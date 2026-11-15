EICMA 2026లో తమ గుర్తింపు నమోదు చేసిన జావా యెజ్డీ, BSA మోటార్ సైకిల్స్
జావా యెజ్డీ- BSA మోటార్ సైకిల్స్, భారతదేశంలో అత్యంత కొత్త మోటార్ సైకిల్ కంపెనీలలో ఒకటి. వరుసగా మూడవసారి EICMA 2026లో తమ అంతర్జాతీయ పోర్ట్ ఫోలియో యొక్క తదుపరి దశను సమర్పించాయి. ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్న థండర్ బోల్ట్ 350, BSA శ్రేణి అంతటా రెండు కొత్త రంగులతో పాటు రెండు కొత్త BSA 350cc మోటార్ సైకిల్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటిసారి విడుదల చేయబడ్డాయి. మార్కెట్లలో కొత్త రైడర్ల వద్దకు తమ ఆధునిక క్లాసిక్స్ను తీసుకువెళ్తున్న భారతదేశపు తయారీదారు యొక్క పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ఉనికిని తెలియచేస్తోంది.
దేశీయ మార్కెట్లో BSA యొక్క పురోగతి కంపెనీ యొక్క లక్ష్యాలకు కీలకమైన సూచనదారు. 1861లో బర్మింఘామ్లో స్థాపించబడిన BSA మరొకసారి UKలో తమ ఉనికిని స్థాపించింది. 2025లో ప్రారంభించబడిన BSA బాంటమ్ 350 UK యొక్క నెలవారీ ఆధునిక క్లాసిక్ అమ్మకాల చార్ట్స్ లో తరచూ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోంది. భారతదేశంలో తయారైన మోటార్ సైకిల్తో ఒక బ్రిటీషు బ్రాండ్ తన సొంత మార్కెట్లోకి తిరిగి రావడం ఒక గొప్ప విజయం.
అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకులు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, “మేము భారతదేశం నుండి అంతర్జాతీయ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీని రూపొందిస్తున్నాం, అంటే మేము ప్రవేశించే ప్రతి మార్కెట్లో రైడర్స్కు అనువుగా ఉంటూనే తమ బ్రాండ్స్కు ప్రామాణికమైన మోటార్ సైకిల్స్ను సృష్టించడం అని అర్థం. హెరిటేజ్ మాకు గట్టి పునాదిని ఇచ్చింది కానీ ఉత్పత్తి, యాజమాని అనుభవం ఆ వాగ్థానంపై తప్పనిసరిగా అందచేయబడాలి”.
UKకి BSA వాపసు రావడం ప్రత్యేకించి అర్థవంతమైనది. అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్లు కేవలం పెద్ద- డిస్ ప్లేస్మెంట్ మోటార్ సైకిళ్లలో మాత్రమే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాయని చాలామంది విశ్వసించిన సమయంలో, మేము బాంటమ్ 350ని పరిచయం చేసాము. అందుబాటులో ఉండే ఆధునిక క్లాసిక్ కోసం శక్తివంతమైన మార్కెట్ ఉందని నిరూపించాము. రైడర్స్ కేవలం BSA పేరు కోసం మాత్రమే కాకుండా నేడు మోటార్ సైకిల్ అందిస్తున్న అంశం కోసం కూడా ఎంచుకుంటున్నారని UKలో దీని పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించింది. EICMA 2026లో మేము బాంటమ్ కుటుంబాన్ని బాబర్, స్క్రాంబ్లర్ కుటుంబంతో విస్తరించడం ద్వారా తదుపరి చర్య తీసుకున్నాము. ఈ రెండు విభిన్నమైన మోటార్ సైకిల్స్, వివిధ రైడర్స్ కోసం సృష్టించబడ్డాయి కానీ రెండూ కూడా BSA యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మోటార్ సైక్లింగ్ యొక్క ఆనందాన్ని మరింత అందుబాటులో ఉంచాయి.
