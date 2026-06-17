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రీబాక్ సహకారంతో లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్ను ప్రారంభించిన జెరాయ్ ఫిట్నెస్ లిమిటెడ్
భారతదేశంలో ఫిట్నెస్ పరికరాల ఆటోమేటెడ్ తయారీలో అగ్రగామి అయిన జెరాయ్ ఫిట్నెస్ లిమిటెడ్, రీబాక్ను తమ మర్చండైజ్- ఫిట్నెస్ యాక్సెసరీస్ భాగస్వామిగా చేసుకొని, మొట్టమొదటి నేషనల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ అయిన లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఒక ఫిట్నెస్ పోటీ మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫిట్నెస్ ప్రేమికులు, క్రీడాకారులు, జిమ్కు వెళ్లేవారు, సాధారణ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేవారిని ఒకే ఉమ్మడి వేదికపైకి తీసుకువచ్చే ఒక బృహత్తర ఉద్యమంగా దీనిని భావిస్తున్నారు. ఈ ఒక్కరోజు ఛాంపియన్షిప్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్లు ఈ రోజు ప్రారంభమయ్యాయి, దీని తొలి ఎడిషన్ డిసెంబర్ 13, 2026న ముంబైలో జరగనుంది. దీని మొదటి ఎడిషన్లో, మొదటి 500 ఎంట్రీలకు మాత్రమే పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఈవెంట్ కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి lastonestanding డాట్ ఇన్ను సందర్శించవచ్చు.
క్రియారహిత జీవనశైలి సర్వసాధారణం అవుతున్న ఈ రోజుల్లో ప్రజలు తమ శారీరక బలం, ఓర్పు, క్రమశిక్షణ, దృఢత్వాన్ని తిరిగి పొందేలా ప్రేరేపించడమే 'లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్' లక్ష్యం. ఫిట్నెస్ అంటే కేవలం రూపానికి మించినది అనే నమ్మకంతో తీర్చిదిద్దబడిన ఈ ఛాంపియన్షిప్ శరీరం, మనస్సు నిజంగా ఎంత దూరం వెళ్లగలవో కనుగొనేలా పోటీదారులకు సవాలు విసురుతుంది. ఒకే క్రీడాంశానికి పరిమితమయ్యే సంప్రదాయ పోటీల వలె కాకుండా, 'లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్' అనేక ఫిట్నెస్ సవాళ్లను మిళితం చేసి, మొత్తం ప్రదర్శనను తీవ్రంగా పరీక్షిస్తుంది. ఈ ఛాంపియన్ షిప్ లో పాల్గొనేవారు స్క్వాట్స్, బెంచ్ ప్రెస్, డెడ్లిఫ్ట్, పుల్-అప్స్, జెయింట్ బ్యాట్ రన్, ఎయిర్ బైక్(సైక్లింగ్) వంటి ఆరు విభిన్న ఈవెంట్లలో పోటీపడతారు. ప్రతి కార్యక్రమం శారీరక బలం మరియు ఓర్పు నుండి చురుకుదనం, సమతుల్యత, మానసిక దృఢత్వం వరకు ఫిట్నెస్లోని విభిన్న అంశాలను పరీక్షించేలా రూపొందించబడింది.
ఈ ఛాంపియన్షిప్ తన సమ్మిళిత ఆకృతితో కూడా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఈ పోటీ 18 ఏళ్లు పైబడిన పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇందులో వయస్సు, బరువు సమూహాల వారీగా విభాగాలు విభజించబడ్డాయి. పురుషుల విభాగంలో 30 ఏళ్ల లోపు, 30 ఏళ్లు పైబడిన కేటగిరీలు ఉంటాయి, అయితే మహిళల విభాగంలో 25 ఏళ్ల లోపు, 25 ఏళ్లు పైబడిన కేటగిరీలు ఉంటాయి. ఈ ఛాంపియన్ షిప్లో పాల్గొనేవారు మొదట గ్రూప్ రౌండ్లలో పోటీపడి, మొత్తం ఆరు ఈవెంట్లలో పాయింట్లను సంపాదిస్తారు. ప్రతి కేటగిరీలో అత్యధిక సంచిత పాయింట్లు సాధించిన అథ్లెట్ 'లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్' అనే ప్రతిష్టాత్మక బిరుదును గెలుచుకుంటారు.
