  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Kalyan Jewellers Set to Open New Showroom in Mallina Nagar, Rajahmundry
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (22:47 IST)

అక్కినేని నాగార్జున చేతుల మీదుగా రాజమండ్రిలో కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ కొత్త షోరూమ్‌ ప్రారంభం

Kalyan Jewellers
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (22:49 IST)
google-news
భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది అభిమానించే, ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాజమండ్రి జిల్లా, మల్లినా నగర్, జె.ఎన్. రోడ్డులో తమ కొత్త భారీ షోరూమ్‌ను ప్రారంభించనున్నట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ షో రూమ్ ను సినీ నటుడు శ్రీ అక్కినేని నాగార్జున గారు సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ(మంగళవారం) సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ప్రారంభించనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ బ్రాండ్‌‌కు ఇది 12వ అవుట్‌లెట్. 
 
కొత్త షోరూమ్ ప్రారంభంపై కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రమేష్ కళ్యాణరామన్ మాట్లాడుతూ, ఒక కంపెనీగా, వినియోగదారుల షాపింగ్ అనుభవాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దే ఒక సంపూర్ణ వ్యవస్థను నిర్మించడంలో మేము గణనీయమైన పురోగతి సాధించాము. మా అత్యంత ముఖ్యమైన మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది. మల్లినా నగర్‌లోని కొత్త షోరూమ్, మా వినియోగదారులకు మెరుగైన సౌకర్యం, విలువను అందిస్తూ ఈ ప్రాంతం పట్ల మా నిబద్ధతను మరింత గా వెల్లడిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్  ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఇన్-స్టోర్ ఆఫర్లను ప్రవేశపెట్టింది. విలువ జోడింపుపై 30% తగ్గింపుతో పాటు, మార్కెట్‌లోనే అత్యంత తక్కువగా, అన్ని షోరూమ్‌లలో ఒకే విధంగా ఉండే కళ్యాణ్ స్పెషల్ గోల్డ్ బోర్డ్ రేటు ప్రయోజనాన్ని కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్రారంభ ప్రయోజనాలు పరిమిత కాలం వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
భారీగా పడిపోయిన చికెన్ ధరలు, కారణం ఇదే

Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుంది

Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుందిరణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవి దూబే, యశ్, సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సినిమా రామాయణ చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా నటించింది. 'శూర్పణఖ' పాత్రకు సంబంధించిన విశేషాలను ముంబైలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ లో ఆయన రాసుకున్న విధానంనన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది.

Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్

Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్హీరో అల్లరి నరేశ్ నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం 'రంభ ఊర్వశి మేనక'. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా టైటిల్ సాంగ్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. మేం రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే మీకు తెల్లారి వేడుక... అనే సాంగ్ లో అల్లరి నరేశ్ తోపాటు ముగ్గురు భామలు డాన్స్ చేస్తారు. రికార్డింగ్ డాన్స్ తరహాలో వేసిన సెట్లో ఈ పాటను షూట్ చేశారు.

Nani: ఫోక్ మాస్ ఆంథమ్‌గా ది ప్యారడైజ్ సెకండ్ సింగిల్ డల్లాస్‌లో లాంచ్

Nani: ఫోక్ మాస్ ఆంథమ్‌గా ది ప్యారడైజ్ సెకండ్ సింగిల్ డల్లాస్‌లో లాంచ్తాజాగా మేకర్స్ సెకండ్ సింగిల్‌కి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. తన మ్యూజిక్‌తోనే కాకుండా పాటలను సరికొత్తగా పెర్ఫామ్ చేయడంలోనూ ట్రెండ్ సెట్ చేసే రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈసారి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్లాన్‌తో ముందుకొచ్చారు.

Vishwak Sen : పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా విశ్వక్ సేన్ LEGACY రాబోతోంది

Vishwak Sen : పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా విశ్వక్ సేన్ LEGACY రాబోతోందిపొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా విశ్వక్ సేన్ LEGACY చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, కే కే మేనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతోంది. మదనపల్లె పరిసర ప్రాంతాల్లో నేటి నుంచి నెల రోజుల పాటు కీలక చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. సాయి కిరణ్ దైదా దర్శకత్వంలో కలాహీ మీడియా పతాకంపై యశ్వంత్ దగ్గుమాటి, సాయి కిరణ్ రెడ్డి దైదా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంజయ్ సాంబ్రాణి, వి.వి.ఎన్. ప్రసాద్ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

స్కూల్ కు వెళ్లేప్పుడు చేసే సందడంతా సమ్మర్ హాలిడేస్ పాట

స్కూల్ కు వెళ్లేప్పుడు చేసే సందడంతా సమ్మర్ హాలిడేస్ పాటధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.