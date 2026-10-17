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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (16:01 IST)

జియో ఐపీఓకు పెట్టుబడిదారుల నుంచి రూ.2.5 లక్షల కోట్ల డిమాండ్

Jio IPO
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (16:01 IST)
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జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ రాబోయే ఐపీఓకు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల నుండి దాదాపు రూ.2.5 లక్షల కోట్ల డిమాండ్ వచ్చినట్లు సమాచారం. ఎల్ఐసి, ఎస్బిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి మ్యూచువల్ ఫండ్‌లతో పాటు బ్లాక్‌రాక్, ఫిడిలిటీ, సార్వభౌమ సంపద నిధులు వంటి ప్రధాన దేశీయ పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి కనబరిచారు. ఈ ప్రతిపాదిత లిస్టింగ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిజిటల్ సేవల అనుబంధ సంస్థకు ఒక స్వతంత్ర మార్కెట్ విలువను అందిస్తుంది. 
 
జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ యొక్క రాబోయే ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీవో)కి సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల నుండి దాదాపు రూ.2.5 లక్షల కోట్ల ఆసక్తి వ్యక్తమైనట్లు సమాచారం. ఇది, కంపెనీ ప్రతిపాదిత స్టాక్ మార్కెట్ అరంగేట్రానికి ముందు బలమైన డిమాండ్‌ను సూచిస్తోంది.
 
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు, బీమా కంపెనీలు, సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్‌లు, గ్లోబల్ అసెట్ మేనేజర్‌లతో సహా ప్రముఖ దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల నుండి ఈ ఆసక్తి వ్యక్తమైంది.
 
 ఈ డిమాండ్‌లో, విదేశీ పెట్టుబడి సంస్థలతో పాటు భారతదేశంలోని 10 అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ, ఐదు అతిపెద్ద బీమా కంపెనీల భాగస్వామ్యం కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనుబంధ సంస్థ అయిన జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్, రాబోయే వారంలో తన పబ్లిక్ ఇష్యూను ప్రారంభించనుందని తాజా నివేదిక పేర్కొంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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