జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ చరిత్ర సృష్టించింది: రూ. 7 లక్షల కోట్లకు పైగా డిమాండ్
రూ. 7 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్తో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ చరిత్ర సృష్టించింది. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓకు ₹7 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వచ్చింది. ఇందులో ₹2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల డిమాండ్, సుమారు ₹4.90 లక్షల కోట్ల పబ్లిక్ ఐపీఓ బిడ్లు ఉన్నాయి. ఇది భారతదేశ క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్కు ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది.
2. 1.38 కోట్లకు పైగా దరఖాస్తులతో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఐపీఓ భాగస్వామ్యం.
జియో ప్లాట్ఫామ్స్కు 1.38 కోట్లకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదైన సుమారు 97 లక్షల దరఖాస్తుల ప్రమాణాన్ని అధిగమించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్కైనా నమోదైన అత్యధిక దరఖాస్తుల సంఖ్యను ఈ ఐపీఓ నమోదు చేసింది. ఇది అపూర్వమైన పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
3. భారతదేశపు అతిపెద్ద ఐపీఓ ₹30,213 కోట్లు.
హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా యొక్క ₹27,870 కోట్ల ఐపీఓను అధిగమించి, జియో ప్లాట్ఫామ్స్ భారతదేశపు అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా అవతరించింది. ఈ మొత్తం ₹30,213 కోట్ల ఇష్యూలో కొత్త ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయి, ఇందులో ప్రస్తుత వాటాదారులు ఒక్క షేరును కూడా అమ్మలేదు.
4. భారతదేశపు అత్యంత విలువైన కంపెనీ ₹10.3 లక్షల కోట్లతో ఐపీఓను ప్రారంభించనుంది.
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ సుమారుగా ₹10.3 లక్షల కోట్ల ($109 బిలియన్లు) ఐపీఓ విలువతో మూలధన మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించి, భారతదేశంలో ఐపీఓను ప్రారంభించిన అత్యంత విలువైన కంపెనీగా నిలిచింది. ఈ విలువతో, జియో భారతదేశంలోని ఐదు అత్యంత విలువైన లిస్టెడ్ కంపెనీలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
5. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ భారతదేశపు రెండవ అత్యంత విలువైన కంపెనీగా ఆరంభించవచ్చు
ఊహాజనిత 15% లిస్టింగ్ ప్రీమియం, జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ను సుమారుగా ₹11.85 లక్షల కోట్లకు తీసుకువెళుతుంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువలను బట్టి, ఇది జియోను భారతదేశంలోని అత్యంత విలువైన లిస్టెడ్ కంపెనీలలో ఒకటిగా, బహుశా రెండవ స్థానంలో నిలబెట్టవచ్చు. ఇది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే, ధృవీకరించబడిన ర్యాంకింగ్ లేదా లిస్టింగ్-ధర అంచనా కాదు.
6. జారీ చేసిన 27 కోట్ల షేర్లకు గాను, జియో ఐపీఓ 655.68 కోట్ల షేర్లకు డిమాండ్ను ఆకర్షించింది
తాజాగా జారీ చేసిన 27 కోట్ల షేర్లకు గాను, యాంకర్- పబ్లిక్ ఐపీఓ బిడ్డింగ్ ఆసక్తితో కలిపి, జియో సుమారుగా 655.68 కోట్ల షేర్లకు మొత్తం డిమాండ్ను నమోదు చేసింది. యాంకర్ బుక్ 30 రెట్లకు పైగా డిమాండ్ను ఆకర్షించగా, పబ్లిక్ ఐపీఓ బుక్ 22.2 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ చేయబడింది.
7. జియో ఐపీఓ యాంకర్ బుక్ ₹2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా డిమాండ్ను ఆకర్షించింది
సుమారు ₹8,110 కోట్ల యాంకర్ కేటాయింపుకు గాను, జియో ₹2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా డిమాండ్ను పొందింది, ఇది యాంకర్ బుక్ కంటే 30 రెట్లకు పైగా ఉంది. ఈ స్పందన దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల నుండి గణనీయమైన ఆసక్తిని ప్రతిబింబించింది.
8. 22.2 రెట్ల సబ్స్క్రిప్షన్తో జియో ఐపీఓ ముగిసింది
పబ్లిక్ ఐపీఓ బుక్, అందుబాటులో ఉన్న రూ.22,078 కోట్ల బుక్కు గాను, సుమారు రూ.4.90 లక్షల కోట్ల విలువైన బిడ్లను ఆకర్షించింది. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్ (QIB) వాటా 70.55 రెట్లు, నికర సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (NIIలు) 14 రెట్లు, రిటైల్ 2.72 రెట్లు, ఉద్యోగులు 2.93 రెట్లు మరియు వాటాదారులు 7.60 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారు.
9. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్ (QIB) బిడ్లలో రూ.3.87 లక్షల కోట్లతో జియో సంస్థాగత డిమాండ్ రికార్డును నెలకొల్పింది
క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్లు తమకు కేటాయించిన వాటాకు 70.55 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ, రూ.3,86,901 కోట్ల విలువైన బిడ్లను దాఖలు చేశారు. ఇది గతంలో నివేదించబడిన సుమారు రూ.3.86 లక్షల కోట్ల సంస్థాగత డిమాండ్ బెంచ్మార్క్ను అధిగమించింది.
