర్చిదిద్దబడతాయి. ISGL 2026లో తమ ఉనికి ద్వారా, క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఈ భాగస్వామ్య సంస్కృతిని సంబరం చేస్తుంది . జావా, యెజ్డీ మరియు BSA కొమ్మునిటిలకు ఆధునిక ఔత్సాహికులను పరిచయం చేసింది. మొత్తంగా, ఈ బ్రాండ్స్ కలిసి, వ్యక్తిత్వం, ఉమ్మడి అనుభవాలు మరియు తమకు చెందిన భావనలో లీనమైన ఉత్సాహభరితమైన ఉప సంస్కృతులుగా అభివృద్ధి చెందిన ఉద్వేగభరితమైన రైడింగ్ సమాజాలను ప్రోత్సహించాయి. ISGL ద్వారా, క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఈ ప్రపంచాలను రోడ్డు పైన అయినా, ఆన్ లైన్ లేదా గేమింగ్ రంగంలో అయినా వివిధ అభిరుచులు ద్వారా తమను తాము వ్యక్తీకరించుకునే  ఆధునిక తరంతో కలిపే లక్ష్యం కలిగి ఉంది.
 
లీగ్ అంతటా క్రియేటర్లు, గేమింగ్ దిగ్గజాలు, కమ్యూనిటీ ఆధారిత వేదికలతో పని చేయడం ద్వారా క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఉమ్మడి ఆసక్తులు, వ్యక్తిగతం మరియు నైపుణ్యం వ్యాపకాలు ద్వారా రైడర్లు, గేమర్స్, ఔత్సాహికుల కోసం అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.
 
శ్రీ అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకులు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, "మోటార్ సైక్లింగ్ మరియు గేమింగ్‌లు వివిధ ప్రపంచాలకు చెందినవిగా కనిపిస్తాయి కానీ రెండూ కూడా అవే ప్రాధమికాంశాలైన నైపుణ్యం, స్వీయ వ్యక్తీకరణ మరియు శక్తివంతమైన సమాజం భావన చుట్టూ రూపొందించబడ్డాయి. వాటి చుట్టూ పెరిగిన సంస్కృతి వాటిని ఎంతో ప్రత్యేకం చేసింది. జావా, యెజ్డీ మరియు BSAలు ఎల్లప్పుడూ ఉమ్మడి అనుభవాలు మరియు వ్యక్తిత్వంతో కలిసిన ఉత్సాహవంతమైన సమాజాలు ద్వారా ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి. ISGL ద్వారా, మేము రైడింగ్, గేమింగ్ మరియు క్రియేటర్ సమాజాల్లో నిరంతరంగా ప్రయాణించే ఆధునిక తరంతో పాల్గొనడానికి, ప్రామాణికత, నైపుణ్యం, తమది అనే భావనల యొక్క విలువలకు నిబద్ధతను కలిగి ఉండటానికి మేము ఎదురుచూస్తుంటాము.
 
ఈ అనుబంధం ఉమ్మడి అభిరుచుల చుట్టూ సమాచాజాలు ఒక చోట చేరే సంస్కృతి ఆధారిత వేదికలలో నిమగ్నమవ్వాలని క్లాసిక్ లెజెండ్స్ యొక్క విస్తృతమైన ప్రయత్నంలో ఒక భాగంగా ఉంది. రైడింగ్ అనేది వ్యక్తిత్వం, జీవనశైలి మరియు తమ సొంతమని భావాలు యొక్క వ్యక్తీకరణగా నిరంతరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కారణంగా, కంపెనీ ఔత్సాహికులు  జావా, యెజ్డీ మరియు BSAలను కనుగొనడానికి, అనుభవానికి మరియు అనుసంధానం చెందడానికి కొత్త అవకాశాలు సృష్టించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించి ఉంది. ISGL వంటి అసోసియేషన్స్ ద్వారా క్లాసిక్ లెజెండ్స్ తమ బ్రాండ్స్ ను  అభిరుచి, స్వీయ-వ్యక్తీకరణ మరియు సమాజం పరస్పరం మిశ్రమం చెందిన ఉప-సంస్కృతులకు చేరుస్తున్నాయి. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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