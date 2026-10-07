మెనాలోకి ప్రవేశంతో తమ అంతర్జాతీయ విస్తరణను వేగవంతం చేసుకుంటున్న జియోహాట్స్టార్
ముంబై: భారతదేశపు అతిపెద్ద స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన జియోహాట్స్టార్, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తమ అంతర్జాతీయ విస్తరణ ప్రక్రియలో భాగంగా మధ్యప్రాచ్యం, ఉత్తర ఆఫ్రికాలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. యుకె, కెనడా, సింగపూర్లలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తరువాత లభించిన అద్భుతమైన స్పందనకు కొనసాగింపుగా, మెనా (MENA) లో ప్రవేశించటం ద్వారా దక్షిణాసియా ప్రేక్షకులకు అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రపంచ ప్రాంతాలలో ఒకటైన ఈ మార్కెట్ లో జియోహాట్స్టార్ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించింది, తద్వారా విస్తారమైన, బహుభాషా వినోద మార్కెట్తో జియోహాట్స్టార్కు అనుసంధానం ఏర్పడింది. స్టార్జ్ప్లే (STARZPLAY)తో భాగస్వామ్యం ద్వారా, స్టార్జ్ప్లే యాప్, వెబ్సైట్లో ఒక ప్రత్యేక స్ట్రీమింగ్ గమ్యస్థానంగా జియోహాట్స్టార్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ భాగస్వామ్యం జియోహాట్స్టార్ యొక్క విస్తృత, వైవిధ్య భరితమైన కంటెంట్ను, స్టార్జ్ప్లే యొక్క ప్రాంతీయ పరిధి, ప్రేక్షకులపై అవగాహన, స్ట్రీమింగ్ నైపుణ్యంతో మిళితం చేస్తుంది. మెనా ప్రాంతంలోని ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు భారతదేశంలో విడుదలైన వెంటనే కొత్త జియోహాట్స్టార్ ఒరిజినల్స్ను, జియోస్టార్ టీవీ ఛానెళ్ల నుండి ప్రముఖ టెలివిజన్ కంటెంట్ను, బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలను, కొన్ని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఫ్రాంచైజీలను 10 భాషల వరకు ఆడియో ట్రాక్లను అందించే కంటెంట్తో చూడగలుగుతారు. వీటిలో రాబోయే 'కాఫీ విత్ కరణ్' సీజన్, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న, ఆరు భాషలలో అందుబాటులో ఉన్న 'బిగ్ బాస్' సీజన్ వంటివి ఉన్నాయి. హిందీ, మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, బంగ్లా, ఇతర భాషలతో పాటు, ఈ ఆఫర్లో ఆ ప్రాంతంలోని మలయాళీ ప్రేక్షకుల ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబించేలా గణనీయమైన మలయాళ కేటలాగ్ కూడా ఉంది.
జియోహాట్స్టార్ అనుభవం స్టార్జ్ప్లే యొక్క ప్లస్ ప్లాన్ ద్వారా నెలకు AED 34.99కు అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇది ప్రేక్షకులకు దాని బహుభాషా లైబ్రరీని చేరుకునే అవకాశం అందిస్తుంది. నెలకు AED 49.99 ధర కలిగిన మాక్స్ ప్లాన్, జియోహాట్స్టార్ యొక్క పూర్తి వినోద సేవలను స్టార్జ్ప్లే యొక్క స్పోర్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియోతో మిళితం చేస్తుంది. ఇది మొత్తం కుటుంబం కోసం వినోదాన్ని, ప్రధాన క్రీడా ఈవెంట్లను ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్లో అందిస్తుంది. మెనాలో క్రికెట్కు ఉన్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని మాక్స్ ప్లాన్ ఈ స్పోర్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియోను జియోహాట్స్టార్ యొక్క రోజువారీ వినోదం, ఒరిజినల్స్, రియాలిటీ ఫ్రాంచైజీలు, సినిమాలతో అనుసంధానించి, దక్షిణాసియా ప్రేక్షకులకు, ఇతర ప్రాంతాల ప్రేక్షకులకు మరింత సంపూర్ణమైన వినోద గమ్యస్థానంగా మారుస్తుంది.
