సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (19:11 IST)

జనవరి 1 నుంచి అమెజాన్ గెట్ ఫిట్ డేస్‌, వివరాలు ఇవే

Amazon
ఈ క్రొత్త సంవత్సరం, అమెజాన్ వారి గెట్ ఫిట్ డేస్‌తో, మీ ఫిట్నెస్ సంకల్పాల దిశలో మరో అడుగు మందుకు వేయండి. క్రీడలు మరియు ఫిట్నెస్లకు అవసరమైన సామాగ్రుల విస్తృతశ్రేణితో సహా WHOOP నుండి ఇటీవల విడుదల చేసిన ఉత్పత్తులను ఇక్కడ మీరు కనుగొనవచ్చు. ఇంటి వద్ద వర్కవుట్ రొటీన్‌ను సెటప్ చేసుకుంటున్నా లేక మీ ఫిట్నెస్ గేర్‌ను అప్ గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నా, యోనెక్స్, లైఫ్లాంగ్, ఇంకా మరెన్నో విశ్వసనీయమైన బ్రాండ్లకు చెందిన ఉత్పత్తులను ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఈవెంట్ సందర్భంగా డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులపై ఉత్కంఠభరితమైన ఆఫర్లను కూడా కస్టమర్లు పొంది ఆనందించవచ్చు.
 
మా కస్టమర్లు ఫిట్నెస్‌కు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం నానాటికి పెరుగుతోంది. దానితో, అమెజాన్లో అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్న విభాగాల్లో ఇది ఒకటి అయ్యింది. స్పోర్ట్స్ మరియు ఫిట్నెస్ ఉపకరణాలు మొదలుకుని వేరబుల్స్(ధరించగలిగినవి) వరకు పలు ఉత్పత్తుల పట్ల ఈ ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. కస్టమర్లు, సమాచారం తెలుసుకుని ఛాయిస్లు నిర్ధారించుకోగలిగే విధంగా AI-సశక్తీకృత ఆవిష్కరణలు, కస్టమర్ రేటింగులు, లైవ్ షాపింగ్ అనుభవాల మద్దతుతో, అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్లు కొత్తగా విడుదల చేస్తున్న ఉత్పత్తులతో మేము మా శ్రేణిని పెంపొందిస్తున్నాము. సేవలు అందించగల ప్రతి పిన్ కోడ్కు ఉత్కంఠభరితమైన డీల్స్ మరియు వేగవంతమైన డెలివరీతో మేము భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లకు, వారు తమ ఫిట్నెస్ ప్రయాణాలను ప్రారంభించటం లేదా కొనసాగించటాన్ని సులభతరం చేస్తున్నాము అని కార్తిక్ సుబ్బరాయప్ప- డైరెక్టర్, కిచెన్, హోమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ స్పోర్ట్స్, అమెజాన్ ఇండియా అన్నారు.
 
జనవరి 1వ తేది మొదలుకుని ఉత్కంఠభరితమైన డీల్స్
 
WHOOP 5.0: WHOOPను ప్రపంచపు అగ్రగామి మానవ పెర్ఫార్మెన్స్ నిపుణులు డిజైన్ చేయగా, క్రిస్టియానో రొనాల్డో వంటి విశిష్ఠమైన అథ్లెట్లు, వారు క్రీడల్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగేందుకు సహకరించేందుకు ధరిస్తూ ఉంటారు. WHOOP 5.0, వ్యక్తిగత ఆరోగ్యపర్యవేక్షణలో ఒక గణనీయమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. ఇది 14 రోజులకు పైగా బ్యాటరీ లైఫ్ను, ప్రతి క్షణం డాటాను కాప్చర్ చేసే అధునాతన సెన్సర్లను ఆఫర్ చేస్తుంది. 24/7 ఇన్సైట్ల కోసం శరీరంలో పలు ప్రదేశాల్లో ధరించటానికి ఇది అనువైనది. అధునాతన WHOOP One ధర INR 20,990లకు ప్రారంభం అవుతుంది WHOOP Peak INR 27,990లకు డెబిట్ మరియు క్రెడిట్ కార్డులతో లభిస్తుంది.
 
