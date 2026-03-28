సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో చేతులు కలిపిన జిందాల్ స్టెయిన్లెస్
భారతదేశపు ప్రముఖ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తయారీ సంస్థ అయిన జిందాల్ స్టెయిన్లెస్, టీ20 లీగ్ జట్టు అయిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)కు అధికారిక స్టెయిన్లెస్ భాగస్వామిగా చేరుతున్నట్లు వెల్లడించింది. జిందాల్ స్టెయిన్లెస్కు ఐపీఎల్తో ఇది మొట్టమొదటి అనుబంధం. ఈ అనుబంధం ద్వారా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పైపులు, ట్యూబులు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రీబార్లు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వంటసామాగ్రి, సింక్ల వంటి కీలక ఉత్పత్తుల విభాగాలలో కంపెనీకి ప్రత్యేక బ్రాండింగ్ హక్కులు లభిస్తాయి.
ఈ భాగస్వామ్యంపై జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, శ్రీ అభ్యుదయ జిందాల్ మాట్లాడుతూ, అగ్రశ్రేణి ఐపిఎల్ జట్లలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఒకటి, ఇది తన అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను నిరంతరం అలరిస్తూనే ఉంది. వినియోగదారులతో మరింత బలమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకునే దిశగా మా బ్రాండ్ ప్రయాణంలో ఎస్ఆర్హెచ్తో మా భాగస్వామ్యం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో మా కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూనే ఉన్నందున, ఈ భాగస్వామ్యం రోజువారీ వినియోగంలో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యొక్క వైవిధ్యతను, సమర్థతను ప్రదర్శించడానికి సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సీఈఓ, శ్రీ కె. షణ్ముగం మాట్లాడుతూ, జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ను మా అధికారిక స్టెయిన్లెస్ భాగస్వామిగా పొందడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం విభిన్న వర్గాలతో బలమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచడంలో సహాయపడటంతో పాటు, రెండు బ్రాండ్లకు దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు.
జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ కార్పొరేట్ వ్యవహారాల డైరెక్టర్ శ్రీ విజయ్ శర్మ మాట్లాడుతూ, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వంటి అత్యంత చురుకైన ఫ్రాంచైజీతో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా, మేము మరింత స్పష్టమైన, సులభంగా అర్థమయ్యే బ్రాండ్ కథనం ద్వారా బలమైన గుర్తింపును సృష్టిస్తున్నాము. ఈ భాగస్వామ్యం, అత్యంత ప్రభావవంతమైన క్రీడా సీజన్లో మా విస్తృత భాగస్వాములకు దాని విలువను అందించడంలో, అలాగే బలమైన కో-బ్రాండెడ్ ప్రచారానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో కూడా మాకు సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.