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ప్రపంచ మోటార్ సైక్లింగ్ దినోత్సవం సందర్భంగా మోటార్ సైక్లింగ్ స్ఫూర్తితో జావా, యెజ్డీ, బిఎస్ఎ రైడర్లు
హైదరాబాద్: మోటార్ సైక్లింగ్ సంస్కృతిని, స్నేహ భావం, స్వేచ్ఛా ప్రయాణపు స్ఫూర్తిని భారీ సంబరంగా జరుపుకోవడానికి జావా, యెజ్డీ, BSA వర్గాల నుండి రైడర్స్ను ఒక చోట చేర్చడం ద్వారా క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ప్రపంచ మోటార్ సైకిల్ డేని గుర్తించింది. స్వేచ్ఛ, సాహసం, మోటార్ సైకిల్స్ ప్రేరేపించే తమ స్వంతం లేదా తమది అనే భావనకు నివాళిగా జూన్ 21వ తేదీ అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచ మోటార్ సైకిల్ దినోత్సవం పాటించబడుతుంది. ఈ సందర్భానికి గుర్తుగా, 19 రాష్ట్రాలు, 59 నగరాల నుండి 2,000 మంది రైడర్స్ ఏకమై, బ్రాండ్స్, నేపధ్యాలు, తరాలకు అతీతంగా భాగస్వామ్య అభిరుచిని ఇది సూచిస్తోంది.
సంబరాల్లో భాగంగా, మోటార్ సైక్లింగ్ యొక్క అత్యంత ఆనందకరమైన సంప్రదాయాలలో ఒకటైన గార్డియన్ బెల్ గురించి గొప్ప చైతన్యం తీసుకువచ్చే లక్ష్యంలో భాగంగా క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, రైడర్లు పరస్పరం గార్డియన్ బెల్స్ బహుమతిగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి, తోటి మోటార్ సైక్లిస్ట్స్ కోసం అన్వేషించే సంస్కృతిని శక్తివంతం చేయడంలో సహాయపడటానికి, రైడింగ్ కమ్యూనిటీని నిర్వచించే సౌభ్రాతృత్వం, సంరక్షణ, సంబంధం యొక్క విలువలను పునఃశక్తివంతం చేయడానికి ప్రోత్సహించబడతారు. కార్యక్రమం జరుగుతున్న సమయంలో కూడా గార్డియన్ బెల్స్ పంపిణీ చేయబడతాయి, కేవలం రైడ్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రయాణాన్ని ఉపయోగకరంగా చేసే ప్రజలను సత్కరించే సంప్రదాయంలో భాగంగా మారడానికి పాల్గొంటున్నవారికి ఈ కార్యక్రమం అవకాశం ఇస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానిస్తూ, అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకులు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు. మోటార్ సైక్లింగ్ ఎల్లప్పుడూ మెషీన్లను మించి ఉంది. ఇది ప్రజలు, వారు పంచుకున్న అనుభవాలు, రోడ్డుపై ఏర్పడిన బంధాలకు సంబంధించిన విషయం. ప్రపంచ మోటార్ సైకిల్ దినోత్సవం ఆ స్ఫూర్తిని జరుపుకోవడానికి మనకు ఒక అవకాశం ఇస్తుంది, గార్డియన్ బెల్ కార్యక్రమం ద్వారా, పరస్పరం గుర్తించడంలో రైడర్లను ప్రోత్సహించాలని మరియు మోటార్ సైక్లింగ్ ఎంతో ప్రత్యేకంగా చేసే సామాజిక భావనను శక్తివంతం చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.
ప్రపంచ మోటార్ సైకిల్ దినోత్సవం వేడుకలు నోమాడ్స్ కమ్యూనిటీని ప్రోత్సహించడంలో, రహదారిపై- రహదారికి దూరంగా కూడా ఔత్సాహికులను ఒక చోట చేర్చే అర్థవంతమైన అనుభవాలను సృష్టించడంలో క్లాసిక్ లెజెండ్స్ వారి నిరంతర నిబద్ధతను సూచిస్తున్నాయి. కథలు, స్నేహాలు, రైడింగ్ ప్రేమపై రూపొందించబడిన కమ్యూనిటీలో చేరండి.
Ramcharan and modi: న్యూఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ సమ్మిట్లో మోదీతో రామ్ చరణ్, అనిల్ కపూర్
నిన్న జరిగిన 'రిపబ్లిక్ సమ్మిట్'లో గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్,ఉపాసలను పలకరించినప్పటి సహజమైన దృశ్యాలు కొద్ది సేపటికి్రతమే సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ నుంచి అనిల్ కపూర్ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ దంపతలుకు మోదీ ఆప్యాయపలుకరింపులు జరిగాయి. రామ్ చరన్ పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు మోదీని ఢిల్లీలో కలిసినప్పుడు పెద్ద కథ గురించి వాకబు చేశారు. ఇది దేశభక్తివైపు యువతను తీసుకెళ్ళే కథాంశమని చరన్ వెల్లడించారు.
Manchu Lakshmi: క్రియేటర్స్ కు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కు మధ్య తేడా ఉంది :మంచు లక్ష్మి
ఆహా ఓటీటీ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరుతో మరో ఇన్నోవేటివ్ షోను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. జూలై 3వ తేదీ నుంచి ఈ షో ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మంచు లక్ష్మి, వైవా హర్ష, రశ్మి ఈ కార్యక్రమానికి జ్యూరీగా వ్యవహరించనున్నారు. గ్రాండ్ పా కిచెన్ టీమ్, సింధు, దియాన వండర్ వుమెన్, అమృత ఫ్యాషనిస్టా, రవి యోలో గయ్, అనిరుధ్ అండ్ ప్రవీణ, ద దబిడి దిబిడి కపుల్, గౌతమ్ ఉత్తరాంధ్ర మెరుపు, అఖిల్ జాక్సన్ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫుయెన్సర్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.
సినిమా అనేది చౌకైన వినోద సాధనం, పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు తగ్గితే? చెర్రీ
పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల సమయంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ డిజిటల్ వేదికలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. భారతదేశంలో సినిమా అనేది అత్యంత చౌకైన వినోద సాధనమని, ప్రేక్షకులు కలిసి ఆస్వాదించగలిగే గొప్ప అనుభవాలలో ఇదొకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు విపరీతంగా పెంచారని, వాటిని తగ్గిస్తే థియేటర్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని చెర్రీ చెప్పినప్పటికీ, ఆయన వ్యాఖ్యలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులలో చాలామందికి నచ్చలేదు.
సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Varma: పదహారేళ్ళ తర్వాత రీ రిలీజ్ కాబోతున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ రక్త చరిత్ర
మాఫియా, హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రాలను తీయడంతో పాటు యథార్థ ఘటనల నేపథ్య చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మది ఓ ప్రత్యేక శైలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంలో బద్ద శత్రువులైన రెండు వేర్వేరు గ్రూపులు అయిన పరిటాల రవి, మద్దెల చెరువు సూరిలకు సంబంధించిన యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన 'రక్త చరిత్ర' చిత్రం 2010లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.