బోల్డ్ఫిట్ రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్ సెట్: 5 వివిధ రెసిస్టెన్స్ ట్యూబ్లు, 1 జత హ్యాండిల్స్, 1 డోర్ యాంకర్ మరియు ఇంకా మరెన్నో వస్తువులను కలిగి ఉండే ఒక సంపూర్ణమైన హోమ్ జిమ్ సొల్యూషన్. దీనిని INR 1,199కి పొందండి.
 
SLOVIC డోర్ పుల్ అప్ బార్: పొడవును కావలసిన విధంగా మార్చుకోగలగటం, స్క్రూ ఇన్స్టలేషన్ లేని కారణంగా ఈ పుల్ అప్ బార్, యాంటీ-స్కిడ్ గ్రిప్ను ఆఫర్ చేస్తుంది. 100 కిగ్రాల బరువును మోయగల సామర్ధ్యం ఉంటుంది. INR 599కు దీనిని పొందండి.
 
లైఫ్లాంగ్ వాకింగ్ ప్యాడ్ ట్రెడ్మిల్: అంతర్నిర్మితంగా ఉండే చక్రాలు, 110 కిగ్రాల వరకు బరువును పట్టి ఉంచే సామర్ధ్యం కలిగిన ఈ ట్రెడ్మిల్లో మల్టీ-ఫంక్షనల్ ఎల్ఇడి డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది రియల్-టైమ్ డాటాను, దానితోపాటు మీ పెర్ఫార్మెన్స్ను గురించి ఒక సమగ్రమైన నివేదికను ఆఫర్ చేస్తుంది. INR 10,999లకు దీనిని పొందండి.
 
పవర్మ్యాక్స్ ఫిట్నెస్ TDM: శక్తివంతమైనదే అయినా చప్పుడు చేయకుండా ఉంటే ఈ ట్రెడ్మిల్లో ఒక అధునాతనమైన రన్నింగ్ బెల్ట్, సమగ్రమైన వర్కవుట్ ట్రాకింగ్, ఇంకా మరెన్నో విశేషాలు ఉంటాయి. డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులతతో దీనిని INR 16,499లకు పొందండి.
 
ఫ్లెక్స్నెట్ అడ్జస్టబుల్ ఐరన్ డంబ్బెల్స్ సెట్: సమర్ధవంతమైన రూపకల్పన కలిగి ఉన్న ఈ డంబ్బెల్ సెట్, అత్యుత్తమమైన రబ్బర్ గ్రిప్, ఉత్తమ-నాణ్యత కలిగిన ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థలతో పాటు లభిస్తుంది. INR 16,998లకు దీనిని పొందండి.
 
TEGO స్టాన్స్ యోగా మ్యాట్: చక్కటి అలైన్మెంట్, అత్యుత్తమ గ్రౌండ్ హోల్డ్ మరియు వైవిధ్యభరితమైన వర్కవుట్ల కోసం డిజైన్ చేయబడింది. ఈ యోగా మ్యాట్, కస్టమర్లు కొనుగోలు చేయగలిగిన ఉత్తమమైన వస్తువు. INR 3,309లకు దీనిని పొందండి.
 
యోనెక్స్ మావిస్ 350: ఈ యోనెక్స్ నైలాన్ షటిల్కాక్, బ్యాడ్మింటన్ అంటే అభిమానం కలిగినవారు కొనుగోలు చేయగలిగిన అత్యుత్తమ ఉత్పత్తు. దీనిని INR 1,115లకు పొందండి.
 
