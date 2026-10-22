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  4. Jio Platforms IPO 2nd Day: Bids received for over 110 crore shares
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (20:30 IST)

Jio Platforms IPO Day 2, జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఐపీఓ రెండవ రోజు, 110 కోట్లకు పైగా షేర్లకు బిడ్లు

Jio IPO Day 2
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (20:30 IST)
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భారతదేశపు అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూ 5.6 రెట్లు ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రైబ్ అయింది; రూ. 1.23 లక్షల కోట్ల విలువైన 110 కోట్లకు పైగా షేర్లకు బిడ్లు అందాయి.
 
జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఐపీఓ అన్ని వ్యక్తిగత కేటగిరీలలో ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రైబ్ అయింది.
 
- క్యూఐబీలు (QIBs) 65.1 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వేశారు- ఇది ఆఫర్‌లో ఉన్న షేర్ల కంటే 13.3 రెట్లు ఎక్కువ.
 
- రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు రూ. 14,650 కోట్ల బిడ్లు వేశారు; రిటైల్ కోటాకు 1.54 రెట్ల డిమాండ్ ఉంది.
 
- ఉద్యోగుల కోటా 2.1 రెట్లు ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రైబ్ అయింది.
 
- వాటాదారుల కోటా 4 రెట్లు ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రైబ్ అయింది; బిడ్లలో రూ. 10,000 కోట్లు దాటింది.
 
- ఎన్ఐఐ (NII) కోటా సుమారు 6 రెట్లు ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రైబ్ అయింది, బిడ్ల విలువ రూ. 24,330 కోట్లు.
 
- రెండవ రోజు రూ. 50,000 కోట్లకు పైగా బిడ్లు వచ్చాయి; యాంకర్ బుక్‌తో కలిపి రోజు ముగిసేనాటికి మొత్తం ఐపీఓ డిమాండ్ రూ. 3.73 లక్షల కోట్లు
 
Jio Platforms IPO Day 2
ముంబై: జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఐపీఓ, రెండవ రోజున కూడా అన్ని వర్గాల పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తూ తన జోరును కొనసాగించింది. ప్రతి ఉప-వర్గం దరఖాస్తులతో నిండిపోవడంతో, ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రిప్షన్ ఆఫర్‌లో ఉన్న షేర్లకు 5.6 రెట్లకు పెరిగింది.
 
ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్‌లో యాంకర్ బుక్‌లో అసాధారణమైన డిమాండ్ కనిపించింది. రూ. 8,110 కోట్ల విలువైన షేర్ల కోసం రూ. 2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా దరఖాస్తులు అందాయి.
 
రెండవ రోజు బిడ్డింగ్ ముగిసే సమయానికి, మిగిలిన 19.75 కోట్ల షేర్లకు డిమాండ్ రూ. 110 కోట్లకు చేరుకుంది. దీంతో మొత్తం డిమాండ్ రూ. 1.23 లక్షల కోట్లుగా నిలిచింది.
 
క్యూఐబీ (QIB) విభాగంలో రూ. 72,898 కోట్ల బిడ్లతో 13.3 రెట్ల ఓవర్‌ సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్థాయి నమోదైంది.
 
ఎన్ఐఐ (NII) విభాగంలో రూ. 24,330 కోట్ల బిడ్లతో 5.97 రెట్ల ఓవర్‌సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోటా 1.54 రెట్ల మేర ఓవర్‌ స‌బ్‌స్క్రైబ్ అవ్వగా, మొత్తం బిడ్లు రూ. 14,652 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి.
 
ఉద్యోగుల కోసం కేటాయించిన వాటాలకు కూడా, అందుబాటులో ఉన్న షేర్ల కంటే రెట్టింపు డిమాండ్ ఉంది. ఈ విభాగంలో రూ. 500 కోట్ల లభ్యతకు గాను, రూ. 1,103 కోట్ల బిడ్లు దాఖలయ్యాయి.
 
ఐపీఓలో బిడ్లు వేసిన ప్రస్తుత ఆర్‌ఐఎల్ వాటాదారులు కూడా, అందుబాటులో ఉన్న షేర్లకు 4 రెట్లు ఎక్కువ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా, వారి మొత్తం బిడ్లు రూ. 10,107 కోట్లను దాటాయి.
 
జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ లిమిటెడ్: కీలక ఇష్యూ కాలక్రమం
• ఇష్యూ ముగింపు తేదీ: శుక్రవారం, అక్టోబర్ 23, 2026
• కేటాయింపు ప్రాతిపదిక: సోమవారం, అక్టోబర్ 26, 2026
• డీమ్యాట్ ఖాతాలకు షేర్ల జమ: మంగళవారం, అక్టోబర్ 27, 2026
• లిస్టింగ్ తేదీ: బుధవారం, అక్టోబర్ 28, 2026 (బీఎస్ఈ & ఎన్ఎస్ఈ)
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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