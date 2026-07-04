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కీవే సరికొత్త హైప్ వోల్ట్-ఆర్ విడుదలతో హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
హైదరాబాద్: తన అత్యంత అధునాతన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయినటువంటి కీవే హైప్ వోల్ట్-ఆర్ను ఇవాళ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది కీవే ఇండియా. దీనితో ఈ బ్రాండ్ భారతదేశంలోని ప్రీమియం పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. రోజువారీ సౌలభ్యం విషయంలో రాజీ పడకుండా, ఉత్తేజకరమైన పనితీరును కోరుకునే రైడర్ల కోసం రూపొందించబడిన హైప్ వోల్ట్-ఆర్, ఆకర్షణీయమైన స్టైలింగ్, అత్యాధునిక సాంకేతికత మరియు తెలివైన ఇంజనీరింగ్లను ఒక ఆకట్టుకునే ప్యాకేజీగా మిళితం చేస్తుంది.
ఈ స్కూటర్ ప్రారంభ ధరని రూ.1,99,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. హైప్ వోల్ట్-ఆర్.. క్రిస్టల్ వైట్, ప్లాటినం గ్రే రంగులలో లభిస్తుంది. వినియోగదారులు కీవే ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా రూ.5,000 చెల్లించి ఈ స్కూటర్ను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. సంప్రదాయ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు మించిన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించేలా హైప్ వోల్ట్-ఆర్ ని రూపొందించారు. దీని తక్షణ థ్రాటిల్ స్పందన, వేగవంతమైన యాక్సిలరేషన్ మరియు పవర్ డెలివరీతో అద్భుతమైన పనితీరును సృష్టిస్తుంది. ఇది ఇవాళ భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత ఉత్తేజకరమైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
హైప్ వోల్ట్-ఆర్ యొక్క ప్రధాన భాగంలో 5 kWh డ్యూయల్ బ్యాటరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. ఇది IDC-ధృవీకరించిన 180 కిలోమీటర్ల రైడింగ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఇందులో సమాంతరంగా తీసివేయగల బ్యాటరీ ప్యాక్లు ఉంటాయి, వీటిని వాహనంపై లేదా వాహనం నుండి వేరు చేసి సౌకర్యవంతంగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఇది ఆధునిక పట్టణ ప్రయాణికులకు సాటిలేని సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ సిస్టమ్ వాహనంలోనే ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, సుమారు 3 గంటల్లో 0-80% ఛార్జింగ్ పూర్తవుతుంది. పనికి అంతరాయం కలిగే సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తూ, సౌకర్యాన్ని పెంచుతుంది.
ఇక ఈ స్కూటర్ కు శక్తిని అందించేది మధ్యలో అమర్చిన పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్, ఇది 12 kW గరిష్ట శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనివల్ల హైప్ వోల్ట్-ఆర్ కేవలం 2.3 సెకన్లలో 0–40 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు, అలాగే గరిష్టంగా 115 km/h వేగాన్ని మరియు 30-డిగ్రీల వాలులో ప్రయాణించగల సామర్థ్యాన్ని సాధిస్తుంది. రైడర్లు వివిధ రైడింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ECO, NORMAL మరియు SPORT రైడింగ్ మోడ్ల ద్వారా తమ అనుభవాన్ని మార్చుకోవచ్చు. మధ్యలో అమర్చిన మోటార్, దాని సమాంతర బ్యాటరీ నిర్మాణంతో కలిసి, అద్భుతమైన బరువు పంపిణీని, పదునైన హ్యాండ్లింగ్ను మరియు తక్షణ థ్రాటిల్ ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది, ఇది ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతుందనండంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
రైడర్ యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం మరియు భద్రతపై రాజీపడని సంకల్పంతో హైప్ వోల్ట్-ఆర్ అభివృద్ధి చేశారు. ఇది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్(TCS), డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్, ఇంటెలిజెంట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్ మరియు రియర్ రివర్స్ కెమెరా వంటి అధునాతన ఇంటెలిజెంట్ రైడర్ అసిస్టెన్స్ టెక్నాలజీలతో వస్తుంది. ఇవి వివిధ రకాల రోడ్డు మరియు ట్రాఫిక్ పరిస్థితులలో మెరుగైన దృశ్యమానత, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు నియంత్రణను అందిస్తాయి.