నివియా డామినేటర్ 3.0 ఫట్బాల్: ఈ FIFA బేసిక్ సర్టిఫైడ్ ఫుట్బాల్, కాంపిటిటివ్ ప్లే కొరకు అనుకూలమైనది. దీనిని మన్నికైన, మెత్తని పియు లెదర్తో తయారు చేయటమైనది. దీనిని INR 1,196లకు పొందండి
 
లైఫ్లాంగ్ ఫిట్ ప్రొ స్పిన్ ఫిట్నెస్ బైక్ ఫర్ హోమ్:  ఇది ఒక పటిష్టమైన హోమ్ కార్డియో సొల్యూషన్. దీనిలో 7 కిగ్రాల ఫ్లైవీల్, అడ్జస్ట్ చేయగలిగిన రెసిస్టెన్స్, LED ఫిట్నెస్ ట్రాకింగ్, మరియు సౌకర్యవంతమైన వర్కవుట్ల కోసం ఒక కుషన్డ్ అడ్జస్టబుల్ సీట్ ఉంటాయి. జారని పెడల్స్ మరియు 120 కిగ్రాలకు సపోర్ట్ చేయగల పటిష్టమైన ఫ్రేమ్తో డిజైన్ చేయబడినది. రోజువారి సైక్లింగ్ సెషన్లకు ఇది మంచి ఉపయుక్తమైనది. INR 8,299లకు దీనిని పొందండి.
 
లీడర్ బీస్ట్ 26T మల్టీస్పీడ్(7 స్పీడ్) మౌంటెయిన్ బైక్: అడ్వంచర్లు చేసేవారికి ఇది చక్కగా అనువైన ఈ మౌంటెయిన్ బైక్లో ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేక్, ఇంకా మరెన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి. INR 5,759లకు దీనిని పొందండి.

D.Sureshbabu: ప్రేక్షకుల కోసమే రూ.99 టికెట్ ధరతో సైక్ సిద్ధార్థ తెస్తున్నామంటున్న డి.సురేష్ బాబు

D.Sureshbabu: ప్రేక్షకుల కోసమే రూ.99 టికెట్ ధరతో సైక్ సిద్ధార్థ తెస్తున్నామంటున్న డి.సురేష్ బాబుహీరో శ్రీ నందు తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'సైక్ సిద్ధార్థ'కు రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా బ్యాకింగ్ తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మ్యాడ్ మాక్స్-స్టైల్ మ్యాడ్‌నెస్‌తో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన సైక్ సిద్ధార్థ లో హై ఎనర్జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వుండబోతుంది.

Jagapatibabu: పెద్ది షూటింగ్ నుండి బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్

Jagapatibabu: పెద్ది షూటింగ్ నుండి బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’ షూటింగ్ జరుగుతోంది. బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్ ను నేడు చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. లేటెస్ట్ పోస్టర్‌లో జగపతి బాబు పూర్తిగా భిన్నమైన అవతార్‌లో దర్శనమిచ్చారు. అప్పల సూరి అనే పాత్రలో ఆయనను చూసిన వారు తొలుత గుర్తుపట్టలేని స్థాయిలో ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ కనిపిస్తోంది.

Prabhas: తాత సృష్టించిన ప్రమాదాల నుంచి రాజా సాబ్ ఎలా బయటపడ్డాడు !

Prabhas: తాత సృష్టించిన ప్రమాదాల నుంచి రాజా సాబ్ ఎలా బయటపడ్డాడు !రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

Rajendra Prasad: వాయిదా పడ్డ సఃకుటుంబానాం చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది

Rajendra Prasad: వాయిదా పడ్డ సఃకుటుంబానాం చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైందిరామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం సఃకుటుంబానాం. రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం తదితరులు కీలకపాత్రలో పోషిస్తున్నారు. మణిశర్మ ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందించగా మధు దాసరి డిఓపిగా పనిచేశారు. ఎడిటర్ గా శశాంక్ మలి చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ చిత్ర ట్రైలర్ కు సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి.

అవును... నేను లావుగా ఉన్నాను : అమీర్ ఖాన్ కుమార్తె

అవును... నేను లావుగా ఉన్నాను : అమీర్ ఖాన్ కుమార్తెఅవును.. నేను లావుగా ఉన్నాను. 2020 నుంచి లావుగా ఉన్నాననే భావనతో అధిక బరువు, ఒబేసిటీ మధ్య ఊగిసలాడుతున్నాను. నా శరీరం గురించి నేను ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే, నాలో ఒక చిన్న సానుకూల మార్పు కనిపించడంతో దీని గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నా అని ఇరాఖాన్ తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)
