గురువారం, 7 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 7 మే 2026 (22:26 IST)

యూకే నుంచి దిగుమతి చేసుకునే రేంజ్ రోవర్ సీబీయు మోడళ్ల ధరల సవరణ

RANGE ROVER CBU MODEL
ఇండియా-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం(FTA) అమలును దృష్టిలో ఉంచుకుని, యూకే నుంచి దిగుమతి అయ్యే రేంజ్ రోవర్ సీబీయు మోడళ్ల ధరలను సవరించినట్లు జేఎల్ఆర్ ఇండియా ప్రకటించింది. ఈ FTA ద్వారా ప్రయోజనం పొందే ప్రధాన మోడళ్లు ప్రధానంగా రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ మరియు రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ.
 
ఈ ప్రకటనలో భాగంగా, రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ ధర ₹ 425 లక్షల నుండి ₹ 350 లక్షలకు తగ్గించబడింది. అదే విధంగా రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ యొక్క విలువ ప్రతిపాదన(value proposition) గణనీయంగా మెరుగుపడింది. ఇందులో భాగంగా, గ్లోస్ మరియు సాటిన్ ఫినిష్‌ లలో లభించే ఎస్వీ అల్ట్రా మెటాలిక్ పెయింట్‌లను ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ప్రామాణిక ఫీచర్‌లుగా(standard) అందిస్తున్నారు. అలాగే, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ ధర ₹ 275 లక్షల నుండి ₹235 లక్షలకు తగ్గించబడింది. ఇది మార్కెట్లో దాని స్థానాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ సవరించిన ధరలు FTA ద్వారా సాధ్యమైన కొత్త సుంకాల విధానాన్ని(duty structure) ప్రతిబింబిస్తాయి. అలాగే ఇవి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని కూడా జేఎల్ఆర్ ఇండియా ప్రకటించింది.
 
ఈ సందర్భంగా జేఎల్ఆర్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజన్ అంబా గారు మాట్లాడుతూ: ఇండియా-యూకే FTA అమలు కాబోతుందన్న అంచనాలతో, దాని ప్రయోజనాలను మా వినియోగదారులకు అందించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ మరియు రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ ధరల సవరణ, వినియోగదారులకే అగ్ర ప్రాధాన్యతనిచ్చే మా విధానాన్ని, మా వినియోగదారులతో దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను నిర్మించుకోవాలన్న మా నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ FTA ద్వారా, మరింత మంది వినియోగదారులు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన SV పోర్ట్‌ ఫోలియోను సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుందని, తద్వారా JLR India వృద్ధి ప్రస్థానం మరింత బలోపేతం అవుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
మరోవైపు రేంజ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్, రేంజ్ రోవర్ వెలార్ మరియు డిస్కవరీ స్పోర్ట్ లాంటి స్థానికంగా తయారయ్యే మోడళ్ల ధరలపై యూకే-ఇండియా FTA ప్రభావం ఉండదు. డిఫెండర్, డిస్కవరీ మోడళ్లు ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలనే కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇవి ఐరోపాలోని స్లోవేకియాలో తయారవుతాయి కాబట్టి, ఇవి యూకే-ఇండియా FTA పరిధిలోకి రావు.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఐ యామ్ గేమ్’ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా లొకేషన్లలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఇటీవల తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా వింటేజ్ లుక్స్‌లో కనిపించిన దుల్కర్, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారు. ఇది ఆయన 40వ చిత్రం కావడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

