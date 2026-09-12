జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా నుంచి హెక్టర్ టొమాహాక్ EV విడుదల
హైదరాబాద్: జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన కొత్తగా విడుదల చేసిన SUV పరిధిని మరింత విస్తరిస్తూ హెక్టర్ టొమాహాక్ను హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చింది. ఈ SUVని కంపెనీ Advanced Drive Architecture Platform Technology అయిన ADAPTపై నిర్మించింది. ఇది భారతదేశపు తొలి Multi-New Energy Vehicle (NEV) ప్లాట్ఫామ్. ఇంటెలిజెంట్ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం సౌకర్యం, అధునాతన భద్రత మరియు ఎలక్ట్రిఫైడ్ పనితీరును కలిపిన ఎంజీ హెక్టర్ టొమాహాక్ హైదరాబాద్లో Electric Vehicle (EV) మరియు Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది.
హైదరాబాద్లో ఎంజీ హెక్టర్ టొమాహాక్ రాకను పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమం ఎంజీ హైదరాబాద్లో నిర్వహించబడింది. ఈ SUVని అనన్య నాగళ్ల, భారతీయ నటి మరియు రామ్ గ్రూప్ సీఈఓ, గుంజీత్ సింగ్ సచ్దేవా సమక్షంలో ఆవిష్కరించారు. EVకి ₹13.99 లక్షలు + కిమీకి ₹4.90 బ్యాటరీ రెంటల్, PHEVకి ₹21.79 లక్షలు + కిమీకి ₹3.20 బ్యాటరీ రెంటల్ ప్రారంభ BaaS ధరతో హెక్టర్ టొమాహాక్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని ఎంజీ డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఆధునిక SUV నుంచి భారతీయ కుటుంబాలు ఆశించే విశాలమైన స్థలం, భద్రత మరియు కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీని అందిస్తూ, నగరంలోని కస్టమర్లకు ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛను అందిస్తోంది.
వినయ్ రైనా, చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్, జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, “తెలంగాణ భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఎదుగుతోంది మరియు ఇది మా కీలక మార్కెట్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. ఎంజీ హెక్టర్ టొమాహాక్ను నగరానికి తీసుకురావడం భారతదేశంలో New Energy Vehicle (NEV) మొబిలిటీ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించే మా ప్రయాణంలో సహజమైన తదుపరి అడుగు.
హెక్టర్ టొమాహాక్ EV మరియు భారతదేశపు తొలి plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) అయిన హెక్టర్ టొమాహాక్ PHEVతో, ఈ ప్రాంతంలోని కస్టమర్లకు ప్రపంచంలోని అత్యంత అధునాతన న్యూ-ఏజ్ మొబిలిటీ టెక్నాలజీలలో కొన్నింటిని అందిస్తున్నాము. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులకు పర్యావరణ బాధ్యతాయుతమైన, భవిష్యత్కు సిద్ధమైన మొబిలిటీ పరిష్కారాలను మరింత చేరువ చేయాలన్న మా నిబద్ధతకు ఈ విడుదల నిదర్శనం.”
రామ్ గ్రూప్ సీఈఓ, గుంజీత్ సింగ్ సచ్దేవా మాట్లాడుతూ, “హైదరాబాద్లోని మా కస్టమర్ల కోసం ఎంజీ హెక్టర్ టొమాహాక్ను తీసుకురావడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నగరంలో ఎంజీ యొక్క NEV పోర్ట్ఫోలియోకు లభిస్తున్న స్పందన ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. అధునాతన ఎలక్ట్రిఫైడ్ పవర్ట్రెయిన్లు మరియు సెగ్మెంట్లో అగ్రగామి టెక్నాలజీతో కూడిన కొత్త హెక్టర్ టొమాహాక్ ఈ ప్రమాణాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లనుంది. మొదటి రోజు నుంచే హెక్టర్ టొమాహాక్ కస్టమర్లకు సులభమైన మరియు సజావైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించేందుకు అవసరమైన విక్రయాలు మరియు విక్రయానంతర మౌలిక సదుపాయాలతో మా డీలర్షిప్ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది.”
ధైర్యవంతమైన, భవిష్యత్ దృష్టితో కూడిన డిజైన్
ఎంజీ హెక్టర్ టొమాహాక్ తన ధైర్యవంతమైన, భవిష్యత్ దృష్టితో కూడిన డిజైన్ మరియు తన క్లాస్లో సెగ్మెంట్-లీడింగ్ ప్రొపోర్షన్స్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ప్రతి ప్రయాణికుడికి విశాలమైన స్థలం మరియు సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. 4,745 mm పొడవు, 2,130 mm వెడల్పు (మిర్రర్లతో కలిపి), 1,770 mm ఎత్తుతో రూపొందించబడిన ఇది ఆకట్టుకునే పరిమాణాలతో, బలమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్ను అందిస్తుంది. తన వాహన సెగ్మెంట్లో అత్యంత ఎత్తైన వాటిలో ఒకటిగా, అత్యంత పొడవైన వాటిలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. 2,810 mm విస్తృత వీల్బేస్తో ఎంజీ హెక్టర్ టొమాహాక్ విశాలమైన క్యాబిన్ను అందిస్తూ సెగ్మెంట్లో అత్యుత్తమ స్థాయి స్థలాన్ని అందిస్తుంది. బ్యాటరీ వద్ద 230 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్తో, ఈ SUV బలమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్తో పాటు రోజువారీ వినియోగానికి అవసరమైన సౌలభ్యాన్ని అందించేలా రూపొందించబడింది.
శిల్పాకృతితో రూపొందించిన డైనమిక్ బంపర్లు, సిగ్నేచర్ Beacon Lights, వెలుగులు నింపిన ఎంజీ లోగో, ప్రత్యేకమైన Rotor Alloy Wheels మరియు బలమైన క్యారెక్టర్ లైన్లు బాహ్య డిజైన్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చి, బలమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్ను అందిస్తాయి. మరింత సౌకర్యం మరియు సరికొత్త ఆవిష్కరణల కోసం హెక్టర్ టొమాహాక్లో Automatic Power Tailgate ఉంది. ఇది ఒక్క బటన్ను నొక్కడం ద్వారా బూట్ ఏరియాను సులభంగా యాక్సెస్ చేసుకునే వీలు కల్పిస్తుంది.
వేరియంట్-వారీ ధరల జాబితా:
హెక్టర్ టొమాహాక్ EV-
Excite 7S- రూ. 19,49,800
Exclusive 7S- రూ. 21,99,800
Essence 5S- రూ. 22,99,800
Essence 7S- రూ. 23,49,800
హెక్టర్ టొమాహాక్ PHEV-
Exclusive 7S- రూ. 25,69,800
Essence 7S- రూ. 27,79,800