మధ్యప్రాచ్యంలోకి జియోహాట్స్టార్ విస్తరణపై జియోస్టార్ ఇంటెర్నేషనల్ బిజినెస్ హెడ్ అమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, “యూకే, కెనడా, సింగపూర్లలో జియోహాట్స్టార్కు లభించిన బలమైన ప్రారంభ స్పందన, భారతీయ వినోద రంగానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అవకాశాలపై మా నమ్మకాన్ని మరింత బలపరిచింది. మేము జియోహాట్స్టార్ను ఒక నిజమైన గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా తీర్చిదిద్దుతున్న క్రమంలో, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దక్షిణాసియా ప్రవాస సమాజాలలో ఒకటిగా ఉన్న మరియు వివిధ భాషలలో వినోదం పట్ల అపారమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న మెనా ఒక కీలకమైన తదుపరి మార్కెట్గా నిలుస్తోంది. స్టార్జ్ప్లేతో మా భాగస్వామ్యం, ఈ ప్రాంతంలోకి పెద్ద ఎత్తున ప్రవేశించడానికి, కొత్త ఒరిజినల్స్, రోజువారీ టెలివిజన్ నుండి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలు, ప్రముఖ రియాలిటీ ఫ్రాంచైజీల వరకు జియోహాట్స్టార్ యొక్క విస్తృత శ్రేణిని ప్రేక్షకులకు అందించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. భారతీయ కథలు, ప్రతిభ, సాంస్కృతిక ఘట్టాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు తీసుకువెళ్లడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు” అని అన్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, స్టార్జ్ప్లే సీఈఓ మాజ్ షేక్ మాట్లాడుతూ, “మెనా ప్రాంతంలో స్ట్రీమింగ్ వృద్ధి యొక్క తదుపరి దశ, సరైన బ్రాండ్లను ఒకచోట చేర్చి, వీక్షణ అనుభవాన్ని మరింత విలువైనదిగా మార్చే ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా రూపుదిద్దుకుంటుంది. వినోద మార్కెట్ రోజురోజుకూ విభజితమవుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రేక్షకులు తమకు నచ్చిన కంటెంట్ కోసం వివిధ ప్లాట్ఫామ్లలో వెతకాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు. జియో హాట్స్టార్ను స్టార్జ్ప్లేకి తీసుకురావడం అనేది ఆ భవిష్యత్తులో ఒక వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి. ఇది భారతీయ కథనాల శక్తిని, ఈ ప్రాంతంపై, మేము సేవ చేస్తున్న ప్రేక్షకులపై మాకున్న అవగాహనతో మిళితం చేస్తుంది” అని అన్నారు.
"క్రికెట్ కారణంగా, ఈ ప్రాంతంలోని దక్షిణాసియా ప్రేక్షకులతో స్టార్జ్ప్లేకి బలమైన మరియు దీర్ఘకాలిక అనుబంధం ఏర్పడింది. కేవలం మ్యాచ్కే పరిమితం కాకుండా, ప్రజలు ప్రతిరోజూ ఆస్వాదించే వినోద కార్యక్రమాల వరకు ఆ అనుబంధాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశాన్ని జియోహాట్స్టార్ మాకు కల్పిస్తోంది. కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు తాము విలువ ఇచ్చేదాన్ని కనుగొనే గమ్యస్థానంగా స్టార్జ్ప్లేని మార్చాలన్నది మా ఆశయం," అని మాజ్ జోడించారు.
మెనా ప్రాంతంలో జియోహాట్స్టార్ రాకను పురస్కరించుకుని, ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కట్టడాలలో ఒకటైన బుర్జ్ ఖలీఫా ఒక అద్భుతమైన వేడుకకు వేదికగా నిలిచింది. జియోహాట్స్టార్ యొక్క ప్రసిద్ధ బిగ్ బ్యాంగ్, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భవనాన్ని రంగులు మరియు కాంతితో ప్రకాశవంతంగా వెలిగించింది. ఈ దృశ్యం బుర్జ్ ఖలీఫా పై మెరిసి , అనంతమైన అవకాశాల ప్రపంచాన్ని దుబాయ్ నగర నడిబొడ్డుకు తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్రొజెక్షన్, జియోహాట్స్టార్ మరియు స్టార్జ్ప్లేలను ఆ కట్టడంపై ఒకచోట చేర్చి, ఈ ప్రాంతంలో జియోహాట్స్టార్ యొక్క విస్తారమైన వినోద ప్రపంచం ఆవిర్భావాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంది.
ఏఐ-ఆధారిత వ్యక్తిగతీకరణ మరియు సంభాషణాత్మక ఆవిష్కరణ నుండి ఇంటరాక్టివ్ వినోదం మరియు ఇన్-యాప్ కామర్స్ వరకు, ప్రేక్షకులు కంటెంట్ను ఆస్వాదించేందుకు జియోహాట్స్టార్ కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తూనే ఉంది. యుకె, కెనడా మరియు సింగపూర్లతో పాటు మెనా కూడా చేరడంతో, జియోహాట్స్టార్ తన వినోదాన్ని, స్ట్రీమింగ్ భవిష్యత్తుపై తనకున్న దార్శనికతను యూరప్, ఉత్తర అమెరికా, ఆసియా మరియు మధ్యప్రాచ్యంలోని ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది. ప్రతి మార్కెట్లోని ప్రేక్షకుల అవసరాలకు అనుగుణమైన విధానంతో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.