ఫ్రంట్ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ మరియు 5-స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ రియర్ సస్పెన్షన్ ద్వారా రైడ్ డైనమిక్స్ మరింతగా అప్ డేట్ చేశారు. ఇవి సౌకర్యం మరియు హ్యాండ్లింగ్ మధ్య ఆదర్శవంతమైన సమతుల్యతను అందిస్తాయి. 130 మి.మీ. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్తో, హైప్ వోల్ట్-ఆర్ వివిధ రకాల భారతీయ రహదారి పరిస్థితులను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోవడానికి బాగా సరిపోతుంది. ఈ స్కూటర్ 14-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్పై నడుస్తుంది, వీటికి ముందు 100/80 మరియు వెనుక 120/70 సెమీ-స్లిక్ టైర్లు అమర్చబడి ఉంటాయి. ఇవి నగర వీధుల్లో లేదా బహిరంగ హైవేలపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అత్యుత్తమ గ్రిప్, స్థిరత్వం మరియు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందిస్తాయి.
ఇక ఈ స్కూటర్ భవిష్యత్ రూపానికి మరింత శోభను చేకూరుస్తూ, ప్రత్యేకమైన నీటిలా ప్రవహించే LED లైట్ స్ట్రిప్, మరియు హై మరియు లో బీమ్ ఫంక్షనాలిటీతో కూడిన ప్రత్యేక ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్ల్యాంప్లు హైప్వోల్ట్-ఆర్కు రోడ్డుపై స్పష్టమైన ఉనికిని అందిస్తాయి. ఈ ప్రీమియం స్టైలింగ్కు బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన పూర్తి డిజిటల్ 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే తోడవుతుంది. హైప్ వోల్ట్-ఆర్ ను ప్రాక్టికల్ పరిస్థితులను అనుగుణంగా ఉండేలా రూపొందించారు. పనితీరుకు ప్రాధాన్యతనిచ్చినప్పటికీ, ఈ స్కూటర్ సీటు కింద 27-లీటర్ల విశాలమైన స్టోరేజ్ కంపార్ట్మెంట్, సౌకర్యవంతమైన 770 మి.మీ. సీటు ఎత్తు మరియు ఆలోచనాత్మకంగా పొందుపరిచిన USB టైప్-ఎ మరియు టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్లను అందిస్తుంది. రివర్స్ మోడ్, తీసి మళ్లీ బిగించుకోగల బ్యాటరీలు, వాహనంలోనే ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఈ స్కూటర్ను రోజువారీ ప్రయాణాలకు, అలాగే ఉత్సాహభరితమైన వారాంతపు రైడ్లకు కూడా సమానంగా అనుకూలంగా చేస్తాయి.
ఈ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా కీవే ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వికాస్ ఝాబఖ్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో కీవే ప్రయాణంలో హైప్ వోల్ట్-ఆర్ ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. నేటి ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వినియోగదారుడు కేవలం సామర్థ్యం కోసం మాత్రమే చూడటం లేదు.. వారు పనితీరు, సాంకేతికత, డిజైన్ మరియు రోజువారీ ఆచరణాత్మకతను ఒకే పూర్తి ప్యాకేజీలో కోరుకుంటున్నారు. హైప్ వోల్ట్-ఆర్తో, మేము అన్ని సదుపాయాలను అందించే ఒక ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను సృష్టించాము. ఇది భారతదేశంలో పనితీరు గల ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల నుండి అంచనాలను పునర్నిర్వచిస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాము అని అన్నారు ఆయన.
స్కూటర్ పనితీరు మరియు సౌలభ్యం మధ్య దేనిని ఎంచుకోవాలో నిర్ణయించుకోలేని రైడర్ల కోసం హైప్ వోల్ట్-ఆర్ అభివృద్ధి చేయబడింది. ఇది రోజువారీ పట్టణ ప్రయాణాలకు మరియు ఉత్సాహభరితమైన వారాంతపు రైడ్లకు సమానంగా అనుకూలంగా ఉండటంతో పాటు, ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతుంది.
కీవే ఇండియా యొక్క పెరుగుతున్న ప్రీమియం మొబిలిటీ పోర్ట్ పోలియోను ఈ స్కూటర్ విడుదల మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. భారతీయ రైడర్ల మారుతున్న అవసరాలకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ఫూర్తి పొందిన ఉత్పత్తులను తీసుకురావాలనే బ్రాండ్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. అదనంగా, AARI ఇండియా తన రిటైల్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడానికి మరియు భారత మార్కెట్లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా సంభావ్య డీలర్ భాగస్వాముల కోసం చురుకుగా అన్వేషిస్తోంది.
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