భారతదేశంలో, యెజ్డీ శ్రేణి ఇప్పుడు రెండు విలక్షణమైన, భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ఇంజన్ ప్లాట్ ఫాంలు ఆల్ఫా 2 మరియు కటార్ లను కలిగి ఉండగా, కొత్త జావా ఆల్ స్టార్స్ నియో-క్లాసిక్ శ్రేణి పెర్ఫార్మెన్స్ క్లాసిక్స్ ను విస్తృత స్థాయి ప్రేక్షకుల వద్దకు తీసుకువచ్చింది.
EICMA 2026లో భారతదేశపు ఇంజనీరింగ్
EICMA 2026లో BSA బాంటమ్ శ్రేణి యొక్క తదుపరి దశను రెండు ప్రపంచ ప్రీమియర్లు థండర్ బోల్ట్ అడ్వెంచర్ మోటార్ సైకిల్ మరియు దాని పోర్ట్ ఫోలియో అంతటా కొత్త కలర్ వేస్తో తమ బాంటమ్ శ్రేణి యొక్క తదుపరి దశను ప్రదర్శించింది:
EICMAలో తమ ప్రపంచ ప్రీమియర్ ను ఆవిష్కరిస్తున్న BSA బాంటమ్ బాబర్ 350, బాంటమ్ స్క్రాంబ్లర్ 350లు వివిధ రైడింగ్ లక్షణాలను అందించడానికి భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేయబడిన విలక్షణంగా రూపొందించబడిన 334 సిసి, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ DOHC ఇంజన్లతో ఇవి శక్తిని పొందుతాయి.
బాంటమ్ బాబర్ 350 సింగిల్-సిలిండర్, సింగిల్-సీట్ ఆకృతిలో, టెలీస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, ద్వంద్వ-ఛానల్ ABS మరియు లో-స్లంగ్ ఫ్యాక్టరీ పద్ధతి స్టైలింగ్ ను కలిగి ఉంది.
1966 నాటికి చెందిన అసలైన BSA బుష్ మన్తో ప్రేరేపించబడి బాంటమ్ స్క్రాంబ్లర్ తేలిక బరువు గల 334 సిసి లిక్విడ్-కూల్డ్ DOHC ఇంజన్, టెలీస్కోపిక్ హైడ్రాలిక్ ఫోర్క్స్, ద్వంద్వ-ఛానల్ ABS, ట్విన్ రియర్ షాక్ అబ్జార్బర్స్, పాక్షిక-నాబీ టైర్స్ తో స్పోక్డ్ వీల్స్ ను కలిగి ఉంది. ట్యూన్ చేయబడిన గేరింగ్, ఉపయోగించదగిన దిగువ- మధ్య శ్రేణి టార్క్ పట్టణ మరియు వినోదపరమైన రైడింగ్ పరిస్థితుల్లో ప్రతిస్పందకరమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
బాంటమ్ బాబర్ 350 SP గోల్డ్ -ఫినిష్డ్ USD ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, 16- అంగుళాల వైర్-స్పోక్ వీల్స్, వెడల్పైన ఫ్రంట్ టైర్ మరియు ఫుల్-కలర్ TFT డిస్ ప్లేను కలిగి ఉంది.
EICMA 2025లో విడుదలైన తరువాత BSA థండర్ బోల్ట్ 350 ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉంది. BSA యొక్క ఈ మొదటి అడ్వెంచర్ మోటార్ సైకిల్, ర్యాలీ-ప్రేరేపిత డిజైన్ను, ట్రాక్షన్ నియంత్రణ, మూడు ABS మోడ్స్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, బ్లూటూత్ కనక్టివిటీ, USB ఛార్జింగ్ వంటి సమకాలనీ రైడర్ టెక్నాలజీతో మిళితం చేస్తుంది.