ప్రతి ఈవెంట్ విజేతకు నగదు బహుమతి లభిస్తుంది, అయితే అత్యుత్తమ కేటగిరీ విజేతలకు బంపర్ ప్రైజ్లు, ప్రత్యేక గుర్తింపు అందజేయబడతాయి. మొత్తం మీద, ఈ ఛాంపియన్షిప్లో నలుగురు ఓవరాల్ విజేతలతో పాటు, ఆరు వ్యక్తిగత ఈవెంట్లలో అదనపు కేటగిరీ విజేతలను కూడా ప్రకటిస్తారు. నిష్పక్షపాతంగా, సురక్షితంగా మరియు పారదర్శకంగా ఉండేలా చూసేందుకు, అన్ని ప్రదర్శనలను ధృవీకరించబడిన రిఫరీలు పర్యవేక్షించి, తీర్పు ఇస్తారు.
ఈ ఈవెంట్, దాని ప్రారంభం గురించి జెరాయ్ ఫిట్నెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు ‘లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్’ రూపకర్త అయిన రాజేష్ రాయ్ మాట్లాడుతూ “నేడు, సౌకర్యం మన జీవితాల్లో కదలికను తగ్గించింది. మన శరీరాలు అద్భుతమైన బలాన్ని ప్రదర్శించగలవు, అయినప్పటికీ మనం వాటిని తక్కువగా సవాలు చేస్తున్నాము. ఓర్పు, క్రమశిక్షణ మరియు దృఢత్వ స్ఫూర్తిని తిరిగి తీసుకురావడమే ‘లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్’ లక్ష్యం. ఈ వేదిక కేవలం ఉన్నత స్థాయి అథ్లెట్ల కోసం మాత్రమే కాదు, తమను తాము పరీక్షించుకోవడానికి మరియు తమ పరిమితులను అధిగమించడానికి ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఉద్దేశించబడింది” అని అన్నారు.
ఈ ఛాంపియన్షిప్ భారతదేశం నలుమూలల నుండి పోటీదారులు ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ పోటీతో పాటు, ఈ ఈవెంట్లో ప్రేక్షకుల అనుసంధానత జోన్స్, రికవరీ ప్రాంతాలు, ప్రత్యక్ష అనుభవాలు, ఫిట్నెస్ కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యం కూడా ఉంటాయి. ఇవి ఉత్సాహభరితమైన ఫిట్నెస్ ఫెస్టివల్ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఫిట్నెస్ మార్కెట్లలో భారతదేశం ఒకటిగా ఆవిర్భవిస్తున్న తరుణంలో, 'లాస్ట్ వన్ స్టాండింగ్' దేశానికి ఒక మైలురాయి వంటి ఫిట్నెస్ కార్యక్రమంగా నిలిచే సత్తా కలిగి ఉందని జెరాయ్ ఫిట్నెస్ విశ్వసిస్తోంది. ఇది ప్రజలను కదలడానికి, పోటీపడటానికి, మరియు తమ నిజమైన సామర్థ్యాలు ఏమిటో కనుక్కోవడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.
ఎందుకంటే, శక్తి క్షీణించి ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు, ఒకే ఒక ప్రశ్న మిగిలి ఉంటుంది: 'చివరి వరకు నిలిచేది' ఎవరు?
Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు
మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న విష్ణు మంచు కన్నప్ప
డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు గత ఏడాది ‘కన్నప్ప’ అంటూ ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద ‘కన్నప్ప’ మూవీని డా. ఎం. మోహన్ బాబు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్లో అక్షయ్ కుమార్, మోహన్ లాల్, ప్రభాస్, కాజల్, బ్రహ్మానందం ఇలా ఎంతో మంది గొప్ప నటీనటులు కీలక పాత్రలను పోషించడంతో ప్యాన్ ఇండియా వైడ్గా క్రేజ్ను దక్కించుకుంది.
Sree Vishnu: ఒరియా పిల్లా.. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
శ్రీ విష్ణు తన వెర్సటైల్ పెర్ఫార్మెన్స్, యూనిక్ కథలతో అలరిస్తున్నారు. ప్రతి సినిమాలోనూ హ్యూమర్ వుండేలా చూసుకునే శ్రీవిష్ణు తన లేటెస్ట్ ఫన్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ ప్రెజెంట్ చేస్తుండగా, జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం హిస్తున్నారు. వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పీ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.