10. బజాజ్- భారత్ కోకింగ్ కోల్లను అధిగమించి, జియో ఐపీఓ కొత్త దరఖాస్తుల రికార్డు
అందించిన భారతీయ పోలికలో, జియోకు వచ్చిన 1.38 కోట్లకు పైగా దరఖాస్తులు, భారత్ కోకింగ్ కోల్ యొక్క 84.51 లక్షలు, వారీ ఎనర్జీస్ యొక్క 77.78 లక్షలు, బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క 74.47 లక్షల దరఖాస్తులను అధిగమించాయి. ఇది వరుసగా సుమారుగా 63%, 77% మరియు 85% అధిక దరఖాస్తులను సూచిస్తుంది.
11. 98.58 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో జియో రిటైల్ దరఖాస్తుల రికార్డు
జియో, వారీ ఎనర్జీస్ యొక్క 70.13 లక్షల రిటైల్ దరఖాస్తులను 41%, భారత్ కోకింగ్ కోల్ యొక్క 68.95 లక్షలను 43%, టెంప్సెన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క 65.95 లక్షలను 49% అధిగమించింది.
12. 9.37 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో జియో హెచ్ఎన్ఐ దరఖాస్తుల రికార్డు బద్దలు
జియో, వారీ ఎనర్జీస్ యొక్క 7.61 లక్షల హెచ్ఎన్ఐ దరఖాస్తులను 23%, ఎల్జి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా యొక్క 6.96 లక్షలను 35%, భారత్ కోకింగ్ కోల్ యొక్క 6.65 లక్షలను 41% అధిగమించింది.
13. 5.74 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో జియో చిన్న హెచ్ఎన్ఐ దరఖాస్తుల రికార్డును నెలకొల్పింది
వారీ ఎనర్జీస్ యొక్క 4.90 లక్షల చిన్న హెచ్ఎన్ఐ దరఖాస్తులను 17%, ఎల్జి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా యొక్క 4.46 లక్షలను 29%, భారత్ కోకింగ్ కోల్ యొక్క 4.31 లక్షలను 33% తేడాతో జియో అధిగమించింది.
14. 3.62 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో జియో పెద్ద హెచ్ఎన్ఐ దరఖాస్తుల రికార్డును నెలకొల్పింది
వారీ ఎనర్జీస్ యొక్క 2.71 లక్షల పెద్ద హెచ్ఎన్ఐ దరఖాస్తులను 34%, ఎల్జి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా యొక్క 2.50 లక్షలను 45%, బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క 2.34 లక్షలను 55% తేడాతో జియో అధిగమించింది.
15. 20.77 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో జియో వాటాదారుల దరఖాస్తుల రికార్డును నెలకొల్పింది
టాటా టెక్నాలజీస్ యొక్క 11.96 లక్షల వాటాదారుల దరఖాస్తులను 74%, బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క 9.52 లక్షలను 118% మరియు భారత్ కోకింగ్ కోల్ యొక్క 8.83 లక్షలను 135% మేర జియో అధిగమించింది.
16. 2.04 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో జియో ఉద్యోగుల దరఖాస్తుల రికార్డును బద్దలు కొట్టింది
జియో, ఎస్బిఐ ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క 57,073 ఉద్యోగుల దరఖాస్తులను 258%, ఎల్ఐసి యొక్క 47,460 దరఖాస్తులను 330% మరియు బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క 10,377 దరఖాస్తులను 1,866% తేడాతో అధిగమించింది.
17. జియో ఐపిఓ నాన్-క్యూఐబి బిడ్లలో ₹1 లక్ష కోట్లకు పైగా నమోదు చేసింది
హెచ్ఎన్ఐ, రిటైల్, వాటాదారులు మరియు ఉద్యోగుల వర్గాల నుండి వచ్చిన సంయుక్త బిడ్డింగ్ సుమారుగా ₹1.03 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. హెచ్ఎన్ఐ వర్గం. కేవలం ఈ విభాగంలోనే ₹57,109 కోట్ల విలువైన బిడ్లు దాఖలయ్యాయి, ఇది 14 రెట్లు సబ్స్క్రయిబ్ చేయబడింది.
18. వాటాదారుల కోటాలో రికార్డు సృష్టించిన జియో (Jio): ₹19,000 కోట్ల విలువైన బిడ్లు
జియోలో వాటాదారుల కోసం కేటాయించిన విభాగంలో ₹19,000 కోట్ల విలువైన బిడ్లు వచ్చాయి. ఇది గతంలో నమోదైన ₹9,350 కోట్ల గరిష్ట స్థాయి కంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ. ఈ విభాగం 7.60 రెట్లు సబ్స్క్రయిబ్ చేయబడింది.
19. జియో ఐపీఓ (Jio IPO): ప్రారంభ రోజే ₹67,117 కోట్ల విలువైన బిడ్లు
ఐపీఓ ప్రారంభ రోజే 3.04 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది, దీనిలో ₹67,117 కోట్ల విలువైన బిడ్లు వచ్చాయి. అందించిన ఐపీఓ పోలికల ప్రకారం, ఇది ప్రారంభ రోజున నమోదైన అత్యుత్తమ రికార్డుగా గుర్తించబడింది