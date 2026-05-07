యూకే నుంచి దిగుమతి చేసుకునే రేంజ్ రోవర్ సీబీయు మోడళ్ల ధరల సవరణ
ఇండియా-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం(FTA) అమలును దృష్టిలో ఉంచుకుని, యూకే నుంచి దిగుమతి అయ్యే రేంజ్ రోవర్ సీబీయు మోడళ్ల ధరలను సవరించినట్లు జేఎల్ఆర్ ఇండియా ప్రకటించింది. ఈ FTA ద్వారా ప్రయోజనం పొందే ప్రధాన మోడళ్లు ప్రధానంగా రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ మరియు రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ.
ఈ ప్రకటనలో భాగంగా, రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ ధర ₹ 425 లక్షల నుండి ₹ 350 లక్షలకు తగ్గించబడింది. అదే విధంగా రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ యొక్క విలువ ప్రతిపాదన(value proposition) గణనీయంగా మెరుగుపడింది. ఇందులో భాగంగా, గ్లోస్ మరియు సాటిన్ ఫినిష్ లలో లభించే ఎస్వీ అల్ట్రా మెటాలిక్ పెయింట్లను ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ప్రామాణిక ఫీచర్లుగా(standard) అందిస్తున్నారు. అలాగే, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ ధర ₹ 275 లక్షల నుండి ₹235 లక్షలకు తగ్గించబడింది. ఇది మార్కెట్లో దాని స్థానాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ సవరించిన ధరలు FTA ద్వారా సాధ్యమైన కొత్త సుంకాల విధానాన్ని(duty structure) ప్రతిబింబిస్తాయి. అలాగే ఇవి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని కూడా జేఎల్ఆర్ ఇండియా ప్రకటించింది.
ఈ సందర్భంగా జేఎల్ఆర్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజన్ అంబా గారు మాట్లాడుతూ: ఇండియా-యూకే FTA అమలు కాబోతుందన్న అంచనాలతో, దాని ప్రయోజనాలను మా వినియోగదారులకు అందించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ మరియు రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ ధరల సవరణ, వినియోగదారులకే అగ్ర ప్రాధాన్యతనిచ్చే మా విధానాన్ని, మా వినియోగదారులతో దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను నిర్మించుకోవాలన్న మా నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ FTA ద్వారా, మరింత మంది వినియోగదారులు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన SV పోర్ట్ ఫోలియోను సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుందని, తద్వారా JLR India వృద్ధి ప్రస్థానం మరింత బలోపేతం అవుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు.
మరోవైపు రేంజ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్, రేంజ్ రోవర్ వెలార్ మరియు డిస్కవరీ స్పోర్ట్ లాంటి స్థానికంగా తయారయ్యే మోడళ్ల ధరలపై యూకే-ఇండియా FTA ప్రభావం ఉండదు. డిఫెండర్, డిస్కవరీ మోడళ్లు ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలనే కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇవి ఐరోపాలోని స్లోవేకియాలో తయారవుతాయి కాబట్టి, ఇవి యూకే-ఇండియా FTA పరిధిలోకి రావు.