జియో నుంచి సరికొత్త ఓన్లీ వాయిస్ ప్లాన్స్ - రూ.147కే అపరిమిత కాల్స్
ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మొబైల్ డేటాతో సంబంధం లేకుండా కేవలం అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లు మాత్రమే కోరుకునేవారి లక్ష్యంగా చేసుకుని వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇతర టెలికాం ఆపరేటర్ల బాటలోనే జియో కూడా ఈ తరహా ప్లాన్లను ప్రకటించడం గమనార్హం. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సూచనల మేరకు వినియోగదారులకు మరిన్ని ఛాయిస్లు ఇచ్చే క్రమంలో ఈ ప్లాన్లు వచ్చాయి.
జియో ప్రకటించిన కొత్త వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే, రూ.147 ప్లాన్. ఈ ప్లాన్తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే 22 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, 300 ఎస్ఎంఎస్లు లభిస్తాయి. రూ.177 ప్లాన్. దీని వ్యాలిడిటి 28 రోజులు. అపరిమిత కాల్స్, 300 ఎంఎంఎస్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. రూ.196 ప్లాన్. ఈ ప్యాక్తో 300 ఎస్ఎంఎస్లు వస్తదాయి. రూ.197 ప్లాన్. ఇది క్యాలెండర్ నెల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. అంటే నెలలో ఎన్ని రోజులుంటే అన్ని రోజులు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో కూడా అపరిమిత కాల్స్, 300 ఎస్ఎంఎస్లు ఉంటాయి.
తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన తక్కువ ధర ప్లాన్లలో ఎలాంటి డేటా గానీ, ఓటీటీ ప్రయోజనాలు గానీ ఉండవని జియో స్పష్టం చేసింది. వినియోగదారులు ఈ కొత్త ప్లాన్లను మైజియో యాప్, జియో అదికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా రీచార్జ్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.