కొత్త రంగులు: స్క్రాంబ్లర్ 650 ముదురు ఆకుపచ్చ, బ్లాక్ క్రోమ్, గ్లాస్ బ్లాక్, విక్టర్ ఎల్లోలో ప్రదర్శించబడగా గోల్డ్ స్టార్ 650 బర్మింఘామ్ బ్లూ మరియు బ్రూక్ ల్యాండ్స్ బ్లాక్లో, బాంటమ్ 350 1948 నాటి అసలు మోడల్ ప్రేరణతో మిస్ట్ గ్రీన్ లో, థండర్ బోల్ట్ 350 నలుపు మరియు పసుపు, బూడిద రంగు, మరియు ఆకుపచ్చ మరియు ఐవరీ రంగుల్లో ప్రదర్శించబడ్డాయి.
వృద్ధి కోసం నిర్మాణం 2.0
జావా యెజ్డీ & BSA మోటార్ సైకిల్స్ భారతదేశంలోకి తిరిగి రావడంతో మోటార్ సైకిల్స్ వ్యాపారం మూడు బ్రాండ్స్ వ్యాపారంగా అభివృద్ధి చెందింది. దీనిలో ప్రతి బ్రాండ్ తమదైన ప్రత్యేక గుర్తింపును కాపాడుకుంటూ విలక్షణమైన రైడింగ్ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా సేవలు అందిస్తోంది. ఉత్పత్తి సంసిద్ధత, తయారీ, పంపిణీ మరియు ఆఫ్టర్-సేల్స్ మద్దతులో పెట్టుబడులు ద్వారా ఇది తమ అంతర్జాతీయ మరియు స్వదేశీ సామర్థ్యాలను శక్తివంతం చేస్తోంది.
జావా: శాశ్వతమైన డిజైన్, విలక్షమమైన పనితనం మరియు సమకాలీన పనితీరుతో క్లాసిక్ లక్షణాన్ని కలిపింది.
యెజ్డీ: సాహసవంతమైన ఛాలెంజర్ స్ఫూర్తికి ప్రతీకగా నిలిచింది, సాహసం, అన్వేషణ మరియు సంప్రదాయాన్ని మించిన స్వేచ్ఛలతో రూపొందించబడింది
BSA: తమ బ్రిటీష్ మోటార్ సైక్లింగ్ వారసత్వం ప్రేరణతో ఆధునిక తరానికి చెందిన రైడర్స్ కోసం ఆధునిక క్లాసిక్స్ను సృష్టించింది
వీటి సంయుక్త పోర్ట్ ఫోలియోలో రోడ్ స్టర్లు, క్లాసిక్స్, బాబర్స్, స్క్రాంబ్లర్స్, అడ్వంచర్ మోటార్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి.
తమ అంతర్జాతీయ ఉనికిని విస్తరించడానికి కంపెనీ మార్కెట్ సంభావ్యత, ప్రతి బ్రాండ్ యొక్క సంబంధం ఆధారంగా CKD కూర్పు సహా అవకాశాలను మూల్యాంకనం చేస్తోంది.
ఆర్థిక సంవత్సరం 26లో కంపెనీ 45,409 మోటార్ సైకిల్స్ ను భారతదేశంలో విక్రయించగా ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో 32, 482 మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది. ఇది సుమారు 40% వృద్ధిని సూచిస్తోంది. అంతర్జాతీయ అమ్మకాలు సహా, వ్యాపారం 55% వృద్ధి చెందింది.
తయారీ సామర్థ్యం: కంపెనీ తమ వార్షిక తయారీ సామర్థ్యాన్ని సుమారు 1,20,000 మోటార్ సైకిల్స్ నుండి 2026 చివరి నాటికి 2,00,000 కంటే ఎక్కువ మోటార్ సైకిల్స్కు పెంచడానికి కృషి చేస్తోంది.
రిటైల్ నెట్ వర్క్: టియర్ 2 మరియు టియర్ 3 మార్కెట్లలో లభ్యతను మెరుగుపరిచే ప్రాధాన్యతతో ఆర్థిక సంవత్సరం 2028 నాటికి కంపెనీ 700 కంటే ఎక్కువ కస్టమర్ టచ్ పాయింట్లను లక్ష్యంగా కలిగి ఉంది.