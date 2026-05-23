Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (16:29 IST)

Bhogapuram Airport: 2026 జూలై 8 నుండి భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభం

ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన రంగం ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయికి సిద్ధమవుతోంది. భోగాపురంలో కొత్తగా నిర్మించిన గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం 2026 జూలై 5న ఘనంగా ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం సైనిక నియంత్రణలో ఉన్న విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం నుండి పూర్తిస్థాయిలో కొత్త విమానాశ్రయానికి మారుతూ, 2026 జూలై 8 నుండి వాణిజ్య ప్రయాణీకుల విమాన కార్యకలాపాలు అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
 
ప్రపంచవ్యాప్త టికెటింగ్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఈ మార్పు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు, జీఎంఆర్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ సరికొత్త విమానాశ్రయం ప్రస్తుత వీటీజెడ్ ఐఏటీఏ కోడ్‌ను పూర్తిగా స్వీకరిస్తుంది. ప్రయాణ అంతరాయాలను నివారించడానికి, ప్రధాన అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు ఇప్పటికే ఈ మార్పుకు అనుగుణంగా తమ వ్యవస్థలను సర్దుబాటు చేయడం ప్రారంభించాయి. 
 
సింగపూర్‌కు చెందిన తక్కువ ధరల విమానయాన సంస్థ ఫ్లై స్కూట్, జూలై 8 నుండి తమ కార్యకలాపాలన్నీ శాశ్వతంగా ఈ కొత్త మౌలిక సదుపాయాలకు తరలిపోతాయని ధృవీకరిస్తూ అధికారిక ప్రయాణ సలహాను జారీ చేసింది. వీటీజెడ్ కోడ్ కింద విమానాలను బుక్ చేసుకునే ప్రయాణీకులు ఇకపై పాత నగర ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌కు బదులుగా భోగపురం విమానాశ్రయంలోనే విమానం ఎక్కి దిగుతారు. 
 
కొత్త అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం విశాఖపట్నం నగర కేంద్రానికి సుమారు 45 నుండి 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నందున, ప్రయాణికులు తమ ట్రాన్సిట్ టైమ్‌లైన్‌లను జాగ్రత్తగా పునఃసమీక్షించుకోవాలని విమానయాన సంస్థలు చురుకుగా హెచ్చరిస్తున్నాయి. స్కూట్ సంస్థ తమ చెక్-ఇన్ కౌంటర్లు టెర్మినల్-1 నుండే పనిచేస్తాయని, విమానం బయలుదేరడానికి 2.5 గంటల ముందు తెరుచుకుంటాయని ధృవీకరించింది. 
 
ఈ దూరం కారణంగా ప్రయాణికులు అదనపు ప్రణాళిక వేసుకోవలసి ఉన్నప్పటికీ, ఈ అత్యాధునిక టెర్మినల్ ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించేలా నిర్మించబడింది. ఇది ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నతమైన ప్రపంచ స్థాయి ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని హామీ ఇస్తోంది.

నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్‌లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు...

ఆన్‌లైన్‌లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.

మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్‌ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఇటీవలే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. నిన్నటినుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయింది. తొలి షెడ్యూల్‌లో చిరంజీవి, అనస్వర రాజన్‌లపై కీలక టాకీ పార్ట్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కథలో ఈ సన్నివేశాలుచాలా కీలకంగా ఉండబోతున్నాయి.

పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: 'నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. "నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. 'RRR' సమయంలో నా కాలు విరిగింది. 'రంగస్థలం' షూటింగ్‌లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. 'గేమ్ చేంజర్' చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ 'పెద్ది' విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం." అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.